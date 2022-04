Abba-Show in Stadthalle Rostock wird verschoben

Rostock

„Thank you for the music - die Abba-Story“ sollte eigentlich am 30. April in der Rostocker Stadthalle über die Bühne gehen. Jetzt wird sie auf den 29. März 2023 verlegt. Das teilte der Veranstalter, das Concertbüro Zahlmann, mit. Grund seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie, hieß es.

Bereits gekaufte Tickets sind automatisch für den neuen Termin gültig und müssen nicht umgetauscht werden.

Auch die Vorstellung in Neubrandenburg, die am 29. April geplant war, wird verschoben. Neuer Termin ist ist der 28. März 2023.

Die Show „Thank you for the music“ lässt die vier Bandmitglieder Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn, aus deren Namen sich der Bandname ABBA zusammensetzt, wiederauferstehen. Die „Abba- Story“ lässt die Fans der Band und Liebhaber ihrer unsterblichen Songs, die längst zu Klassikern geworden sind, noch einmal in die Musik und das Lebensgefühl der 70er Jahre eintauchen. ZDF-Hitparaden-Legende Uwe Hübner führt erzählend, moderierend und mit profundem Hintergrundwissen durch die als Musical-Biographie inszenierte Geschichte.

Von OZ