Rostock

Den Teufel hat’s eiskalt erwischt: Erst bläst ihm eine fiese Böe buchstäblich die Haare vom Kopf, sodass er seiner blonden Lockenperücke nachjagen muss. Dann stuckt ihn eine Ostseewelle unter. Doch was ihn zur Weißglut bringen sollte, macht dem Teufel höllisch viel Spaß.

Der mutmaßlich Gehörnte ist Ingelore Launert, die kostümiert im Meer abtaucht. Neben ihr planschen kunterbunte Nixen, Schlafmützentäger und Herren in Retro-Ringel-Badeanzug. In der Ostsee vor Warnemünde steigt die coolste Schaumparty des Wochenendes: die Faschingsfeier des Eisbader-Vereins Rostocker Seehunde.

Coole Bilder von den Eisbadern:

Zur Galerie Wenn Neonnixen und Teufelchen in die Ostsee springen: Coole Bilder vom Faschings-Eisbaden in Warnemünde

Das Wellenbad ist nichts für Warmduscher: Die Ostsee hat kaum fünf Grad Celcius. Darin abzutauchen fühlt sich an, wie tausend Nadelstiche auf der Haut. Ilona Pälecke kann das nicht schrecken, sie ist mit kalten Wassern gewaschen.

Heiß auf Baden am Gefrierpunkt

Gerade hat die 69-Jährige bei der Eisschwimm-Weltmeisterschaft in Slowenien teilgenommen. Zusammen mit sechs weiteren Rostockern und mehr als tausend Unverfrorenen aus aller Herren Länder schwamm sie im Bleder See. „Es war herrlich“, schwärmt Ilona Pälecke. Bei der WM 2018 in Tallin wagte sie sich sogar in die Ostsee, obwohl deren Temperatur nur knapp über dem Nullpunkt lag und holte in ihrer Altersklasse Bronze im 100-Meter-Brustschwimmen.

Am Strand von Warnemünde gefriert an diesem Sonnabend zwar nicht die Ostsee, dafür so manchem das Blut in den Adern. Mit einem dreifachen „Eis frei!“ springen die Seehunde in die Fluten. Vom Ufer aus fotografieren dick eingemummelte Spaziergänger das Spektakel und können vor lauter Zähneklappern die Kamera kaum halten. Doch die Aussicht entschädigt: Vor ihnen tanzen Farbtupfer in der Brandung und verbreiten gute Laune.

Fotoshooting in eisigen Fluten

Umspült von der Gischt bleigrauer Wellen werfen sich drei Neon-Nixen für ein Foto in Pose: Für das Faschingsbaden sind Lindi Rehberg und ihre Töchtern Silke Bandilla und Dorina Starck in Kostüme geschlüpft, die Dank Knallfarben wohl selbst von der Mole aus noch zu sehen sein dürften. „Haben wir gestern Abend noch selbst gebastelt“, verrät Dorina Starck. Der Wind reißt ihr die Silben von den Lippen und will sich auch ihr Hütchen schnappen. Gerade noch rechtzeitig kriegt sie den Kopfputz zu fassen.

Die Kostüme sind nicht das einzige, was die Blicke der Schaulustigen auf sich zieht: Jeder Eisbader versenkt eine Rose im Meer. Damit ehren die Seehunde einen, dessen Haken in der Umkleide heute leer geblieben ist: Hubert Vater, Gründungsmitglied des Vereins, ist im Alter von 80 Jahren gestorben, plötzlich und unerwartet. „Er war ein lustiger Typ, sehr gesellig. Es wäre in seinem Sinne gewesen, dass wir trotzdem Spaß haben und in Kostümen baden gehen“, sagt Silke Bandilla.

Peeling mit Strandsand

Angesichts des stürmischen Windes behalten manche Eisbader lieber die Winterjacken an. Als Bademantel– und Handtuchhalter bejubeln sie ihre Vereinskollegen vom Trockenen aus. Mit Widrigkeiten kämpfen sie trotzdem: Die Böen peitschen feinen Sand über den Strand. Ilona Pälecke lacht. „Schönes Peeling!“, scherzt sie und kuschelt sich in Frottee.

Von Glück durchflutet

Genau diesen Moment liebt die 69-Jährige. Während die letzten Meerwassertropfen von der Haut perlen, wird der Körper von Glücksgefühlen durchflutet. „ Eisbaden macht gute Laune“, sagt Ilona Pälecke, „Und es hält gesund.“ Seit sie in Rente ging, nimmt sie im Winter regelmäßig Eisbäder. Seither sei sie unempfindlicher gegen Kälte und kaum noch krank. „Ich hatte schon ewig keinen Schnupfen mehr.“

Irgendwann ist aber auch für die ganz Harten Schluss: Nach und nach steigen die Eisbader aus dem Wasser. Heißer Punsch und Kuchen locken in die Umkleide unter dem Rettungsschwimmerturm. Eine scheint Kälte mehr zu reizen. Silke Bandilla hat kaum das trockenen Ufer erreicht, schon macht sie wieder kehrt. „Ich geh’ nochmal rein. Die letzte Welle ist meine!“ Typisch Eisbader: Egal, wie kalt es ist, sie wollen immer me(e)hr.

Mitschwimmer willkommen Die Saison der Eisbader vom Verein Rostocker Seehunde Warnemünde dauert noch bis Ende April an. Am 25. und 26. April steht das Abbaden auf dem Programm. Der Verein zählt 88 Mitglieder. Sie stürzen sich jeden Sonnabend und Sonntag um 10 Uhr in die Ostsee. Treffpunkt für alle, die sich ihnen anschließen wollen, ist der Rettungsturm der Wasserwacht unterhalb des Hotel Neptun.

Mehr zum Thema:

Von Antje Bernstein