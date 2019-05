Sanitz

Wenn es um ihn herum brummt und summt, bleibt Christian Zehe ganz ruhig. Der Sanitzer schlägt auch nicht um sich, als Bienen um seinen Kopf schwirren, sondern schwärmt stattdessen von deren gelben „Pollenhöschen“. Mit den Fachbegriffen rund um die Biene kennt sich der 51-Jährige aus, schließlich ist er seit vier Jahren Hobbyimker. Aktuell sammeln seine Völker Rapspollen ein, aus denen Zehe dann schmackhaften Honig gewinnt.

Doch der Landwirt will sich nicht nur auf die Bienen konzentrieren, sondern geht noch weiter. Um möglichst vielen Insekten einen tollen Lebensraum zu bieten, hat Zehe jetzt quasi einen Börsengang vollzogen – zumindest zum Teil. „Wer will, kann bei mir Bienen-Aktien erwerben“, sagt der ehemalige Vielseitigkeitsreiter. Auf den Flächen rund um Sanitz, die er bewirtschaftet, setzt Zehe auf konventionelle Landwirtschaft mit Monokulturen, baut Kartoffeln, Raps und Getreide an.

Ein Jahr Verzicht auf Dünger und Pestizide

Quasi als ökologisches Gegengewicht hat sich Zehe zusammen mit einem Berater nun die Bienen-Aktie ausgedacht. Wer ein solches Papier erwerben will, zahlt 125 Euro. Für das Geld gibt es dann eine Parzelle mit Namensschild, auf welcher der Landwirt für eine Saison spezielles insektenfreundliches Saatgut ausbringt und auf Dünger sowie Pestizide verzichtet.

Um für seine Aktion zu werben, hat Zehe nicht nur eine Internetseite geschaltet, sondern auch Informationsflyer verteilt. „Zehn Aktien sind schon verkauft. Fläche habe ich aktuell für 60“, sagt er. Zehes Aktionäre können „ihre“ Wiese dann besuchen und werden außerdem zu einem großen Sommerfest eingeladen. Und natürlich gibt es vom Imker auch ein Glas Honig von der Bienenweide.

Blühwiese als Ausgleich für Flächenversiegelung

Mit seinem Angebot reagiert der Sanitzer auf den bundesweiten Trend zur Rettung der Bienen. „Wir leben in einer sich verändernden Welt, darauf muss man sich einstellen“, sagt Zehe. Er sei ja für die Ausweitung von Blühflächen und die Schaffung von Lebensraum für die Insekten – dennoch wäre das gerade für Landwirte auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. „Unterm Strich ist es egal, ob ich das Geld für den Umweltschutz oder den Weizenanbau bekomme“, sagt er.

Was bei Bauvorhaben die Ausgleichspflanzungen sind, könnte auch die Bienen-Aktie leisten – die Blumenwiese als Pendant zur versiegelten Fläche. Wer bei ihm Aktionär würde, der „erzielt höchste Rendite für die Natur“, verspricht Zehe.

Kommende Woche beginnt die Aussaat

Welche Flächen er für die Aktienbesitzer bereithält, hat Zehe bereits festgesteckt. Der größte Teil soll auf seinen Ländereien entlang der Ribnitzer Straße entstehen.

Aber auch entlang des Waldweges gibt es Bienenwiesen. Die stammen teilweise noch aus dem Vorjahr – rund 2,5 Hektar wurden damals von Zehe als Test angelegt und selbst finanziert.

Das neue Saatgut steht schon auf seinem Hof bereit. „Zehn Kilo davon reichen für etwa einen Hektar“, weiß der Experte. Die Mischung „Brandenburger Bienenweide“, die bald rund um Sanitz erblühen soll, enthält beispielsweise Sonnenblumen, Malve, Ölrettich, Phacelia, Buchweizen und mehr. Kommende Woche will der Landwirt mit dem Einsäen beginnen.

Von seinen Testwiesen kann Zehe auch berichten, welche Insekten seine blühenden Landschaften anlocken: „Schmetterlinge, Hummeln, Bienen, Hornissen – es summt da wirklich den ganzen Tag“, weiß der Landwirt.

Namensrechte beim Patentamt gesichert

Zehe denkt auch daran, den Nachwuchs an die Aktien heranzuführen, und hat deshalb schon Kontakt zur örtlichen Regionalschule aufgenommen. Sollte dort Interesse an Aktien bestehen, könne er sich auch vorstellen, dass sich die Schüler ihre Blühwiesen durch das Aufsammeln und Verkaufen von Kartoffeln verdienen. Das sei aber noch Zukunftsmusik.

Auch auf mögliche Nachahmer ist Zehe vorbereitet. „Das Modell könnte ja auch als Franchise funktionieren“, sagt der Landwirt, der sich deshalb die Namensrechte an der „Bienen-Aktie“ bereits beim Patentamt gesichert hätte.

Aktionäre verzichten auf ihre Ernte

Wer eine Aktie erwirbt, erhält von Christian Zehe zudem eine Urkunde mit den GPS-Koordinaten der eigenen Fläche und wird offiziell zum Förderer der Artenvielfalt im Land MV. Das Pflücken der Blumen für den heimischen Wohnzimmertisch ist aber verboten – schon im zur Aktie gehörenden Vertrag ist festgeschrieben, dass die „Ernte“ komplett den Insekten zur Verfügung steht.

