Kessin

Ein Unglück hat am Montagmorgen an einer Autobahnauffahrt in Kessin (Kreis Rostock) einen glimpflichen Ausgang genommen: Der Fahrer eines mit Heizöl beladenen Lastwagens bemerkte einen Brand an einem Vorderrad und stoppte sein Fahrzeug. Der Grund: Die Bremsen waren heiß gelaufen. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz.

Nach Aussagen eines Feuerwehrsprechers kam es gegen 8 Uhr zu dem Einsatz auf der L 39 an der A-19-Autobahnauf- und -abfahrt Kessin. Der 40-Jährige alte Lkw-Fahrer stoppte an dieser Stelle seinen Wagen, weil er kleinere Flammen aus einem Radkasten bemerkte. Wegen eines technischen Defekts war eine Bremse heiß gelaufen und hatte so das Feuer verursacht. Der 40-Jährige stieg aus und griff zu seinem Feuerlöscher. Gleichzeitig wurde aber auch ein Notruf abgesetzt.

So trafen wenig später Autobahnpolizei und die Freiwilligen Feuerwehren aus Kessin und Dummerstorf am Unglücksort ein. Als die Kameraden eintrafen, hatte der 40-Jährige den kleinen Brand bereits mit dem Feuerlöscher weitestgehend bekämpft. Dennoch wurden die Feuerwehrleute aktiv, indem sie zunächst die Temperatur im Bereich der festgeklemmten Bremse kontrollierten. Dabei stellten sie einen Wert von rund 250 Grad fest. Damit kein weiteres Feuer ausbricht, kühlten sie den heißen Bereich auf 38 Grad herunter.

Polizei und Feuerwehr verließen wenig später die Einsatzstelle. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich um ein zweites Fahrzeug, das das Heizöl abpumpte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von Stefan Tretropp