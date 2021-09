Rostock

Rostock wächst, die Region wächst. Das ist auf den Straßen zu spüren, in der Wirtschaft – und auch im Klinikum Südstadt: „Seit Jahren steigt die Zahl der Patienten, die bei uns Hilfe suchen“, sagt der Ärztliche Direktor des größten kommunalen Krankenhauses im Land, Prof. Dr. Jan Roesner. Allein 5000 Herzpatienten behandelt die Klinik pro Jahr.

Und langsam wird es eng. Längere Wartezeiten auf Termine, wenig Platz: Genau deshalb hat das Krankenhaus nun das größte Ausbauprogramm seiner Geschichte gestartet. Der erste Schritt: Bereits bis Februar 2022 soll ein neues Herzkatheterlabor mit neuen OP-Sälen fertig sein. „Den brauchen wir – um alle Patienten mit Herzproblemen so schnell wie möglich und so gut wie möglich behandeln zu können“, sagt Klinikchef Steffen Vollrath.

Schnellere Hilfe für Herzpatienten

Bis zu 90 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in der Südstadt verbaut werden. Zunächst und in Modulbauweise für die Herzmedizin. Die zehn Millionen Euro dafür zahlt das Krankenhaus aus eigener Tasche. „Herzerkrankungen nehmen leider zu“, sagt Klinikdirektor Vollrath. Der Neubau ist die Antwort darauf. Bisher gibt es nur ein Labor für Herzkatheter, nun können in drei Laboren zeitgleich Patienten behandelt werden. Auch bei Notfällen können die Ärzte so schneller helfen – und Leben retten.

Das neue Herz-OP-Zentrum an der Südstadt-Klinik soll bereits im Februar fertig sein. Quelle: MHB ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH Rostock

Zudem wird ein neuer OP-Saal entstehen – mit modernsten Röntgen- und Angiografie-Geräten. So können die Ärzte während des Eingriffs – quasi live – Röntgenbilder und auch Ansichten von den Gefäßen des Patienten machen.

Noch mehr zu tun als die Herzmedizin hat in der Südstadt die Notaufnahme: Mehr als 50 000 Menschen suchen dort pro Jahr Hilfe, im Schnitt ein Notfall alle zehn Minuten. Auch dort wird ausgebaut. Ab 2022 rollen die Bagger. Eine neue Notaufnahme muss her – mehr Betten, mehr Personal. Neuere Technik. Zudem Isolierzimmer, die von der Station getrennt werden können – für die nächste Pandemie. Im Untergeschoss entsteht eine neue Großküche, um die Patienten auch versorgen zu können. 16 Millionen Euro kostet dieser Bauabschnitt. Klinik und Land teilen sich die Kosten. 2024 soll alles fertig sein.

Mehr Ärzte – auch für den Stadtteil

Ebenfalls ab 2022 rollen die Bagger für den Bau eines neuen Ärztehauses auf dem Krankenhausareal und für die Aufstockung des Parkhauses. 120 Plätze zusätzlich soll es in der Südstadt geben. Kostet 1,6 Millionen Euro. Von dem neuen Ärztehaus soll auch der Stadtteil direkt profitieren: Neue Arztpraxen, neue Fachärzte und eine Apotheke ziehen in den Bau ein. Eröffnung ebenfalls 2024.

Auch über den dicksten Brocken herrscht bereits Einigkeit zwischen Stadt, Land und Klinik: Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) stellt bereits Landesmittel für den Bau eines neuen, modernen Bettenhauses in Aussicht. 2024 könnte der starten. Drei Stationen sollen in den Anbau einziehen – und eine neue Endoskopie. Vorteil für die Patienten: Das bisherige Bettenhaus ist mehr als 50 Jahre alt. Viele Zimmer sind zu eng, haben keine eigenen Badezimmer für die Patienten. Im Neubau soll das besser, schöner werden.

Die neue Notaufnahme an der Südstadt-Klinik: So soll sie ab 2024 aussehen. Quelle: MHB ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH Rostock

Kinderklinik als Nächstes?

Und geht es nach den Rostockern, dann ist auch mit dem neuen Bettenhaus noch nicht Schluss: Seit Jahren ist eine neue Kinderklinik in der Hansestadt im Gespräch, Südstadt-Krankenhaus und Rathaus wollen sie auf dem Campus der städtischen Klinik bauen – zusammen mit der Uni-Medizin. „Dass das Land uns bei den Projekten so kräftig unterstützt, das freut uns enorm. Das soll aber nicht der letzte Spatenstich gewesen sein, den wir hier gemeinsam feiern“, so Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Dass es am anderen großen Krankenhaus der Stadt – der Uni-Medizin – kräftig kriselt: Es war immer wieder zwischen den Zeilen ein Thema. Beispielsweise, wenn Madsen betonte, dass die Bürger im Südstadt-Krankenhaus jederzeit die beste mögliche Versorgung bekommen. Oder dass eine Klinik aus Sicht der Stadt keine Gewinne machen müsse – sondern Menschen heilen und helfen soll.

Auch Gesundheitsminister Glawe betonte, dass die Neubauten in der Südstadt ein wichtiger Baustein seien, um die Versorgung von Kranken in Rostock und der Region zu „stabilisieren“. Glawe ist für alle Kliniken in MV zuständig – bis auf die beiden Uni-Krankenhäuser. Die unterstehen als einzige dem Bildungsministerium.

Von Andreas Meyer