Ab ins Labor: Hier können Schüler in Rostock Spannendes erleben

Rostock

Einmal einen Blick in die Labore werfen, wenn es Chemiker knallen lassen – das ist am 28. Januar im Rostocker Leibniz-Institut für Katalyse möglich. An diesem Tag macht ab 11 Uhr die „ Wissenskarawane“ in der Forschungseinrichtung Halt. Mit dieser außergewöhnlichen Bildungsreise sind jedes Jahr Schüler zwei Wochen lang in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, um einen Blick hinter die Kulissen verschiedenster Einrichtungen zu werfen. Dort wollen sie Technologen, Forscher, Grafiker und andere Tüftler auf unterhaltsame Weise für Wissenschaft und Forschung begeistern.

Knaller-Programm hoch Zwei

Viele Stationen der diesjährigen Tour sind ausgebucht, in Rostock aber können Experimentierfreudige am 28. Januar noch in zwei Häusern was erleben: Denn neben dem Leibniz-Institut für Katalyse stoppt die „ Wissenskarawane“ an diesem Tag auch im Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik. Dort erfahren die Schüler, was sich in Branchen wie Schiff-, Stahl- und Maschinenbau bewegt.

Interessierte Schüler, Fachgruppen und Klassenverbände, die sich die Chance nicht entgehen lassen möchten, können sich noch bis Mittwoch, 22. Januar, anmelden: einfach eine E-Mail an info@wissenskarawane-mv.de senden.

Die „ Wissenskarawane“ rollt unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der Landesbildungsministerin Bettina Martin und der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek durchs Land, in diesem Jahr zum 14. Mal. Jährlich heuern mehr als 350 Schüler an und lassen sich für neuste Technologien und eine später mögliche Karriere in der Forschung und Entwicklung begeistern.

