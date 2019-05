Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in Kronskamp musste am Sonnabend ein Hubschrauber zum Einsatz kommen – außerdem waren 6 Feuerwehren im Einsatz. Das Haus ist nun unbewohnbar. Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.