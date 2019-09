„Abzocke vom Feinsten“: Wieso die Ägypten-Schau in Rostock viele Besucher enttäuscht hat

Rostock

Für viele Rostocker sollte es der Höhepunkt des Wochenendes werden, ein spannender Ausflug in die Geschichte. Doch am Ende blieb bei vielen Besuchern nur Enttäuschung: Auf der Facebook-Seite der Rostocker Hansemesse, auf Veranstaltungsseiten im Internet und auch bei der OZ häufen sich seit dem Wochenende Beschwerden über die große Mumien-Ausstellung in der Messe in Schmarl. Denn statt echter Schätze aus dem alten Ägypten soll es dort nur billige Repliken zu sehen gegeben haben – für teuren Eintritt. Die Hansemesse will nun prüfen, ob sie ihre Räume für solche Veranstaltungen noch vermietet.

Wenig zu sehen für viel Geld?

„Wer ein Faible für die Welt der alten Ägypter hat, sollte diese spektakuläre Ausstellung, deren Höhepunkt eine 4500 Jahre alte echte Mumie sein wird, nicht verpassen. Über 200 Exponate wurden aus verschiedenen Quellen zu einer interessanten Erlebniswelt für Jung und Alt zusammengestellt“:

Mit diesen Sätzen hatten die Veranstalter – die Familie Sperlich aus Raduhn ( Ludwigslust-Parchim) für ihre große Mumien-Schau in der Rotunde der Hansemesse geworben. Requisiten aus den „Mumien“-Filmen sollte es ebenfalls zu sehen geben.

Doch die Ausstellung hielt offenbar nicht, was sie versprach: Viele Besucher fühlen sich geradezu betrogen. „Es war die größte Enttäuschung, die ich jemals in einer Ausstellung erleben durfte. Und außerdem war es viel zu teuer für 30 Minuten. Es ist einfach nur traurig. So wenig Objekte für so viel Geld“, schreibt beispielsweise Kerstin Lüdicke auf einer Veranstaltungsseite im Internet.

Die Nutzerin Bettina begründet ihre Kritik ausführlich: Am Anfang der Ausstellung seien als „Höhepunkt“ Autogramm-Karten von „Mumien“-Schauspielern und die Requisiten gezeigt worden, angebliche Originalfunde aus Ägypten seien mit Schrauben in den Vitrinen fixiert worden. „Ich hoffe sehr, dass die nicht wirklich so mit Original-Mumien umgehen.“ Der User „Der Frank“ schreibt sogar: „ Abzocke vom Feinsten“.

Ärger für die Messe

Auch auf der Facebook-Seite der Hansemesse entlädt sich der Frust der Gäste: „Ist das euer Ernst? Die Ausstellung ist mehr als eine Frechheit“, schreibt Jan Haselbach. Statt Schätzen aus dem alten Ägypten habe er hauptsächlich „billige Repliken“ gesehen. Und dafür seien zwölf Euro Eintritt viel zu viel. „Ein Mal und nie wieder“, meint auch Shira Müller. „Ich hatte mich so auf die Schau gefreut. Aber nach zehn Minuten war ich wieder draußen.“

Auch Robert L. war nach dem Besuch bedient: „Man kann diese absolut lieblose Ausstellung mit schlechten Repliken absolut nicht empfehlen. Wir sind enttäuscht rausgegangen. Das Peinlichste sind die angeblichen Sammlerstücke aus Kinofilmen wie ,Mumie’ und ,Scorpion King’. Spart euch das Geld Leute. Und auch an die Verantwortlichen der Hansemesse: Schaut euch vorher an, was ihr hier rein lasst.“

Hansemesse : Prüfen künftig genauer

Andreas Markgraf, Geschäftsbereichsleiter der Hansemesse, will sich die Kritik an der Veranstaltung zu Herzen nehmen: „Wir sind aber in diesem Fall nur Vermieter der Rotunde, haben weder mit Preisen noch dem Angebot etwas zu tun.“

Die Hansemesse prüfe vorab alle Veranstalter, die sich bei ihr einmieten wollen, auf Seriosität: „Die Mumien-Schau war zuvor wochenlang auf Usedom zu sehen. Von dort war uns nichts Negatives bekannt.“ Markgraf und sein Team hätten sich vorab sogar Bilder zeigen lassen: „Aber was der Veranstalter schlussendlich macht, können wir gar nicht kontrollieren.“

Für die enttäuschten Besucher tue es ihm leid: Solche Reaktionen seien natürlich auch für die Hansemesse als Veranstaltungsort ein Image-Probleme. „Wir werden die Kritik auswerten und in Zukunft stärker darauf achten, wer bei uns zu Gast ist und was er wirklich bietet“, versichert der Messe-Chef.

Veranstalter: Räume waren zu klein

Dagmar Sperlich weist die Kritik an der Ausstellung, die in erster Linie ihr Sohn Leon verantworte, gegenüber der OZ zurück: „Auf Usedom hat sich nicht ein Mensch beschwert über unsere Schau. Aber dort hatten wir auch ein großes, 40 Meter langes Zelt. In Rostock nur zwei Räume“, sagt sie. Normalerweise sei die Schau viel größer als nun in der Hansemesse. „Ich weiß nicht, warum wir keine größeren Räume bekommen haben. Am Ende ist das auch für uns eine Frage der Miete.“

Sperlich weiter: „Wir haben auch nie gesagt, dass wir Tutanchamun zeigen. Aber zeigen Relikte aus seiner Epoche.“ Dass dies von Besuchern missverstanden werden könnte, mag sie glauben: „Aber Klappern gehört auch bei uns zum Handwerk“, sagt sie offen am Telefon. Und: „Alle, die sich wirklich für das Thema interessieren, sind von unserer Ausstellung begeistert.“

Es sei aber wie bei einem Kino-Film: Für den zahle der Besucher auch zwölf Euro und wisse erst danach, ob es ihm gefällt. „Man kann unsere Ausstellung auch nicht mit den Museen in Kairo vergleichen.“ Die Mumie, die gezeigt werde, sei aber echt – und 4500 Jahre alt. „Dafür haben wir auch Zertifikat.“

Von Andreas Meyer