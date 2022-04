Rostock

Ein 95 Jahre alter Autofahrer hat in Rostock am Sonntagnachmittag sein nagelneues Auto bei einem Verkehrsunfall demoliert. Der Senior fuhr gegen eine Betonwand. Nur durch großes Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.

Der Vorfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr in der Helsinkier Straße im Stadtteil Lütten Klein ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 95-Jährige mit seinem frisch gekauften VW T-Cross (erst 80 Kilometer gefahren) in einer Parklücke einparken. Er lenkte sein Automatik-Fahrzeug nach rechts, rutschte dann aber offenbar vom Bremspedal und drückte das Gaspedal durch. So beschleunigte der VW, fuhr über einen Grünstreifen und einen Fußweg. Schlussendlich landete das Fahrzeug an einer Betonabgrenzung, die stark beschädigt wurde.

Glücklicherweise ging gerade niemand über den Fußweg. Augenzeugen verständigten nach dem Vorfall den Notruf. Die Beamten retteten den 95-Jährigen aus seinem Wagen. Er kam aber mit dem Schrecken davon, wurde lediglich vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz nach dem Unfall kam der Verdacht auf, dass der Rentner betrunken gefahren sein könnte, schließlich fanden sich eine geöffnete Likör- und eine Bierflasche in der Mittelkonsole. Ein Atemalkoholtest ergab aber einen Wert von 0,0. Die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauern an.

Von Stefan Tretropp