Acht Konzerte an vier Tagen: Musikhochschule Rostock feiert Beethovens Geburtstag

Rostock

Eine rebellische Seele, dem Freiheit sehr wichtig war und dessen Stücke wichtige Botschaften verbreiten: So würde Endri Nini den Komponisten Ludwig van Beethoven beschreiben. Das erste Stück von Beethoven spielte er selbst mit etwa sieben Jahren auf dem Klavier. Heute, knapp 28 Jahre später, unterrichtet der Pianist an der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) in Rostock, Beethoven ist immer noch eine Inspiration für ihn. Sein Spezialgebiet: Kammermusik. „ Kammermusik ist eine Art der Kommunikation“, sagt Nini. „Mit anderen Musikern eine gemeinsame Sprache entwickeln, um ein Musikstück auf die Bühne zu bringen, ist etwas besonderes.“

Ein Klavier, ein Violoncello und eine Violine. Mehr braucht es nicht für ein Kammermusikkonzert. Das zeigt das Kammermusikfest der HMT in Rostock, welches vom 19. bis 22. Oktober stattfindet. Acht Konzerte an vier Tagen – ein straffes Programm. Aber: „Endlich können wir wieder auftreten“, sagt Endri Nini, der auch künstlerischer Leiter des Festes ist. Wegen der Corona-Beschränkungen wurde das Musikfest bereits vom Mai in den Oktober geschoben. „Das Jahr darf nicht vorbei gehen, ohne dass wir den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven groß gefeiert haben“, findet er.

Anzeige

Was würde Beethoven von Jazz halten?

In den Tagen des Kammermusikfestes stehen die Stücke des Komponisten aus der Zeit der Wiener Klassik im Vordergrund. Studierende und Lehrende der HMT präsentieren Variationen, Sonaten und Trios, stellen sich aber auch die Frage, was Beethoven wohl von Jazz gehalten hätte. Um diese Frage zu beantworten, spielt Roman Rofalski Jazz auf dem Klavier zu harmonischen Schemata in Beethovens Werken. Coronakonform wird der Saal, der ursprünglich für 300 Personen ausgelegt ist, nur mit höchstens 80 Besuchern besetzt, bis zum Sitzplatz besteht Maskenpflicht. Pausen im Konzert gibt es nicht. „Es war eine Herausforderung, das alles zu planen. Auch, weil wir nicht einfach das Programm aus dem Frühjahr übernehmen konnten“, erklärt Nini.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Durch die derzeitige Situation konnte der künstlerische Leiter vorab nicht bei allen Proben dabei sein. „Ich werde mich dann auch von den Stücken überraschen lassen, genau so wie die anderen Zuschauer“, sagt der Pianist schmunzelnd. Nur seine Studierenden hätte er ein wenig an die Hand nehmen können beim Proben. „Ich würde mich aber nicht als typischen Lehrer bezeichnen, sondern helfe den Studierenden eher beim Entdecken ihrer Fähigkeiten“, gibt Nini zu.

Amtswechsel an HMT

Ein Höhepunkt des Festes wird kommenden Dienstag stattfinden. „Während des Konzertes wird der ehemalige Rektor der HMT, Prof. Dr. Oliver Krämer, sein Amt an Prof. Dr. Reinhard Schäfertöns übergeben“, macht Nini neugierig. Das Konzert wird auch im Internet übertragen. Auch der neue Rektor freut sich, dass das Musikfest stattfinden kann, auch, wenn es einige Herausforderungen zu meistern gab. „Auch Konzerte gehören zum Alltag“, sagt er. Tickets für die Konzerte und weitere Informationen gibt es an den Vorverkaufskassen oder online.

Von Stefanie Ploch