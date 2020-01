Rostock

Die Rostocker Petrikirche ist am Freitagnachmittag gut gefüllt: Zahlreiche Menschen sind gekommen, um, Seemannsdiakon Folkert J. Janssen feierlich zu verabschieden. 34 Jahre hat der 62-Jährige die Seemannsmission im Überseehafen geleitet und den Seemannsclub mit aufgebaut. Nun verabschiedet er sich in die Sabbat-Zeit, bevor er 2023 in den Ruhestand geht.

„ Folkert Janssen ist ein super Gesprächspartner, zuverlässig und eigentlich immer präsent – ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt Arno Pöker, Vorsitzender des Vereins Deutsche Seemannsmission Rostock. Dieser Meinung sind alle Redner, die vor dem Gottesdienst die Gelegenheit nutzen, den Diakon offiziell zu verabschieden.

Seemannsclub Holfast groß gemacht

„Er hat die Seemannsmission groß gemacht, der Seemannsclub ist unverwechselbar mit seinem Namen und seinem Gesicht verbunden“, lobt Bischof Tilman Jeremias. „Als Seefahrer konnte er uns Landratten klarmachen, wie sich Menschen, die den Großteil des Jahres auf See verbringen, fühlen.“ Janssen habe außerdem dazu beigetragen, auch bei der Hanse Sail kirchliche Akzente zu setzen.

„Eine Träne im Knopfloch“

Für Folkert J. Janssen ist es ein emotionaler Abschied. „Eine Träne im Knopfloch ist bestimmt da, da ich ja wirklich lange Zeit dabei war“, sagt er. „Aber ich bin sehr zufrieden. Die Seemannsmission läuft gut und ist stabil, unsere Arbeit wurde immer anerkannt und respektiert. Das macht mich glücklich.“ Es sei über die Jahre ein gutes Netzwerk entstanden und es sei schön zu sehen, dass man mit wenigen Handgriffen Menschen glücklich machen kann. „Wir haben einen Ort geboten, wo sich Seeleute, die so weit weg von der Heimat sind, hinwenden und einfach einmal fallen lassen können. Wir haben immer versucht, allen mit ihren ganz verschiedenen Anliegen zu helfen.“

Christbaumaktion bleibt in guter Erinnerung

Besonders in Erinnerung wird dem Diakon auch die jährliche Christbaumaktion bleiben, bei der Weihnachtsbäume an Bord der Schiffe gebracht werden. „Nicht nur an die Freude über die Geste, sondern auch an die lustigen Stunden, die wir dann an Bord hatten, denke ich gern zurück“, sagt der Rostocker. „Aber im Moment kann ich gar nicht sagen, was ich alles vermissen werde – das wird in den nächsten Wochen und Monaten alles kommen.“ Bis Jahresende wolle er sich nun erst einmal an diesen neuen Lebensabschnitt gewöhnen und sich auf Dinge konzentrieren, die ihm noch wichtig sind – unter anderem ist der Diakon noch im Kirchengemeinderat aktiv.

Schifffahrt und Glaube miteinander vereint

Vor 34 Jahren kam der gelernte Matrose in der Seeschifffahrt, der aus einer Kapitänsfamilie stammt, zur Seemannsmission. „Als das damals mit der Containerisierung losging, hatte ich die Befürchtung, keine Zeit mehr zu haben, mich auch genug um die Bordgemeinschaft zu kümmern“, erklärt er. „Da ich auch kirchlich erzogen wurde und die Seemannsmission kannte, habe ich dann dort angefangen – und es hat sofort geklappt.“

Froh über erfahrene Nachfolgerin

Seiner Nachfolgerin Stefanie Zernikow, die bisher die Seemannsmission in Kiel geleitet hat und im Januar nach Rostock gezogen ist, wünscht er viel Erfolg. „Wir haben noch bis Mitte Februar Zeit für die Einarbeitung, aber ich bin mir sicher, dass sie sich gut reinfindet und ihren Weg geht. Wir sind sehr froh, eine solch erfahrene Diakonin gewonnen zu haben.“

Die neue Leiterin der Seemannsmission freut sich über die intensive Einarbeitung. „Die Arbeit an sich ist die gleiche wie in Kiel. Aber es gibt natürlich auch hier Besonderheiten und ich bin froh, dass Folkert Janssen mir auch sofort den ganzen wichtigen Kontakten vorgestellt hat“, sagt sie. „Ich wünsche ihm, dass er seinen neuen Lebensabschnitt genießt, gesund bleibt und sich gern an die Zeit erinnert.“

Der offizielle Begrüßung Zernikows soll beim Seemannsgottesdienst der Hanse Sail stattfinden.

Von Katharina Ahlers