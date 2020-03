A-20-Sanierung zwischen Doberan und Rostock beginnt später

Rostock/Bad Doberan

Die Sanierungsarbeiten auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Rostock-Südstadt verzögern sich und starten erst am 27. März. Laut Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung gebe es „bauablauftechnische Gründe“ dafür, dass der Start verschoben werden muss. Zuvor war der Beginn der Arbeiten in Fahrtrichtung Stettin für den 18. März angesetzt.

Die Baustelleneinrichtung ist bereits in vollem Gange. Am Anfangs- wie am Endpunkt der Baustelle werden die Mittelstreifenüberfahrten geöffnet, Überfahrten hergerichtet sowie Leit- und Sperrwände aufgestellt. Auf einer Länge von gut drei Kilometern wird die gesamte Fahrbahn in Richtung Stettin bis Ende Juni 2020 saniert. Zu diesem Bauabschnitt zählt auch die Anschlussstelle Rostock-West von und zur Bundesstraße 103n.

Die Arbeiten sind notwendig, weil tiefe Risse und raue Stellen die Asphaltbinder- und Deckschichten durchsetzen. Auf diesem 20 Jahre alten Autobahnabschnitt würden laut Landesinfrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) 40 000 bis 45 000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs sein. Damit sei er einer der höchstbelasteten Straßenabschnitte in MV ist. Die Kosten in Höhe von 4,9 Millionen Euro trägt der Bund als Eigentümer der Autobahnen.

Lesen Sie auch:

Von OZ