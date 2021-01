90 000 Euro gespendet: Was die Rostocker Klinik-Nannys damit Gutes tun wollen

Rostock

Das Zahlenfeld auf dem Scheck ist fast komplett ausgefüllt: „90 000 Euro – das ist eine Wahnsinnssumme, die uns nicht nur dankbar, sondern auch demütig macht“, sagt Dr. Gernot Rücker. Er ist ärztlicher Leiter der Klinik-Nannys vom Projekt „Tommy nicht allein“, bei dem Studenten, zumeist Mediziner, ehrenamtlich kranken Kindern in den beiden Rostocker Krankenhäusern helfen. Indem sie zuhören, mit den kleinen Patienten spielen und Trost spenden, wenn die Eltern mal nicht da sein können oder selbst eine Pause brauchen.

Für die OSTSEE-ZEITUNG war dieses Engagement Anlass genug, bei der vergangenen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ genau dafür Spenden zu sammeln. Dass im Jahr der weltweiten Pandemie eine Rekordsumme erreicht würde, hatte vorher niemand zu hoffen gewagt. „Auf einer Skala von eins bis zehn liegt unsere Freude bei 25“, so Dr. Rücker.

Mehr als 1500 OZ-Leser haben die Nannys und ihr Projekt unterstützt. „Darunter auch Spender, die sich das Geld in diesen auch wirtschaftlich schweren Zeiten extra zusammengespart haben“, weiß der Mediziner. Das gesamte Team sehe die Spenden deshalb auch als Verpflichtung. „Jeder Cent davon kommt auch wirklich den Kindern zugute“, verspricht Rücker.

Größere Anschaffungen erst nach dem Lockdown

Mit dem Geld kann unter anderem Spielzeug gekauft werden. „Das verschleißt ja nicht nur durch die Benutzung, sondern durch den Infektionsschutz bleibt es oft auch bei den Kindern“, erklärt Jana David, die studentische Projektleiterin. Einen Schrank mit Spiel- und Bastelmaterialien gebe es bereits. Bald soll auf jeder Kinderstation einer stehen. „Mit dem Kauf warten wir aber noch, bis der Lockdown vorbei ist“, sagt die 36-Jährige. Das bedeute aber nicht, dass es den kleinen Patienten an etwas mangeln müsste: „Wir kommen durch Einkauf vor Ort oder Online-Bestellung immer noch ganz schnell an alles, was benötigt wird.“ Und das sei manchmal sogar die Grundausstattung. „Wir hatten schon Kinder, die akut eingeliefert wurden und nichts hatten“, beschreibt die Nanny Fälle, in denen das Team der Ehrenamtler sofort zur Stelle war.

Durch die Spendenaktion hätte sich die Bekanntheit der Nannys, die es seit fünf Jahren am Universitätsklinikum Rostock gibt, weiter erhöht. „Wir sind mittlerweile fester Bestandteil der Klinik. Schon bei der Anmeldung wird den Eltern von uns erzählt und sie erhalten den Flyer“, freut sich Jana David.

Ospa als verlässlicher Partner

„Man selbst ist sich ja gar nicht so bewusst, in wie vielen Fällen solche Hilfe wirklich gebraucht wird“, sagt Marco Hopf. Der Filialleiter der OstseeSparkasse (Ospa) am Vögenteich überreichte Ende vergangener Woche den Spendenscheck an die beiden Nanny-Verantwortlichen. Die Ospa hatte den eingegangenen Betrag der OZ-Leser auf die Summe von 90 000 Euro aufgerundet. „Zudem sind sie uns schon lange der verlässlichste Partner“, lobt Dr. Rücker.

Jana Menz von der Ospa-Stiftung freut sich über diesen Dank. „Es stimmt, wir haben die Nannys mit unserem Bereich Förderung schon öfter unterstützt“, berichtet sie und ergänzt: „Uns begeistert das Engagement der Ehrenamtler. Ihnen zu helfen, ist uns und auch den Mitarbeitern eine Herzensangelegenheit.“

„Frohes Signal in schweren Zeiten“

Der enorme Zuspruch für das Projekt „Tommy nicht allein“ beeindruckt auch Prof. Daniel Reuter, den Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Rostocker Universitätsmedizin. „Diese riesengroße Wertschätzung von allen Spendern erreicht genau die richtige Stelle. Denn das ist ein großartiges Projekt für die kleinsten Patienten, was mit wahnsinnigem persönlichen Engagement der Beteiligten aufgebaut wurde“, lobt Prof. Reuter.

Die erreichte Summe bewertet der Klinik-Direktor als „ein frohes Signal in diesen schweren Zeiten. Das Team weiß das zu würdigen und wird dafür sorgen, dass das Geld genau da ankommt, wo die Spender sich das auch wünschen“.

Handy-App soll die Einsatzplanung erleichtern

Neben dem Spielzeug und der Erfüllung von Wünschen für die teilweise todkranken Kinder träumen die Nannys auch davon, ein eigenes Spielzimmer einzurichten. „Die vorhandenen sind für die kleinen Patienten, die manchmal mehrere Jahre lang regelmäßig kommen müssen, oft nicht mehr so interessant“, sagt Jana David. Deshalb soll es ein „Tommy nicht allein“-Spielzimmer geben, das keine Wünsche offen lässt: „Mit Bällebad, Rutsche, Schaukel und Fahrsimulator“, beschreibt die Medizinstudentin die Vision.

Wichtiger für die eigentliche Arbeit sei aber eine Handy-App, welche die Einsatzkoordinierung verbessert. Bisher laufe die über einen Handy-Messenger. Was die eigene Nanny-App können soll, steht theoretisch schon fest. „Ziel ist es, unter größtem Datenschutz bei Alarmierung schnell die passenden Ehrenamtler für den kleinen Patienten zu finden“, sagt Dr. Rücker.

Dafür würde mit speziellen Codes gearbeitet, die keiner außerhalb der Nanny-Truppe versteht, die aber einige Grundfragen beantworten: „Keine Diagnose oder medizinischen Details, aber beispielsweise, welche Betreuung notwendig ist, ob es spezieller Schutzmaßnahmen bedarf oder ob wir ein Kind haben, das eine andere Sprache spricht“, so der Mediziner. Schon mehrfach hätten Nannys, die aus anderen Ländern kommen, nicht nur die Betreuung, sondern auch das Übersetzen übernommen und damit den Patienten und Eltern sehr geholfen.

Zudem soll die App ermöglichen, dass auf Hobbys oder Interessen der Kinder besser eingegangen werden kann. „Wenn ein Kind gern backt, finden wir schneller Nannys, die das in ihrem Profil stehen haben. Oder wenn es um Computerspiele geht, dann schicken wir jemanden, der das auch kann, damit beide profitieren.“

Was noch aussteht, sei die Programmierung. „Dafür hat uns auch der Oberbürgermeister Herr Madsen die Expertise seines Digitalisierungsbüros angeboten“, erzählt Dr. Rücker. Wenn die Anwendung dann einmal fertig ist, soll sie in der Basisversion grundsätzlich auch für andere Kliniken nutzbar sein. „Wir haben schon Anfragen anderer Häuser. Und unser großes Ziel ist ja, dass in Deutschland kein Kind mehr allein bleiben muss, wenn es in der Klinik liegt.“

Von Claudia Labude-Gericke