Absage für 1300 Studenten: Was Rostock gegen die Wohnheim-Not machen will

So dramatisch war die Lage am Wohnungsmarkt für Studenten in Rostock wohl noch nie: Zum Start des neuen Semesters stehen nach OZ-Informationen hunderte angehende Akademiker noch ohne Bleibe dar. Allein das Studentenwerk Rostock-Wismar musste 1300 Anfragen auf Wohnheim-Plätze ablehnen.

Nun wird der Ruf nach dem Bau neuer Wohnheime immer lauter: „Wir wollen neu bauen und die Liegenschaften sind auch nicht das Problem. Aber wir brauchen mehr Geld vom Land und schnellere Planungsprozesse aufseiten der Stadt“, sagt Kai Hörig, Geschäftsführer des Studentenwerks.

250 freie Plätze, 1500 Bewerber

Insgesamt 1500 Plätze in Wohnheimen bietet das Studentenwerk in der Hansestadt. „Gut elf Prozent aller Studierenden in Rostock leben in einer unserer Unterkünfte“, sagt Hörig. Zum neuen Wintersemester wurden nun 250 Plätze frei – weil die bisherigen Mieter in eine eigene Wohnung gezogen sind, die Uni gewechselt oder ihr Studium beendet hatten.

Auf diese 250 Plätze gab es mehr als 1500 Bewerbungen, so der Chef des Studentenwerkes. Heißt: 1300 Absagen musste er verschicken. „Das trifft vor allem Studierende aus anderen Ländern“, so Hörig. Denn für Gast-Studenten sei es noch schwerer, eine Wohnung auf dem „normalen“ Immobilien-Markt zu finden. „Die Wohnungen sind für sie zu teuer – oder sie können nicht den oft geforderten Einkommensnachweis erbringen.“

In den Wohnheimen des Studentenwerks kostet ein Zimmer im Schnitt 250 Euro pro Monat. Die Kaution liegt bei 300 Euro. „Ja, wir brauchen mehr Wohnheime“, sagt Hörig. Rein rechnerisch würden allein für Studenten knapp 550 Plätze fehlen. Tendenz steigend – trotz sinkender Studenten-Zahlen in Rostock: „Die Verknappung auf dem Wohnungsmarkt und die steigenden Mieten sorgen für eine höhere Nachfrage nach Wohnheim-Plätzen.“

Drei Projekte in Planung

Das Studentenwerk selbst plant deshalb gleich drei Neubau-Vorhaben in Rostock: „Je mehr Studenten wir einen Wohnheimplatz anbieten können, desto besser ist das auch für Familien in Rostock: Wenn die Studierenden zu uns ziehen, statt sich eine große Wohnung als WG zu mieten, hilft das auch anderen Gruppen in der Stadt.“

In der KTV will Hörig deshalb auf dem Areal des ehemaligen Elisabeth-Heimes direkt gegenüber dem Haupt-Campus ein neues Wohnheim bauen. Den Bauantrag hat das Studentenwerk vor knapp zwei Wochen eingereicht. „Wir brauchen eine schnelle Genehmigung, dann könnten 2022 die ersten Mieter einziehen.“ Insgesamt 70 Plätze sollen an der Ulmenstraße entstehen.

Noch Größeres plant Hörig in der Südstadt, an der Max-Planck-Straße. Dort will er an die bestehenden Heime anbauen, 200 neue Zimmer schaffen. „Auch in Warnemünde würden wir gerne bauen. 50 Plätze stellen wir uns dort zusätzlich vor.“ Das Problem aber: „Die Abstimmungsprozesse mit den städtischen Behörden sind sehr zäh. Das dauert zu lange, muss deutlich schneller gehen“, so Hörigs Forderung in Richtung Rathaus.

Auch an seine „Vorgesetzten“ in der Landesregierung hat er eine Forderung: „Wir brauchen mehr Geld vom Land, mehr Zuschüsse, um Wohnraum für Studenten zu schaffen. Wenn wir alle Hand in Hand arbeiten – Studentenwerk, Stadt und Land – können wir die Probleme in wenigen Jahren lösen.“

Kein Geld aus Schwerin

Doch Geld aus Schwerin ist nicht in Sicht, sagt Eva-Maria Kröger. Sie ist Chefin der Rostocker Linken und Mitglied des Landtages für ihre Partei. Mehrfach habe sie das Thema neue Wohnheime auch im Landesparlament angesprochen. Die Antwort der Regierung sei immer dieselbe gewesen: „Weil die Studenten-Zahlen sinken, wird es nicht mehr Geld für das Studentenwerk geben.“

Auch Kröger schätzt die Lage als „immer dramatischer“ ein: „Das Geld für das Studentenwerk reicht hinten und vorne nicht. Leidtragende sind die jungen Menschen, die unsere Hochschulen besuchen wollen.“ Erst kürzlich sei Kröger bei einer Diskussionsrunde des Allgemeinen Studierenden Ausschusses ( AStA) dabei gewesen: „Die Schicksale gehen einem schon nahe. Die Wohnungsnot trifft viele Studenten hart.“

Sie fordert deshalb schon seit Monaten, dass die Stadt in die Bresche springen soll: Rostock soll eigene Wohnheime bauen. Für Studenten, Azubis, für Gastarbeiter auf den Werften. „Wir können nicht mehr auf eine Einsicht des Landes warten. Wir müssen in Rostock selbst handeln. Die Wiro oder der städtische Immobilienverwalter KOE könnten solche Wohnheime bauen und betreiben“, sagt sie. Noch im November soll die Bürgerschaft darüber beraten.

Von Andreas Meyer