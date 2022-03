80 Jahre Konservatorium Rostock: „Musikschule wird immer analog bleiben“

Rostock

„Das Klavier war von jeher das beliebteste Instrument unserer Schüler“, sagt Edgar Sheridan-Braun, Direktor des Konservatoriums Rostock. Während er in seinem Büro im „Haus der Musik“ am Rosengarten sitzt, kann er dem beruhigenden Tastenspiel, das über ihm geprobt wird, lauschen. „Zwar gab es immer mal wieder Trends, wie zum Beispiel die Klarinette, nachdem sie im Film ‚Schindlers Liste‘ zu hören war, doch an das Klavier kommt nie ein anderes Instrument heran.“

Etwa 1900 Schüler lernen aktuell an der Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das Instrumentenspektrum ist breit – rund 80 Lehrkräfte bieten Stunden von der Piccoloflöte bis zur Orgel an. „Wir beginnen bereits mit der frühmusikalischen Erziehung bei Kindern ab drei Monaten“, erklärt Sheridan-Braun. „Aber unsere älteste Schülerin ist 80 Jahre alt.“

Gründung des Konservatoriums Rostock 1941

Damit ist sie fast sie alt wie das Konservatorium selbst: Mittlerweile seit 81 Jahren wird in der Einrichtung Musik gelehrt, genauer gesagt seit dem 20. Januar 1941. 163 Schüler wurden damals im Haus Schillerplatz 2 unterrichtet. Doch durch den Zweiten Weltkrieg musste der Lehrbetrieb unterbrochen werden. Im Jahr 1946 dann der Neustart – und das als Hochschule für Musik und Theater. Komponist Rudolf Wagner-Régeny übernahm von 1957 bis 1950 die Leitung. Zu seinen Ehren trug das Konservatorium Rostock von 1978 bis 2018 seinen Namen.

Ursprünglich wurde das Rostocker Konservatorium im Haus Nummer 2 am Schillerplatz gegründet. Hier ein Bild vom 9.12.2011. Quelle: Hartmut Klonowski/OZ-Archiv

1963 wurde das Konservatorium zur Bezirksmusikschule umgewandelt, 1978 wurde sie um die neu gegründete Außenstelle der Musikhochschule „Hans Eisler“ erweitert. Dies war ein Verdienst des damaligen Direktors Karl-Heinz Will. 1990 ging das Konservatorium dann in die Trägerschaft der Hansestadt über. „Zur Wendezeit wurden etwa 560 Schüler unterrichtet, doch nun musste man sich an den Westen anpassen. Schlagartig musste meine Vorgängerin Renate Oehme die Einnahmen steigern und die Ausgaben senken. Dadurch stieg dann auch die Schülerzahl enorm“, berichtet der Direktor. Heute ist sie die größte städtische Musikschule in MV.

Warum heißt es Konservatorium? Das Wort „Konservatorium“ hat seinen Ursprung auf im Italienischen. „Conservatorio“ bedeutet so viel wie bewahren. Dieser Begriff wurde im 16. Jahrhundert für Verwahranstalten für Waisen in Neapel verwendet, die oft Gesangsunterricht bekommen haben. So wurden die Konservatorien zum Begriff für eine musikalische Lehranstalt. In der DDR wurden so dann die Kreismusikschulen bezeichnet. Nach der Wende wurde in Rostock an diesem Begriff festgehalten.

Umzug des Konservatoriums in Große Stadtschule 2012

Edgar Sheridan-Braun ist seit 22 Jahren der Direktor des Konservatoriums. Als Kapellmeister leitete er zuvor das Sinfonieorchester. „Mir waren immer zwei Dinge wichtig: Zum einen wollte ich das Konservatorium zeitgemäßer machen und zum anderen die Ensembles fördern“, beschreibt er seine Motivation. Unter anderem gründete er den Fachbereich Pop, Rock, Jazz und eine Big Band. Besonders stolz ist er auch auf die Auszeichnung des Jugendsinfonieorchesters mit dem Kulturpreis 2017.

Die Clara-Zetkin-Oberschule am Rosengarten, später auch Große Stadtschule und Konservatorium, im Oktober 1985 Quelle: Angret Huth/OZ-Archiv

Ein weiterer Glücksfall: Der Umzug in die einstige Große Stadtschule am Wallgraben 1 im Jahr 2012. „Zunächst fiel es uns schwer, die Villa am Schillerplatz aufgeben zu müssen, aber dieser Standort ist ein Grund zur Freude“, sagt er nun zehn Jahre später. Elf Millionen Euro sind damals nach seinen Aussagen in den Umbau des Gebäudes geflossen.

Am 16.3.2012 wurde das neue "Haus der Musik" am Rosengarten feierlich eröffnet. Musikschüler und Lehrer freuten sich damnals besonders über den Konzertsaal, der aus der ehemaligen Schulaula entstanden ist. Quelle: Hartmut Klonowski/OZ-Archiv

„Die Akustik hier im Haus ist sehr gut und normalerweise hört man auch nichts aus den anderen Zimmern. Aber hier haben die Handwerker wohl einen Fehler gemacht“, scherzt er in Bezug auf das leise Klavierspiel, was im Hintergrund zu hören ist.

Corona zeigt: „Online wird nie ein Ersatz für Präsenz sein“

Töne, die der Direktor in den vergangenen zwei Jahren monatelang vermisst hat. Seit dem ersten Lockdown konnte der Unterricht monatelang nicht im „Haus der Musik“ stattfinden. Proben waren nur online möglich. „Das war teilweise eine Quälerei, die Mikrofone waren nicht für hohe Frequenzen geeignet, oft hat das Internet gehakt oder es gab Verzerrungen. Die Lehrer haben oft den Ton ausgemacht und die Kinder nur anhand des Bildes unterrichtet“, beschreibt Sheridan-Braun. Er ist sich sicher: „Online wird nie ein Ersatz für Präsenz sein – Musikschule wird immer analog bleiben“.

Wenn auch mit einem guten Jahr Verspätung, am Freitag und Sonnabend jeweils um 17 Uhr wollen die Musikschüler den 80. Geburtstag des Konservatoriums nachträglich mit zwei Konzerten feiern. Weil jedoch immer noch nicht viele Gäste erlaubt sind, kann den Darbietungen von Mozart, Beethoven, Telemann und Vivaldi auch von zu Hause aus gelauscht werden. Die kostenlosen Streams finden Sie hier (Freitag) und hier (Sonnabend). Natürlich darf auch dann das Klavier nicht fehlen.

Von Ann-Christin Schneider