80 Euro in fünf Minuten: Wie ein Rostocker Schönheits-Spezialist seine Kunden behandelt

Rostock

Die Vorwürfe wiegen schwer, die in der Rostock Ärzteschaft die Runde machen: Ein Spezialist für ästhetische Behandlungen soll in der Hansestadt medizinische Leistungen erbringen, für die er nicht zugelassen ist. Dr. Peter Schulze vom Ästhetikzentrum Rostock trage zwar einen Doktortitel, sei aber kein Arzt. Stimmt das?

Die Ärztekammer in Rostock bestätigt, dass ein Peter Schulze nicht verzeichnet sei. „Das heißt, er ist kein approbierter Arzt“, so Sprecherin Katarina Sass. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Körperverletzung gegen Schulze. Doch was genau macht er im Ästhetikzentrum. Und was sagt er selbst dazu?

Termin zur Vaginalstraffung per WhatsApp

Ein Blick auf die Internetseite des Ästhetikzentrums zeigt zunächst das Bild einer stilvoll eingerichteten Praxis. Schulze bietet Tattooentfernung, Behandlungen von Blutschwämmchen, Reduzierung von Falten und sehr viel mehr. Auch mit Vaginalstraffung, vorgenommen von einer Berliner Fachärztin für Gynäkologie, wird geworben.

Lesen Sie auch: Kein Medizin-Abschluss: Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Rostocker Doktor

Ungewöhnlich: Das Ästhetikzentrum verfügt über keinen Festnetzanschluss, Termine kann man per WhatsApp vereinbaren. Die Adresse gehört zu einer Zahnarztpraxis in der Rostocker Innenstadt, die Schulze einen Raum zur Verfügung stellt.

Als die OZ wegen der Vorwürfe bei Peter Schulze nachfragt, folgt ein überraschender Vorschlag. Schulze bietet an: „Komm doch vorbei und mach ein Praktikum bei mir.“ Er werde bei der Gelegenheit alle Fragen beantworten. Zwei Tage später: Am Tresen der Zahnarztpraxis nimmt eine Assistentin die Kunden von Schulze in Empfang. Der Hinweis, man komme, um zu hospitieren, genügt.

Das "Ästhetikzentrum" befindet sich wenige Tage im Monat in einem engen Behandlungsraum in einer Zahnarztpraxis in Rostock. Quelle: Juliane Schultz

„EC oder bar?“ – auf der Liege wird kassiert

Der Behandlungsraum ist eng. In der Mitte steht eine Pritsche, darauf liegt eine Frau. Als Ablage für die Kleidung dient ein Stuhl. Vor der Liege steht ein älterer Herr in weißem Kittel, bestickt mit dem Schriftzug Dr. Peter Schulze. Er deutet auf das Fußende, wo man stehen kann, reicht eine Schutzbrille herüber und setzt die Faltenbehandlung fort. Wer die Beobachterin ist, erklärt er der Kundin und auch allen folgenden nicht.

Mit einem blitzenden Handstück fährt er über Gesicht und Dekolleté, bis die Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht sagt, dass es nun reiche. Sie zahlt auf der Liege sitzend. Eine Prozedur, die sich an diesem Tag zigfach wiederholt: Schulze legt den Laserkopf zu Seite, fragt: „EC oder bar?“ – und kassiert. Falls jemand eine Quittung wünscht, liegt ein Block auf der Ablage bereit. Im Spülbecken daneben liegt Zubehör und Polstermaterial seiner mobilen Lasergeräte.

Faltenfrei im Friseursalon

Mit ihnen fahre er quer durch Deutschland, 80 000 Kilometer im Jahr, behandelt in Arztpraxen, Laser- und Kosmetikinstituten, erzählt Schulze im Laufe des Vormittags. Er sei für drei Tage in Rostock, begonnen habe er um 7 Uhr, weil er die Termine sonst nicht abarbeiten könne.

Zum Beraten bleibt an diesem Tag wenig Zeit. Ein Mann hat seine unentschlossene Frau mitgebracht. Im Stehen erklärt Schulze, dass der Laser gegen ihre schlaffe Haut helfe. Sie soll eine Stelle an seinem Unterarm befühlen, dort könne man den Unterschied zur unbehandelten Haut ertasten. Die Frau willigt in die Behandlung ein und unterschreibt einen Aufklärungsbogen ungelesen. Fünf Minuten später ist er mit ihr fertig. Sie zahlt 80 Euro, einen Beleg benötigt sie nicht.

Taschenlampe zum Trost

Im Laufe des Vormittags lasert Schulze Tattoos auf Brüsten, Haare im Intimbereich, er verödet Äderchen und behandelt ein Feuermal. Einige kommen mit Überweisung eines Arztes, die meisten auf eigene Faust. Fünf und mehr Eingriffe pro Stunde sind es. Eine Frau absolviert nach einer Geschlechtsanpassung bereits die 35. Sitzung. Die Krankenkasse zahle das, berichtet sie.

Gefahr von Laserbehandlungen Eine Umfrage im Auftrag des Bundesamt für Strahlenschutz zeigte, dass bei knapp einem Fünftel aller Kunden mit Laserbehandlungen bleibende Nebenwirkungen wie Narben und Pigmentveränderungen auftraten. Wenn vermeintliche Altersflecken oder suspekte Muttermale, auch versteckt in Tattoos, entfärbt, also depigmentiert, werden, kann sich nach einer Laserbehandlung Hautkrebs unbemerkt entwickeln, so die verbreitete Auffassung von Dermatologen und Ärztekammer. Ab Ende 2020 dürfen nur noch Ärzte per Laser Tätowierungen, Haare oder Fettgewebe entfernen. Die entsprechende Verordnung wurde im Dezember 2018 von der Bundesregierung beschlossen.

Eines vereint viele Kunden: Sie ertragen große Schmerzen. Insbesondere bei der Haarentfernung winden sich viele. Kleiner Trost: Schulze schenkt allen Behandelten an diesem Tag eine Taschenlampe.

Betriebswirt und Händler im weißen Kittel

Unklar ist, ob jeder Behandelte weiß, dass er nicht von einem Arzt behandelt wird. „Bestimmt nicht“, vermutet Kundin Maria R. am Telefon. „Ich weiß es nur, weil ich mal gefragt habe, worin er seinen Doktor gemacht hat. Aber wer ihn im weißen Kittel sieht, geht bestimmt davon aus, dass er Arzt ist. Warum auch nicht?“ Zufrieden sei sie dennoch mit seiner Arbeit. Auch andere Kunden, darunter eine Ärztin, räumen ein, geglaubt zu haben, dass Schulze Arzt sei.

Ein Link zu seinem Lebenslauf, in dem er über seinen Werdegang aufklärt, findet sich im Fuß seiner Homepage. Studiert habe er Betriebswirtschaft und wenn jemand ihn frage, mache er keinen Hehl daraus. Seine ursprüngliche Geschäftsidee sei es gewesen, die Lasergeräte zu verkaufen oder zu vermieten. Für die Ärzte sei es jedoch lukrativer, wenn sie ihn lasern lassen. Sie würden ihre Patienten deshalb zu ihm überweisen, erklärt Schulze. Er handelt noch immer mit den Geräten. Auch bei der Behandlung wickelt er telefonisch Geschäfte ab, während Kunden entkleidet vor ihm liegen.

Jeden Verdacht einer absichtlichen Täuschung weist Schulze energisch zurück. Dass er kein Mediziner ist, sei bekannt, da er ja teilweise Behandlungen von Ärzten delegieren lasse und Patienten zur Diagnose zum Facharzt schicke. Die Frage, warum er nicht einfach „Dr. oec.“ schreibe, kann er nicht nachvollziehen. Nur Mediziner schrieben gerne Dr. med. und heben sich damit von anderen Promotionen ab.

Schwer zu ertragen: Schmerz und Scherz

Einiges ist als Beobachterin schwer zu ertragen: Eine Frau erscheint zum Termin, um mitzuteilen, dass sie die Behandlung nicht fortsetze. Der Schmerz bei der Entfernung ihres Feuermals sei traumatisch gewesen und sie finde es unmöglich, nicht vorgewarnt worden zu sein. Schulze sieht Schmerzen als relativ an, die Frau sei ordnungsgemäß aufgeklärt und seines Erachtens mit dem Ergebnis zufrieden gewesen.

Ein junges Mädchen, das vor Angst zittert, wird von Schulze beim Lasern ihres Tattoos mit einem Scherz erschreckt: Jetzt sei ihm was passiert, spielt er ihr bestürzt vor.

Noch eine letzte Frage: Ob Schulze denn auch die beworbene Vaginalverjüngung vornehme, das dürfe er doch nur im Beisein eines Arztes machen – oder? Ja, räumt er ein, im Prinzip sei das so. Dann fischt er den Laserkopf aus seiner provisorischen Ablage im Waschbecken und demonstriert, wie er den Applikator einführt: Immer im Uhrzeigersinn drehen.

Später erklärt er schriftlich, dass er einen CO2 -Laser besitze, für den er auch im Auftrag der Gynäkologin Beratungen durchführe, aber nicht lasert. Er habe sich dazu schulen lassen, um das Wissen weiterzugeben. Die Rechtsprechung hierzu ist jedoch eindeutig: Ärzte dürfen die Beratung ihrer Patienten nicht delegieren.

Warum Schulze sich bei alldem zuschauen ließ und wie seine Kooperation mit Ärzten wirklich abläuft, bleibt unklar. Eins ist sicher: Der Gesetzgeber hat die Branche ins Visier genommen.

Mehr zum Thema:

Mehr zur Autorin Juliane Schultz

Von Juliane Schultz