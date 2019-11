8366 Unterschriften: Wieso Rostock zehn Kilometer Radwege pro Jahr bauen will

Rostock

Die Hanse- und Universitätsstadt wird nun auch zur Fahrrad-Metropole: Rostock wird in den kommenden Jahren mehr Geld denn je in den Ausbau „grüner“ Verkehrstrassen investieren. Mindestens zehn Kilometer neuer Radwege sollen pro Jahr an der Warnow gebaut werden. Und das schon ab 2020. So hat es die Bürgerschaft am Mittwochabend mit der breiten Mehrheit beschlossen. Die Stadtpolitik will damit die Forderungen des Aktionsbündnisses „ Radentscheid Rostock“ und von mehr als 8000 Bürgern erfüllen.

Verkehr soll „grüner“ werden

Dass der Radverkehr in die Hansestadt gefördert werden soll – in diesem Punkt besteht schon lange Konsens zwischen den Fraktionen. Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte im OB-Wahlkampf und erst am Mittwoch auch öffentlich in einem OZ-Interview von „seiner“ Verwaltung mehr Engagement beim Ausbau der Radwege gefordert. Nur über den Umfang und auch den Zeitplan gab es immer wieder Diskussionen.

Doch der Druck der Öffentlichkeit wurde zuletzt immer stärker: Exakt 8366 Unterschriften hatte der „ Radentscheid“ in den vergangenen Wochen gesammelt. Vor der Bürgerschaftssitzung demonstrierten die engagierten Radler vor dem Rathaus. Die Teilnehmern der Unterschriftenaktion fordern unter anderem den Bau von zehn Kilometern neuen Radwegen an Hauptstraßen pro Jahr, mehr Parkplätze für Zweiräder und den Umbau von Kreuzung, um sie für Radler sicherer zu machen. Und genau diese Forderungen will die Bürgerschaft nun erfüllen.

„Ein bisschen reicht nicht“

„Fast 8400 Unterschriften sind ein bahnbrechendes Ergebnis. 4000 hätten für einen formellen Bürgerentscheid gereicht“, sagt Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Grünen. „Wir müssen diesen deutlichen Bürgerwillen ernst nehmen. Ein bisschen Ausbau reicht nicht. Der Verkehr der Zukunft – der Bau neuer Radwege, das Ausbau des Nahverkehrs – muss unser zentralen Thema in den kommenden Jahren sein.“ Gerade mal 14 Prozent des gesamten Verkehrs in der Hansestadt machen laut neuesten Studien Radler aus. „In vergleichbaren Städten – zum Beispiel in Groningen in den Niederlanden – liegt dieser Wert bereits bei 50 Prozent“, so Flachsmeyer.

Wenn Rostock es mit dem Klimaschutz, mit dem Kampf gegen Verkehrsprobleme und mit mehr Sicherheit ernst meine, müssten Politik und Verwaltung nun Vollgas geben, heißt es auch von der SPD: „Es reicht nicht, wenn wir in Trippelschritten vorankommen. Das ist für die Bürger unbefriedigend“, so Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell.

Zehn neue Stellen im Amt

FDP, Rostocker Bund und auch Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) warnten jedoch vor den Folgen, sich zu einem derart massiven Ausbau-Programm zu verpflichten: „Wir werden dafür mindestens zehn zusätzliche Stellen und mindestens vier Millionen Euro pro Jahr mehr brauchen“, so Matthäus. Auch Julia Pittasch ( FDP) warnte: „Wir beschließen hier keine Wunschpolitik, sondern müssen uns auf das konzentrieren, was auch machbar ist. Wir dürfen den Wählern nur das versprechen, was realistisch ist.“

