Rostock

Beim Auffahren auf die Autobahn 19 in Rostock hat ein 45-Jähriger mit seinem Renault am Montagnachmittag die Kontrolle verloren. Das Fahrzeug drehte sich auf regennasser Fahrbahn und landete entgegen der Fahrtrichtung auf einer Leitplanke. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr an der Anschlussstelle Rostock-Ost in Fahrtrichtung Warnowtunnel ereignet.

Der 45 Jahre alte Fahrer des in Hamburg zugelassenen Renault Megane wollte an dieser Stelle auf die Autobahn 19 auffahren. Aufgrund von Regen war die Fahrbahn rutschig. Offenbar deshalb kam der Mann mit seinem Wagen ins Schleudern. Der Renault rammte erst ein Verkehrszeichen, ehe er sich drehte und auf einer Leitplanke schräg zum Stehen kam. Neben der Autobahnpolizei eilte auch die Berufsfeuerwehr zur Hilfe. Der 45-Jährige jedoch blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Abschlepper musste das havarierte Auto bergen.

Von Stefan Tretropp