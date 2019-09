Warnemünde

Die Infrastruktur des Bahnhofs Warnemünde wird ab Freitag und bis zum 18. Mai 2020 modernisiert. Unter anderem wird die Personenunterführung zurückgebaut und durch einen neuen, barrierefreien Übergang im nördlichen Bereich des Bahnhofs ersetzt.

Zusätzlich werden zwei neue Fernverkehrsbahnsteige (Bahnsteig 4 und 5) mit einer Länge von jeweils 370 Metern errichtet. Für den sogenannten Kreuzfahrt-Bahnsteig (Bahnsteig 5) sind drei direkte Zugänge vom Kai aus vorgesehen. Weiterhin werden die Gleis- und Oberleitungsanlagen angepasst sowie auf neue Stellwerkstechnik umgerüstet.

Abschnitt voll gesperrt

Für die Bauarbeiten in der ersten Bauphase vom 27. bis 29. September muss der Abschnitt zwischen dem Rostocker Hauptbahnhof bis zum Warnemünder Bahnhof für den Zugverkehr gesperrt werden.

Dafür wird vom 27. September (ab etwa 21 Uhr) bis zum 30. September (bis etwa 4 Uhr) ein Schienenersatzverkehr mit folgenden Halten eingerichtet: Rostock Hbf (Albrecht-Kossel-Platz), Rostock-Parkstraße (Dethardingstraße), Rostock-Holbeinplatz ( Max-Eyth-Straße), Rostock-Bramow ( Carl-Hopp-Straße), Rostock-Marienehe (Wendeschleife / Sporthalle), Rostock-Evershagen ( Haltestelle Bus 38/39), Rostock-Lütten Klein (Bussteig F), Rostock-Lichtenhagen ( Haltestelle Bus 36), Warnemünde Werft (Bussteig A), Warnemünde ( Haltestelle Bahnhofsvorplatz)

Die Busse verkehren im 15-Minuten-Takt im Zeitraum von 8 bis 22 Uhr beziehungsweise im 30-Minuten-Takt jeweils bis 8 Uhr und ab 22 Uhr.

Ersatzverkehr auch zwischen Werft und Bahnhof

In der zweiten Bauphase vom 30. September bis zum 18. Mai verkehrt die S-Bahn nur bis Warnemünde Werft. Zwischen Warnemünde Werft und Warnemünde Bahnhof ist ein Ersatzverkehr geplant. Die Busse halten am Bussteig A und am Bahnhofsvorplatz und fahren von 4 Uhr morgens bis 24 Uhr.

Von OZ