Kritzmow

„Sie hat mir gleich gefallen – mit ihren schwarzen Haaren damals“, sagt Ernst Clauser und guckt seine Frau Herta an. „Ich mochte vor allem seine ruhige Art“, sagt sie. Heute feiert das Paar aus Kritzmow seinen 70. Hochzeitstag.

„Dass wir mal so alt werden, hätten wir auch nicht gedacht“, sagt die 91-Jährige. Beide blicken auf schwere und aufregende Jahre zurück. „Es war eine böse Zeit. Ich war beim Amerikaner in Gefangenschaft. Aber zum Glück nur drei Monate“, erinnert sich der 93-Jährige.

Beide wurden damals ausgesiedelt. Herta Clauser aus den Sudeten, Ernst Clauser aus Schlesien. In ihrer Heimat Tschechien trennten sie nur 60 Kilometer Luftlinie voneinander. Kennengelernt aber haben sich die beiden in Mecklenburg – in Kritzmow. „Wir haben im selben Haus gewohnt“, erzählt Ernst Clauser.

Ernst Clauser: „Ich hatte nicht einmal Schuhe“

„Sie war 16, als ich sie das erste Mal gesehen habe“, erinnert er sich. In Rostock habe er in der Landmaschinentechnik gearbeitet, seine heutige Frau beim Bauern – damit sie wenigstens etwas zu essen hatten. Später ging auch er zur LPG. Dort war er technischer Leiter in der Milchviehanlage in Stäbelow. „Es war eine schlechte Zeit damals. Wir haben viel und hart gearbeitet“, erinnert sich Ernst Clauser.

Doch zum Tanz im Dorf ging es trotzdem ab und zu. „Ich hatte nicht einmal Schuhe – die musste ich mir leihen“, sagt er und lacht. Damit seine Herta trotzdem tanzen kann, hat er Radios gebastelt. „Wir haben eben aus nischt was gemacht“, sagt Ernst Clauser.

Hin und wieder gab es auch mal Streit

Gern erinnern sich beide an ihre späteren gemeinsamen Urlaube zurück. „1964 bekamen wir unseren ersten Trabi“, sagt Ernst Clauser. Mit dem waren sie dann viel in Tschechien, aber auch mal in Polen oder Ungarn. Als Auszeichnung für gute Arbeit fuhren sie mit der „Völkerfreundschaft“ nach Danzig. „Ich wollte erst gar nicht mit wegen der Seekrankheit“, sagt Herta Clauser. Aber sie fuhren doch – und es war schön. Genauso wie die Ostseefahrt mit der Aida, wo sie unter anderem bei St. Petersburg ankerten. „Die Reise haben uns unsere Kinder geschenkt.“

„Die große Liebe ist es nicht mehr“, sagt Ernst Clauser und lacht, aber seine Frau betont: „Wir haben uns aber immer noch gern.“ Einen kritischen Punkt in ihrer 70 Jahre langen Ehe hätte es nie gegeben. „Streit gab es natürlich hin und wieder mal – aber es muss auch immer ein bisschen Rauch in der Küche sein“, sagt der Senior verschmitzt. „Wir waren nicht überschwänglich – aber eben glücklich“, sagt Herta Clauser.

Vor 70 Jahren hat es geschneit

Herta und Ernst Clauser am Hochzeitstag Quelle: privat

Vor 70 Jahren sei es eine bescheidene Feier gewesen. Mit 15 Gästen höchstens haben sie in Biestow geheiratet und in Kritzmow gefeiert. „Es war ein sehr schöner Tag“, sagt Herta Clauser. Und es habe geschneit – so wie zur Silberhochzeit auch. Als vier Jahre nach der Hochzeit ihre Tochter zur Welt kam, war sie Mittelpunkt ihres Lebens so wie später ihr zweites Kind – ein Sohn.

„Eigentlich haben wir uns unseren 70. Hochzeitstag anders vorgestellt“, sagt Ernst Clauser. Alle Hochzeitsfeiern -und Jubiläen hätten sie gut überstanden und ordentlich gefeiert „Nun sind wir in der Pandemie hängen geblieben.“ Heute kommen zu verschiedenen Zeiten Kinder und Enkel. Aber nicht alle. Zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter –, drei Enkel und sechs Urenkel haben die beiden.

Geimpft ist Familie Clauser bereits. Aber die Pandemie setze ihnen ganz schön zu. „Die Tochter aus Berlin war deshalb lange nicht da und auch viele Enkel und Urenkel haben wir schon lange nicht mehr gesehen“, sagt Herta Clauser traurig. Dabei haben sie doch die Familie so gern um sich.

Aber sie sind auch stolz und dankbar. Ihre Familie kümmere sich und unterstütze sie, so gut es ginge. Und wenn sich die Lage wieder normalisiert hat, stehe der Plan bereits: Die Feier zum 70. Ehejubiläum wird auf jeden Fall nachgeholt.

Von Stefanie Adomeit