Der Motor seines Bikes läuft bereits auf Hochtouren, als Tiven Oje zum Burnout ansetzt. Lässig schwingt er sich auf die Maschine. Mit beiden Händen greift er nach dem Lenkrad, drückt die Vorderbremse vollständig durch, gibt Gas und lässt die Kupplung „fliegen“. Ein ohrenbetäubendes Quietschen hallt über den Acker, als das Hinterrad auf dem Asphalt durchdreht. Der Rauch, der dabei entsteht, ist bereits aus der Ferne zu erkennen. „Das ist ein geiles Gefühl und der Geruch erst“, schwärmt der 19-Jährige und drückt noch einmal auf die Tube – so lange, bis sein Reifen Feuer fängt.

Abgefahrene Vorführungen wie diese gab es am Wochenende viele in Wendfeld bei Sanitz (Landkreis Rostock). Zum fünften Mal fand dort nämlich das „Ostseebrennen“ statt. Etwa 800 Biker aus ganz Deutschland waren gekommen, um gemeinsam abzufeiern. Sogar Gäste aus Österreich fanden ihren Weg dorthin. Und das, obwohl das Wetter es nicht gerade gut mit ihnen meinte. „Eigentlich haben wir mit bis zu 2000 Teilnehmern gerechnet. Viele konnten aber aufgrund des Dauerregens nicht anreisen“, sagt Stefan Bär, Vereinsvorsitzender der Streetfighter-Rostock.

Freiheit pur im Sattel spüren

Die Stimmung ließen sich die Motorradfreunde deshalb aber nicht vermiesen. Mit Livekonzerten, spannenden Wettbewerben, wie dem Fasswerfen und Tauziehen, sowie spektakulären Stunts heizten sie einander richtig ein. „Man muss einfach das Beste aus der Situation machen“, betont Simone Klaapen. „Wir lassen uns bestimmt nicht unterkriegen.“

Seit mittlerweile vier Jahren hat die junge Frau ihren Motorradführerschein in der Tasche. Doch schon als kleines Mädchen hat sie viel Zeit auf den motorisierten Zweirädern und solchen Veranstaltungen verbracht. Die Faszination dafür hat Klaapen von ihrer Familie vererbt bekommen. „Das Gefühl, das man hat, wenn man im Sattel sitzt, ist unbeschreiblich. Es ist Freiheit pur“, veranschaulicht sie mit einem Funkeln in den Augen.

Freidrehen für den guten Zweck

Dass es beim „Ostseebrennen“ um mehr als nur Spaß auf der Piste geht, verrät Stefan Bär. Der Hintergrund ist ein ganz ernster. Was an Geld zusammenkommt, soll an Kinder gespendet werden. Sich für die Jüngsten starkzumachen, liegt dem Biker-Chef und Gründungsmitglied des Rostocker Charity Clubs sehr am Herzen. „Die Leute, die hier herkommen, sind alle verrückt, haben aber ein großes Herz. Es ist toll, dass wir gemeinsam Gutes bewirken können.“

Der gute Zweck hat auch Sven Riebesehl und seine Frau Jasmin Riebesehl angelockt. Eigentlich wohnt das Paar in Niedersachsen. Um aber an dem Event teilnehmen zu können, haben sie ihren Urlaub in die Nähe der Hansestadt Rostock verlegt. Es ist vor allem die Atmosphäre, die sie an dem Biker-Treff schätzen. „Alle sind locker drauf. Gemeinsam kann man einfach mal richtig freidrehen“, meint der 37-Jährige.

Freundschaften fürs Leben

Ähnlich sieht es Michelle Dülge – von seinen Kumpels „Schelle“ gerufen. Er gehört der „Hate & Kill Fight Crew“ in Hamburg an, ist zugleich aber Ehrenmitglied bei den Streetfightern Rostock. „Und genau das ist das Besondere unter den ganzen Biker-Clubs. Mann kennt sich und hält immer zusammen. Ganz egal, woher man kommt oder wo man gerade ist. Wir sind alle wie eine große Familie.“ Einige der Teilnehmer kennt er bereits seit über 20 Jahren.

Dass das Treffen im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, habe ihn traurig gestimmt. Umso glücklicher ist er aber, dass in diesem Jahr wieder gefeiert werden durfte. „2020 hat richtig etwas gefehlt.“ Dem kann Asphalt-Anarchist „Fetti“ aus Schleswig-Holstein nur beipflichten: „Es tut gut, endlich wieder Freunde treffen zu können und richtig Party zu machen. Darauf haben wir alle lange genug gewartet.“

