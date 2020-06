​ADAC-Test: Fernbus-Bahnhof Rostock ist „ausreichend“

Rostock

Der Fernbus-Bahnhof in Rostock ist gut zu erreichen und verfügt über eine Videoüberwachung – doch es fehlen Anzeigen, Beschilderungen und wettergeschützte Bussteige. Das ist das Ergebnis des ADAC-Tests von elf Fernbusterminals in ganz Deutschland.

Der Busbahnhof in Rostock konnte dabei vor allem bei den Punkten Sicherheit und Ausstattung punkten. So sind genug Parkplätze vorhanden, auch für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen. Reisende finden ausreichend Gepäckschließfächer sowie einen Wickelplatz für Babys. Als positiv wurde auch bewertet, dass es einen zentralen Ticket- und Infoschalter gibt und der Wartebereich zudem beheizt ist. Auf der Habenseite verbuchten die Tester auch, dass am Bahnhof eine Fahrradleihstation zu finden ist. Über eine zentral ausgehängte Umgebungskarte samt ÖPNV-Fahrplänen können sich die Reisende informieren.

Allerdings bemängelten die Tester, dass es darüber hinaus keine elektronische Anzeige in der Wartehalle gibt, die über kurzfristige Fahrplanänderungen oder Verspätungen informiert. Auch dass die Bussteige nicht wettergeschützt zu erreichen und nicht überdacht sind, fiel den Testern unangenehm auf. Luft nach oben ist bei der mangelhaften Beschilderung des Busbahnhofes selbst. Zu guter Letzt fehlt ein taktiles Leitsystem für Blinde. So kommt der Fernbus-Bahnhof in Rostock insgesamt auf eine Wertung von ausreichend.

