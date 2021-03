Rostock

„777 Leute – ist ja der Hammer. Da ist jeder Supermarkt voller!“ Hansa-Fan Ulli (43) steht vor dem Testzentrum am Ostseestadion. Keine zehn Minuten und er ist dran. „Jeder Fan hat ein Zeitfenster gekriegt, indem er antanzen sollte. Läuft super“, sagt er.

Auch der Ordner mit Hansa-Weste an der Absperrung, die die Fans zu einem der vier Testzentren leitet, ist entspannt. „Alles ruhig, alles easy“, sagt er. Die Fans seien einfach glücklich, dass sie hier sein dürften.

Felix Spindler (10) spricht mit TV-Sendern und Madsen

Felix Spindler aus Rostock ist zehn. Er schwenkt seine riesige Hansa-Fahne vor Aufregung hin und her. Sein Opa Reiner Spindler (67) ist mit ihm zum Spiel gegen Halle gekommen. Da lässt Felix sogar den doofen Test über sich ergehen. Unangenehm, „aber macht nix“, sagt Felix.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen spricht vor dem Ostseestadion, mit dem Hansa-Fan Felix Spindler (10), der schon getestet wurde. Madsen verzichtete auf den Besuch des Spiels, um den wenigen erlaubten Hansafans keinen Platz wegzunehmen. Quelle: Martin Börner

Dafür darf er vor dem Spiel auch noch in jede Kamera lächeln, die die angereisten Fernsehsender vom NDR bis Sky ihm hinhalten. Als das Testen Highnoon beginnt vor dem Ostseestadion in Rostock laufen dort mehr Journalisten als Fans herum. Das Medieninteresse an dem Fan-Projekt in der Hansestadt ist immens.

Felix darf noch mit Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen – dem aktuellen Superstar unter den Bürgermeistern – plauschen. Der steigt an der Bushaltestelle Kopernikusstraße vor dem Stadion aus einem schwarzen VW Bus und geht quer durch die Journalistentraube auf Felix zu. Madsen sagt: „Das freut mich besonders, wenn ein kleiner Junge sich dieser Prozedur unterzieht. Das zeigt, wie wichtig dieser Sport den Menschen ist.“

Hansa-Pilotprojekt als Blaupause für ganz Deutschland?

Madsen sieht dieses Modell-Projekt als Blaupause für ganz Deutschland. Er sagt: „Hansa wollte 686 Leute reinlassen. Aber in Rostock müssen das 777 sein!“ Sollte das Projekt gelingen, wovon Madsen bei dem ruhigen Verlauf vor dem Stadion ausgeht, soll das auch bei anderen Sportarten angewandt werden: Basketball, Handball, Eishockey – bald alles wieder möglich in Rostock? „Ja, Rostock ist eine Sportstadt. Aber nicht nur Sport: Nächstes Wochenende wollen wir auch im Volkstheater wieder zwei Vorstellungen zulassen.“

Bildergalerie: So liefen die Tests der Fans vor dem Hansa-Spiel

Hansa Rostock war beim 1.0-Sieg am 20. März 2021 der erste Verein im Profifußball, der im Jahr 2021 Fans ins Stadion lassen durfte. 777 Hansa-Fans, durchweg Dauerkarteninhaber, durften auf die Tribünen. Vorher wurden alle an mehreren Testzentren am Stadion und in der Rostocker Innenstadt getestet, ob si Corona-negativ sind. Ein Pilotprojekt, das sehr diszipliniert und ruhig ablief und nach ersten Eindrücken als gelungen bewertet werden kann.

Während Madsen das in die Mikrofone spricht, postet eine Fitness-Unternehmerin aus Lindwedel in Niedersachsen auf Facebook: „Claus Ruhe Madsen for president!“ Und NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten, bei dem Madsen am 19. März auf dem Roten Sofa von „das!“ saß, schreibt bei Instagram: „Hammertyp!“

Peter Stein, CDU-Mitglied im Bundestag postet bei Instagram zum Hansaspiel: „Ich sag’s offen: schön, wieder Fan-Applaus zu hören... und 1:0 zu führen.“ Da hatte Kanzlerin Angela Merkel in den Nachrichten gerade verkündet, dass die Fallzahlen wieder kurz davor sind, die 100-er-Marke zu reißen und über die erneute Notbremse nachgedacht werden müsse. Droht der nächste Lockdown, während am Ostseestadion ein sinnvolles Pilotprojekt zum Umgang mit der Corona-Krise läuft?

Kein positiver Corona-Test aufgetreten

Sicher ist: Disziplinierter, lässiger und hanseatisch gelassener als am Samstag in Rostock kann man ein Fußballspiel nicht angehen. Die Fans vorher kontaktiert, haben ein überschaubares Zeitfenster für ihren Test bekommen. Dann müssen sie ihre Dauerkarte vorzeigen und eine Einverständniserklärung zum Testen unterschreiben.

Ihre Dauerkarte geben sie samt Test im Container ab. Erhalten eine Nummer und können sich eine Viertelstunde später in einer andere Zone auf dem Vorplatz des Stadions ihren Test samt Dauerkarte wieder abholen. Ist der Test negativ, geht’s ins Stadion. Ist er positiv, gibt es einen zweiten und dann wird der Fan zum Arzt geschickt. Passiert an diesem Samstag aber nicht.

Fans dürfen nach vorherigem Schnelltest und negativem Ergebnis wieder ins Ostseestadion. Die Aufnahmen zeigen das Geschehen vor dem Stadion, Fans bei der Testung und Mitarbeiter, die Testungen vornehmen. Quelle: Martin Börner

Die Rostocker Polizei, die das Spiel begleitet, meldet nach dem Abpfiff: „Seitens der Polizeiinspektion Rostock wurden keine besonderen Vorkommnissen verzeichnet. Die Sportveranstaltung verlief durchgehend besonnen.“ Null Verstöße! Das Ostseestadion hat sich als ideales Testgelände präsentiert – unter den Augen von DFB-Vertretern, Politik und Mitgliedern anderer Fußballclubs und Vereinen anderer Sportarten. Durchweg positive Reaktionen.

Vier Testschalter in zwei Containern

Hansa hatte vier Testschalter in zwei Containern vor dem Haupteingang Kopernikusstraße aufgebaut. 100 bis 200 Fans pro Stunde werden hier gecheckt. Ein weiterer Checkpoint Corona ist für VIP’s aufgebaut und am Parkplatz Nord gibt es einen Drive-In für Journalisten.

Am Morgen schon konnten sich Fans auch in den Fanshops in der Breiten Straße und im KTC in der Rostocker Innenstadt testen lassen. Im KTC hatte das Center-Management den derzeit ungenutzten Food-Bereich im Untergeschoss für die Hansa-Tests abgesperrt. Hier kamen von 9.30 bis 11 Uhr 30 Fans zum Testen vorbei, im Fanshop in der Breiten Straße waren es 17. Alle negativ.

„Wenn’s gut läuft, müssen wir nicht mehr gegen Viktoria und Halle ran!“

Hansa-Fan Marko Janeck (40), Maler aus Rostock, ist Dauerkartenbesitzer für die Nord. Sein letztes Drittligaspiel hat er am 24. Oktober 2020 beim 5:1 gegen Viktoria Köln im Ostseestadion gesehen: „Gegen die haben wir noch nie verloren. Und wenn’s gut läuft, müssen wir gegen die auch nicht mehr ran.“ Sein Testen verläuft schnell, easy, negativ.

Nach nicht mal einer halben Stunde ist er im Stadion, holt sich eine Bratwurst und ein alkoholfreies Bier und genießt das Spiel gegen Halle, das ebenso entspannt dahinplätschert. Und wenn es gut läuft bei Hansa mit nun zwölf Punkten Abstand auf Rang vier (bei einem Spiel mehr als der Viertplatzierte 1860), wird Hansa in der nächsten Saison auch nicht noch mal gegen Halle ranmüssen.

Von Michael Meyer