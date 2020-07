AOK Active Beach Arena in Warnemünde: Eine Lehrstunde in Hula-Hoop

Warnemünde

Der Strand hinter dem Aufgang 12 in Warnemünde füllt sich zusehends. Denn hier findet der Höhepunkt der diesjährigen AOK Active Beach Arena statt. Dabei treffen Sportbegeisterte nicht nur auf Hansa-Legenden wie Andreas Zachhuber und Juri Schlünz, sondern auch auf das Beachsoccer-Team der Rostocker Robben oder Vertreter der Handballer des SC Empor Rostock. Doch die vielen Schaulustigen bewegen sich nicht nur an Fuß-, Hand- oder Volleyball, sondern auch zu Musik und mit diversen anderen Hilfsmitteln wie dem Hula-Hoop-Reifen.

„So voll war es hier noch nie“, sagt Kerstin Fletscher, professionelle Hoop-Dance-Lehrerin. Zwischen den Volleyball- und Beachsoccerplätzen hat sie zahlreiche der bunten Reifen ausgelegt und wartet nur auf interessierte Rostocker und Urlauber, die sich in dieser Disziplin mal versuchen wollen. „Das ist ein Mega-Sport, der sehr unterschätzt wird“, sagt sie, während gleich mehrere der runden Sportmittel um ihre Hüften kreisen.

Anzeige

Ohne Scheu an den Hula-Hoop

Staunend schaut Familie Thies aus Nordrhein-Westfalen zu. Vater Thomas hat keinerlei Scheu und wagt sich an einen der Reifen. „Ich wollte das immer schon mal können, aber bisher hat das nie so recht funktioniert“, sagt er, während sich die Sportgeräte bei seiner Frau Alexandra und seiner Tochter Nike schon recht routiniert im Kreis drehen. „Wir sind nur hier, weil er das wirklich können will“, sagt Alexandra Thies und lacht.

Weitere OZ+ Artikel

Seit 15. Juni animiert die AOK Active Beach Arena am Warnemünder Strand zu Bewegung im Sand. „Seit 2015 ist die AOK der Träger der Veranstaltung“, sagt Juri Schlünz, der Koordinator für Sportkooperationen der Gesundheitskasse. Vielen Hansa-Fans dürfte er noch als Spieler und auch als Trainer des Koggenklubs bekannt sein. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Andreas Zachhuber, ebenfalls ehemaliger Bundesligatrainer, lädt er an diesem Donnerstag Menschen aller Altersklassen dazu ein, sich körperlich zu bewegen.

V.l.: Juri Schlünz, Hannes Knüppel, Conny Künzel, Kerstin Fletscher und Andreas Zachhuber animierten am Donnerstag die großen und kleinen Sportgäste zu Bewegung am Warnemünder Strand. Quelle: Moritz Naumann

Scouting nach jungen Talenten beim Wolfgang-Holz-Cup

Zachhuber ist beinahe täglich in der Sport-Beach-Arena zugegen. „Viele Menschen und vor allem auch Jugendliche mussten im Zuge der Corona-Krise auf Spiel- und Sportplätze verzichten. Umso schöner ist es, dass wir ihnen hier nun direkt am Strand etwas bieten können“, sagt der 58-Jährige. Von den vielen Begegnungen profitiert auch er. „Ich unterhalte mich täglich mit den jungen Leuten und das belebt“, sagt er mit einem Lächeln.

Das Beachsoccer-Team der Rostocker Robben bietet ein Training für alle, die Spaß daran haben, den Ball mal über den Sand zu jagen. Im Rahmen des Wolfgang-Holz-Cups treten außerdem vier Jugendteams gegeneinander an.

Active-Beach-Arena bis Ende September

„Da halten wir natürlich auch Ausschau nach Talenten“, sagt Hannes Knüppel, Vorstandsvorsitzender der Rostocker Robben. Trainerin Conny Künzel animiert währenddessen zu südamerikanischer Musik die eben eingetroffenen Teams dazu, Zumba auszuprobieren. Das Programm ist bunt und vielfältig und wird bei heiterem Wetter vor allem vom jungen Publikum angenommen.

„Die ersten Wochen waren richtig gut, nur im Juli war das Wetter sehr unbeständig. Und bei Regen kommt kaum jemand an den Strand, um Sport zu machen“, resümiert Zachhuber die bisherige AOK-Beach-Arena. Bis Ende September wolle man die Angebote um Fußball-, Volleyball- und Handballplätze für jedermann aufrecht halten. „Das sind wir auch etwas flexibel. Wenn das Wetter gut bleibt, steht das alles hier noch etwas länger“, sagt AOK-Koordinator Schlünz.

Beachsoccer-Endrunde in Warnemünde

Außerdem dürfen sich Freunde der Rostocker Robben noch Hoffnungen auf die Endrunde der DFB-Beachsoccer-Liga machen. Denn der Liga-Betrieb wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. „Wir spielen jetzt ab 8. August an drei Wochenenden in Düsseldorf die Liga aus“, sagt Hannes Knüppel.

Die Endrunde um Halbfinal- und Finalspiele soll dann Ende September in der AOK-Beach-Arena in Warnemünde stattfinden. Knüppel rechnet sich gute Chancen aus. „Wir gehen fit in diese Spiele. Denn wir hatten noch nie so eine lange Vorbereitung“, sagt Knüppel.

Von Moritz Naumann