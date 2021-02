Rostock

Mehr als 50 000 Quadratmeter, ein eigener Bahnanschluss mit fünf Gleisen und eine Adresse, die selbst den allermeisten Rostockern kaum etwas sagen dürfte: Am Heidenholt – zwischen dem Steinkohlekraftwerk und den riesigen Tanks des Rostocker Ölhafens – will der Ver- und Entsorgungsriese Remondis einen neuen Standort in der Hansestadt aufbauen. Bauschutt soll dort sortiert und verarbeitet werden, aber in einigen Jahren vielleicht auch mehr. Sonderabfälle, Schadstoffe.

Die sortiert die Remondis-Tochter EMV bisher in Bargeshagen. Doch in der Gemeinde vor den Toren Rostocks gibt es immer wieder Diskussionen um den Entsorger. Der Seehafen – fernab von Wohnbebauung und Freizeiteinrichtungen – könnte die Lösung sein.

Aus Schutt werden neue Straßen

Das Gelände am Heidenholt wird schon seit Jahren genutzt, um Bauschutt, Kies, Böden umzuschlagen. 2019 hat nun die EMV – die Entsorgungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern – das Areal von einem Erdbauunternehmen gekauft. Bevor das Unternehmen im Seehafen richtig loslegen kann, will es aber kräftig investieren: „Wir bauen eine neue Lastwagenwaage, Duschen und Toiletten für die Mitarbeiter, Aufenthaltsräume, Büros“, sagt EMV-Geschäftsführer Christian Schult.

EMV-Geschäftsführer Christian Schult stellte die Pläne für die Bauschutt-Recyclinganlage vor. Quelle: Andreas Meyer

Auch die Wege werden neu gemacht und überdachte Boxen für jenen Abfall gebaut, der aus dem Schutt aussortiert wird. Mehr als eine halbe Million Euro lässt sich die Remondis-Gruppe das Ganze kosten. Ungefährliche mineralische Abfälle sollen auf dem Gelände aufbereitet und recycelt werden. „Wir reden über Beton, Ziegel, Bauschutt.“ Schwere Maschinen sortieren die Überreste von Baustellen aus der gesamten Region, noch schwerere Technik zerkleinert sie. „Das Recyclingmaterial wird im Bau benötigt – als Unterbau für Straßen, Geh- und Radwege zum Beispiel“, erklärt Schult.

Der große Vorteil des neuen Firmengeländes im Hafen: „Wir können über den eigenen Gleisanschluss auch große Mengen Bauschutt annehmen, aufarbeiten und wieder zu Baustellen transportieren“, so der Firmenchef. Insgesamt 300 000 Tonnen will EMV in Rostock pro Jahr bearbeiten. Nach OZ-Informationen liefert das Unternehmen beispielsweise schon jetzt tonnenweise Material für den Bau des neuen Amazon-Logistikzentrums in Dummerstorf. Schult sagt dazu nichts. Geschäftsgeheimnis.

Mit schweren Maschinen wie dieser „Anaconda“ wird der Bauschutt sortiert und aufbereitet, erklärt EMV-Betriebsleiter Konstantin Roux. Quelle: Andreas Meyer

Alternative zu Bargeshagen?

Seit eineinhalb Jahren laufen die Planungen bei EMV für den neuen Rostocker Standort. Das Antragsverfahren ist aufwendig und kompliziert. Wenn es um Abfälle geht, sind die Behörden streng. Sogar einen eigenen Feuerwehrwagen musste die Remondis-Gruppe anschaffen – und einen Feuerwehrmann einstellen. Trotz des Genehmigungsaufwandes: „Der Standort ist für einen Entsorger ideal: gute Anbindung, mitten in einem Industriegebiet“, sagt Schult.

Genau deshalb ist hinter den Kulissen bereits Thema, ob der neue Remondis-Standort auch als Alternative für eine andere, in der Vergangenheit oft umstrittene EMV-Niederlassung infrage käme – für Bargeshagen. Dort hat der Entsorger seinen Hauptsitz, dort wird Sondermüll sortiert und behandelt: Chemikalien, schadstoffhaltige Abfälle. In der jüngsten Zeit ist es ruhig geworden um den Betrieb, vor Jahren sorgten aber mehrere Brände für Aufsehen.

Das problematische an Bargeshagen: Als EMV dort den Betrieb aufnahm, war der Entsorger fast allein auf weiter Flur. Heute aber ist er umgeben von Gewerbebetrieben, bis zum nächsten Wohngebiet sind es nur 200 Meter zu Fuß. Der benachbarte Sportpark Barge wollte eigentlich erweitern – doch dagegen hat sich jetzt die Gemeinde ausgesprochen. Und wegen des Entsorgers wäre es es rechtlich eh nur schwer möglich gewesen.

Bürgermeister: Viele Interessenten für Gewerbegebiet

Offiziell äußert sich EMV-Chef Schult nicht zu möglichen Umzugsplänen. Nach OZ-Informationen würde es Remondis nämlich einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Nur so viel sagt Schult doch: „Natürlich ist es für alle Seiten immer die beste Lösung, wenn ein Entsorgungsunternehmen weit weg von Wohnbebauung, umgeben von anderen Industriebetrieben, arbeitet.“

Bargeshagens Bürgermeister Uwe Leonhardt attestiert EMV, dass sich die Situation am Standort in „seiner“ Gemeinde gebessert habe: „In der Vergangenheit gab es den einen oder anderen Vorfall. Aber EMV hat viel getan, um so etwas zu verhindern. Ein Restrisiko aber wird immer bleiben. Das lässt sich in einem solchen Betrieb nicht ausschließen.“ Nein, die Gemeinde wolle EMV nicht vertreiben. Aber wenn „Alternativen“ für EMV gefunden werden – in Rostock etwa – wäre das für Bargeshagen kein Nachteil: „Wir wollen das Gewerbegebiet erweitern, haben eine ganze Reihe von Anfragen für die Flächen – auch von Firmen, die sich neu in der Region ansiedeln wollen.“

Minister kennt das Thema

Nach OZ-Informationen gibt es auch im Schweriner Umweltministerium erste Gedankenspiele zur Zukunft des Sondermüllentsorgers. Minister Till Backhaus (SPD) lebte mit seiner Familie viele Jahre nur wenige Hundert Meter Luftlinie von EMV entfernt. Er soll sich persönlich der Sache angenommen haben. Auf eine OZ-Anfrage will das Ministerium in den kommenden Tagen antworten – wenn der Minister aus dem Urlaub zurück ist.

Rostock treibt übrigens selbst gerade Umzugspläne für ein Entsorgungsunternehmen voran: Veolia sortiert am Dierkower Damm bisher PET-Flaschen. Der Betrieb soll ebenfalls in Hafennähe umziehen, weil die Hansestadt an der Warnow lieber Wohnungen bauen möchte.

