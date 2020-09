Rostock

Seit dem 10. September wird der 72-jährige Heinz Zich vermisst. Er hatte sich an diesem Tag vom Segelclub am Rostocker Stadthafen aus mit seinem Segelboot auf die Ostsee begeben und ist seitdem nicht mehr gesehen worden, teilt die Polizei mit.

Er führe ein Handy bei sich, über das er jedoch nicht erreichbar sei.

Er wollte von Rostock nach Rügen segeln

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Vermisste von Rostock aus in Richtung Rügen segeln. „Die polizeiliche Überprüfung möglicher Anlaufhäfen verlief negativ“, so der Polizeisprecher. „Zu seiner Bekleidung liegen derzeit keine aktuellen Informationen vor, da nicht bekannt ist, was Herr Zich zu Reisebeginn trug und sich zudem Wechselbekleidung auf dem Boot befindet.“

Bei dem Boot handele es sich laut Polizei um ein Segelboot des Typs „ Hiddensee“. Der Einmaster mit Kajüte ist 8,5 Meter lang und besitzt einen blau/weißen Rumpf. Am Heck des Bootes mit dem Namen „Bumerang“ befindet sich eine Badeleiter.

Das Foto zeigt den Vermissten. Quelle: Polizei/hfr

Melden Sie bitte Ihre Hinweise hier

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Rostock unter 0381 - 4916 1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

