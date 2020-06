Auftritt 2021 in der Stadthalle geplant - Absage von Xavier-Naidoo-Konzert in Rostock? So hat die Bürgerschaft entschieden

Sein Auftritt im Iga-Park ist Corona zum Opfer gefallen. Nun sollte das Ausweichkonzert von Xavier Naidoo, das im August 2021 in der Stadthalle geplant ist, vonseiten der Stadt abgesagt werden. Doch es kam anders.