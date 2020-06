Rostock

Xavier Naidoo darf im August 2021 in Rostock singen. Der Antrag der Fraktionen SPD und Die Linke fand am Mittwoch in der Bürgerschaft nach einer leidenschaftlich geführten Debatte keine Mehrheit. Mit nur zwei Stimmen Unterschied stimmten die Bürgerschaftsmitglieder gegen den Antrag – und damit für das Konzert.

Die beiden Fraktionen hatten gefordert, das Konzert des Mannheimer Sängers in der Stadthalle abzusagen, um ihm als Kommune keine Bühne zu bieten. Naidoo falle nicht nur immer wieder durch Verschwörungstheorien auf, sondern nutze in seinen Liedern antisemitische Klischees sowie Codes, hieß es in der Begründung des Antrags.

Anzeige

Naidoos Ansichten passen nicht zu Rostocks Weltbild

Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die künstlerische Freiheit sei zwar ein hohes Gut, dessen Einschränkung gut abgewogen werden müsste. „Es kann jedoch nicht sein, dass die demokratischen Freiheitsrechte dazu genutzt werden, um Hetze zu betreiben und rassistische Statements zu verbreiten. Die Grenzen der Meinungsfreiheiten treten dort auf, wo diese zur Verbreitung intoleranten und diskriminierenden Gedankenguts missbraucht wird“, hieß es im Antrag.

Weitere OZ+ Artikel

Rostock sei als Hafenstadt multikulturell sowie weltoffen und würde jährlich von Tausenden Menschen aus unterschiedlichen Ländern besucht. „Die Ansichten Xavier Naidoos stehen dem Weltbild Rostocks fundamental entgegen“, erklärten die Fraktionsvorsitzenden Steffen Wandschneider-Kastell ( SPD) sowie Eva-Maria Kröger (Linke).

Stadthallen GmbH würde Vertragsbruch begehen

Die Stadtverwaltung wollte dem Auftrittsverbot nicht einfach folgen, obwohl man die Motivation nachvollziehen könnte. „Unter künstlerische Freiheit ist ebenfalls zu verstehen, dass dem Künstler das Recht eingeräumt wird, auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen“, hieß es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus.

Das Konzert von Xavier Naidoo sei dennoch nicht mit einer politischen Veranstaltung gleichzusetzen. Zudem sei nicht bekannt, dass gegen Xavier Naidoo straf- beziehungsweise verfassungsrechtliche Verfahren beantragt wurden, welche ein Versagen des Auftritts rechtfertigen würden oder dass das Liedgut des Künstlers auf der „Liste aller bundesweit beschlagnahmten Medien“ steht.

Als Auftrittsort sei die Stadthalle mit ihrer GmbH nur Vermieter und würde bei einer Absage des Konzertes Vertragsbruch begehen. Zudem bestünde Gefahr, dass die Veranstaltungsarena in Negativschlagzeilen gerät, da das Versagen des Auftritts von Xavier Naidoo einer rechtlichen Grundlage entbehrt.

Trennung von Kunst und Künstler?

„Auseinandersetzung ja – Verbot nein“, erklärte Sybille Bachmann (Rostocker Bund). Statt den Auftritt zu untersagen, solle man den mündigen Rostockern zutrauen, selbst zu entscheiden, ob sie zum Konzert gehen. Chris Günther ( CDU) zitierte aus Liedern der Band „ Feine Sahne Fischfilet“, die Zeilen wie „ Deutschland ist Scheiße“ und „ Deutschland verrecke“ singen und bereits in Rostock auftreten durften. „Warum diese Konzerte nicht solche Diskussionen ausgelöst haben, erschließt sich uns nicht“, so Günther im Namen ihrer Fraktion.

„Man kann Kunst nie vom Künstler trennen und Bands wie Feine Sahne Fischfilet nicht mit einem Reichsbürger vergleichen, der hetzt“, entgegnete Thoralf Sens ( SPD). Beim Antrag von SPD und Linke ginge es darum, dem Sänger keine Bühne zu bieten, die von der Stadt mitfinanziert wird – also das Hausrecht der städtischen inRostock GmbH wahrzunehmen.

„Ich finde es gut und wichtig, dass wir im parlamentarischen Raum darüber diskutieren, wer Xavier Naidoo geworden ist und ob man seine Lieder davon trennen kann“, sagte Eva-Maria Kröger (Linke), die sich dagegen verwahrte, dass ihrer Partei aus den Reihen der Bürgerschaft unterschwellig unterstellt würde, mit einer Auftrittsabsage zu alten Verhältnissen mit dem Verbot der Kunst zurück zu wollen.

„Müssen als Gesellschaft auch irregeleitete Künstler ertragen“

„Wenn sich jemand in seinen Texten nicht dezidiert verfassungsfeindlich äußert, dann haben wir gar nicht die Mittel und das Recht, ihm das zu untersagen“, so Dr. Heinrich Prophet ( CDU) , der auch an den Auftritt des Rappers Kollegah in Rostock erinnerte, dessen Texte sowohl antisemitisch, frauenverachtend als auch gewaltverherrlichend seien. „Warum wird es da toleriert?“, fragte Prophet.

„Ich fühle mich wie in einem System, in dem der Staat entscheidet, wer genehm ist und wer nicht – wie in der DDR 2.0“, so Julia Kristin Pittasch. „Aber es geht um Wissen und Fakten, Recht und Gesetz – wir sind keine Rechtsinstanz und sprechen keine faktischen Berufsverbote aus“, argumentierte die FDP-Abgeordnete.

„Die Freiheit der Kunst ist vorbehaltlos und wir müssen als Gesellschaft auch irregeleitete Künstler ertragen – wenn sie nicht mit den Grundrechten Dritter kollidiert“, so Andreas Tesche (Grüne). Die Fraktion würde sich aber wünschen, dass die Stadt ein Konzert eines Künstlers mit solchen Ansichten nicht an einem historisch bedeutenden Tag wie dem 22. August – dem Beginn der Ausschreitungen in Lichtenhagen – zulässt. „Kunstfreiheit zwingt nicht, einen Vertrag abzuschließen“, so Tesche.

Mehrere Kommunen debattieren Auftrittsverbot

Bereits im März war Xavier Naidoo überraschend aus der Jury der RTL-Sendung „ Deutschland sucht den Superstar“ geflogen, nachdem es Rassismusvorwürfe zu einem seiner Musikvideos gab. Naidoo bestritt das vehement. In einem Facebook-Post schrieb er damals, er sei falsch interpretiert worden. Er setze sich aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein und er betonte: „Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander.“ Naidoo erklärte die in dem Video vorgetragenen Liedtexte aber nicht genauer und ging nicht konkret auf die Vorwürfe ein.

Im Zuge der Corona-Pandemie war er dann, genau wie Vegan-Koch Attila Hildmann, durch das Verbreiten von Verschwörungstheorien aufgefallen. Die Auftritte des Mannheimer Sängers werden immer mehr zum Politikum. Neben der Stadt Rostock debattieren auch andere Kommunen ein Auftrittsverbot. So gibt es beispielsweise in Mannheim, der Heimatstadt des Künstlers, eine Petition mit mehr als 30 000 Unterschriften, die sein Konzert verhindern soll. Auch in Ulm sowie Dortmund gibt es Bestrebungen für Konzertverbote.

Lesen Sie auch

Von Claudia Labude-Gericke