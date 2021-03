Abriss in Warnemünder Mühlenstraße: So geht es mit der Tonhalle weiter

Warnemünde

Die Bauzäune stehen und die Entkernung hat begonnen: Die Vorbereitungen für den Abriss der ehemaligen Traditionsgaststätte Tonhalle wird derzeit vorbereitet. Von dem um 1900 errichteten Gebäude wird nichts übrig bleiben.

„Das geht nicht anders“, sagt Architekt Enno Zeug. Lange habe man abgewogen, ob man das Gebäude lediglich um- oder gänzlich neu baut. „Die Kosten für den Umbau wären um ein Vielfaches höher gewesen“, sagt der erfahrene Rostocker Architekt. Eigentlich hatte Bauherr Sven Olsen schon im September 2020 geplant, das Gebäude nach seinen Vorstellungen umzugestalten.

Verzögerungen der Planung

Doch direkt mehrere Umstände führten dazu, dass das Vorhaben immer wieder verschoben werden musste. So hatte sich etwa die Raucherkneipe „Zum Zapfhahn“ geweigert, die Kündigung der Räumlichkeiten anzuerkennen. Man pochte darauf, dass diese nicht fristgerecht erfolgt sei. Dann forderte die Verwaltung vom Bauherren nicht nur ein Astkataster, welches jede Verästelung der umliegenden Bäume in einer 360°-Ansicht darstellt, sondern auch ein Wurzelradar.

„Das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass solch ein Verfahren gefordert wurde“, sagt Enno Zeug. Damit wollte die Verwaltung sicherstellen, dass die beiden Linden in der Dänischen Straße nicht beim Bauprozess in Mitleidenschaft gezogen werden. „In ganz MV gibt es nur eine Firma, die solch ein Verfahren anbietet“, sagt Zeug.

Die ehemalige Traditionsgaststätte Tonhalle ist bald Geschichte: Bauherr und Ecolea-Chef Sven T. Olsen plant hier ein Privatgebäude mit Ladenlokal und Büroräumen. Quelle: Enno Zeug

Abriss- und Bauplanung

Schlussendlich warteten die Akteure noch eine Weile auf die Abrissgenehmigung vonseiten der Stadt, die schließlich in den vergangenen Tagen erfolgt sei. Direkt habe man mit den Vorbereitungen für den Abriss begonnen. „Nach Ostern wird die Bausubstanz mit Baggern abgetragen“, sagt Zeug. Wasserstrahler sollen dafür sorgen, dass nicht übermäßig viel Staub erzeugt wird. Das Nachbargebäude werde mit einer Fachwerkwand gesichert.

„Im Mai wollen wir dann anfangen die neue Bodenplatte zu setzen.“ Nach und nach soll dann ein moderner Mehrgenerationenbau, der sich an das historische Ortsbild anlehnt, entstehen. „Wir werden eine ortstypische Veranda vor das Gebäude setzen. Hier soll ein Ladenlokal einziehen“, sagt Zeug. Bauherr Sven Olsen wünschte sich in diesem Zuge einen Buchladen. Bislang habe sich jedoch kein Unternehmer für die Idee begeistern können.

Bezugsfertig 2022?

Grundsätzlich werde der Großteil des Neubaus privat von dem Warnemünder genutzt. „Neben einem begrünten Dach wird es Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen geben, die das Gebäude in der Energieversorgung ressourcenunabhängig machen“, sagt Zeug. Über die Dänische Straße wird es eine Garageneinfahrt für zwei Fahrzeuge geben.

Wann der Bauherr mit einem Bezug rechnen dürfe? „Nach unserem Bauablaufplan sollte das Vorhaben im Februar 2022 abgeschlossen sein. Jedoch muss man die Entwicklung der Pandemie und auch der Baukosten im Auge behalten“, sagt Enno Zeug.

Von Moritz Naumann