90 000 Euro Spenden: So kommen die Brunnen-Pläne in Warnemünde voran

Rostock

Alexander Prechtel ist zufrieden – die Pläne für einen Brunnen am Kirchplatz des Ostseebades kommen voran. „Mit den bisherigen Spenden und den Zusagen, die uns noch gemacht wurden, sind wir derzeit bei 90 000 Euro von den voraussichtlich 150 000 benötigten Euro“, sagt er. „Gerade für diese schwierige Phase ist das ein sehr gutes Ergebnis – nun hoffen wir, dass noch einmal ein richtiger Schub kommt.“

Seit Jahren engagiert sich der Rotarier dafür, einen Brunnen im Zentrum zu errichten – für den ehemaligen Ortsbeiratschef eine Herzensangelegenheit. 2010 – damals noch als Chef des ehrenamtlichen Gremiums – hat er erstmals die Initiative ergriffen, seinen Wunsch zu verwirklichen. „Das Projekt liegt mir so am Herzen, weil ich ein glühender Warnemünder bin“, erklärt er. Ein Wahrzeichen im Zentrum würde das Ostseebad bereichern. Auch die Einwohner seien für das Projekt, es habe schon immer positive Resonanz gegeben – ebenso von Stadtverwaltung und Kunstbeirat der Hansestadt.

Brunnen soll 2022 fertig sein

Die Pläne mussten zunächst verworfen werden, doch als 2014 der Platz saniert wurde, wurden auf Prechtels erneute Initiative hin schon einmal Anschlüsse für einen zukünftigen Brunnenbau gelegt. Schließlich habe sich der Rotary-Club bereiterklärt, das Projekt zu übernehmen. Dieser hofft nun, weitere Unterstützer mit ins Boot holen zu können. Wenn alles nach Plan läuft, sollen im September die Aufträge ausgelöst, das Projekt bis 2022 realisiert werden.

Gewerbeverein: Wahrzeichen wertet den Ort auf

Dass der neue Blickfang auf dem Kirchenplatz, Ecke Heinrich-Heine-Straße/Mühlenstraße, ein Gewinn für alle ist, denkt auch Hans-Joachim Richert. „Es wird ein Brunnen für alle – ein Wahrzeichen von Warnemündern für Warnemünder“, betont er. Zustimmung erhält Richert von Dietmar Vogel vom Handels- und Gewerbeverein. „Für Warnemünde ist das eine Bereicherung, ein schönes neues Wahrzeichen“, sagt der Vorsitzende. „Alles, was den Ort aufwertet, unterstützen wir.“ Vogel räumt ein, dass vielen die konkreten Entwürfe zum Brunnen noch gar nicht so bekannt sind. „Aber die Menschen werden das gut finden.“

150.000 Euro nötig 150 000 Euro sind nötig, um den Neptun-Brunnen am Kirchenplatz zu bauen. Wenn mehr Geld zusammenkommt, soll das für Bänke und Nebelspender ausgegeben werden. Spendenkonto: DE05 1305 0000 0201 1174 44 bei der Ospa, Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. Sollte es bis 2022 nicht klappen, kann der Brunnen auch später gebaut werden. Das Grundstück gehört der Hansestadt, die es bereitstellt und für den Unterhalt aufkommt. Wasserrohre wurden bereits bei der Neugestaltung des Platzes verlegt.

Wie das fertige Projekt schließlich heißen soll, soll die Bevölkerung entscheiden. Bekannt ist das Projekt derzeit unter dem Arbeitstitel „Neptun-Brunnen“. Allerdings gab es im Vorfeld auch kritische Stimmen. So waren nicht alle mit dem Standort einverstanden, andere empfinden den Brunnen mit einer Fläche von vier mal vier Metern überdimensioniert – der Kirchenplatz sei bereits sehr stark bebaut.

So soll das Werk aussehen

Der Entwurf des „Neptun-Brunnens“ stammt von Künstler Thomas Jastram, der sich in einem Wettbewerb gegen fünf Mitbewerber durchsetzte: eine viereckige Fläche mit unterschiedlich hohen Podesten an jeder Ecke. Auf jedem stehen Nymphen, die Begleiterinnen des Meeresgotts Neptun. Sie halten Seeschnecken in der Hand, aus denen Wasser fließt, zudem spritzt Wasser aus der Erde. Der höchste Sockel ist leer. Einzig der Dreizack Neptuns liegt auf dem Podest, zudem hat er einen Fußabdruck hinterlassen. „Es ist nicht schwer vorherzusagen, dass das künftig der Standort sein wird, wo die Touristen sich draufstellen und fotografieren lassen“, so Alexander Prechtel.

Von Katharina Ahlers