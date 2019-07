Grammow

Auf einem Getreidefeld bei Grammow (Landkreis Rostock) ist am Donnerstag ein Flächenbrand ausgebrochen. Es stünden rund 70 Hektar Acker in Flammen, sagte Kreissprecher Michael Fengler. Das Feuer sei bei Feldarbeiten auf dem insgesamt 120 Hektar großem Areal ausgebrochen. 14 Feuerwehren aus dem östlichen Landkreis und aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen waren im Einsatz. Kurzzeitig wurden zwei Gehöften evakuiert. Zur Schadenshöhe sei noch nichts bekannt.

Ursache womöglich Mäharbeiten

Schwierigkeiten bereitete den Kameraden der teilweise stramme Wind, der den Flammen immer wieder neue Nahrung gab. Als mögliche Ursache, wie es zum Feuer auf dem Acker kommen konnte, gab die Polizei kurz vorher stattfindende Mäharbeiten an. Das Feuer war gegen Mittag gelöscht.

Bildergalerie: Feldbrand in Grammow bei Tessin

Zur Galerie 70 Hektar eines Feldes brannten am Donnerstag in Grammow

Vierter Brand innerhalb von 24 Stunden auf Feldern

Es ist bereits der vierte Brand innerhalb von 24 Stunden auf Feldern in Mecklenburg-Vorpommern. Die 100 000 Euro Schaden verursachenden Feuer auf Getreidefeldern brachen am Mittwoch im Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie bei Schloen-Dratow östlich von Waren an der Müritz aus.

dpa/Stefan Tretropp