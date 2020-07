Achtung vor herabfallendem Putz: Die Lange Straße in Rostock bröckelt

Stadtmitte

Sie gilt als Rostocks prachtvollste Straße, fängt aber hier und da an zu bröckeln: In der Langen Straße musste zuletzt die Feuerwehr anrücken, weil Putzteile von einem Wohnhaus auf den Gehweg zu fallen drohten. Auch ist ein Durchgang an der Langen Straße 16 mit einem Bauzaun gesperrt worden. Und Mieter der Hausnummern 1 bis 5 haben ein Schreiben vom städtischen Wohnungsunternehmen Wiro bekommen: Sie mögen doch bitte einem Gutachter Zugang zu ihren Kellerräumen gewähren, damit er den gegenwärtigen Zustand des Mauerwerks untersuchen könne.

Fast alle Wohnhäuser in der Langen Straße gehören der Wiro. Sie sind in den 1950er Jahren erbaut worden. „Unsere Gebäude werden regelmäßig kontrolliert“, betont Unternehmenssprecher Carsten Klehn. Dazu gehöre zum Beispiel auch, dass in der Langen Straße externe Fachleute regelmäßig die Fassaden von einem Hubsteiger aus kontrollieren.

Sprecher: Es gibt keine Fassadenabbrüche

„Wenn die beauftragten Fachleute während ihrer Kontrollen einzelne lose Bauteile erkennen, werden diese gesichert“, sagt Klehn. Dies sei in den vergangenen Monaten am Wohnhaus Lange Straße 32 bis 37 der Fall gewesen. „Auch im Bereich über dem Tunnel in der Langen Straße 16 sind Putzfelder in einem Schmuckband verwittert.“ Zur Verkehrssicherung habe die Wiro dort frühzeitig einen kleinen Bauzaun aufgestellt. Inzwischen haben die Sanierungsarbeiten an dem Fries begonnen.

Klehn betont: „Es gab und gibt keine ‚Fassadenabbrüche‘ in der Langen Straße.“ Vor einigen Wochen seien an der Langen Straße 15 lediglich kleine Putzteile aus einem der grün-schwarzen Zier-Friesen nach unten gefallen. „Zwei Schmuckfliesen wurden bei der Nachkontrolle zur Sicherheit abgenommen“, so der Sprecher.

Durchfeuchtungen in rückwärtigen Garagen

Grundsätzlich erfolgen sämtliche Arbeiten an den Fassaden in der Langen Straße in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt. Denn der Hauptstraßenzug steht als geschützter Straßenraum auf der Denkmalliste der Stadt. In den vergangenen Jahren hat die Wiro laut Klehn regelmäßig Geld in ihre Gebäude in der Langen Straße gesteckt, unter anderem sind mehrere der kleinen Türmchen erneuert und die markanten Wagenräder saniert worden.

Seit 1979 unter Denkmalschutz Am 30. Januar 1953 legte DDR-Staatschef Walter Ulbricht den Grundstein für die heutige Lange Straße. An der Ecke zur Breiten Straße, unter dem Tabakgeschäft, versenkte er eine hellbraune Kapsel mit Urkunde und Tageszeitung. Zehntausende jubelten Ulbricht vom Rand der Baugrube zu. Bis 1957 hieß die Lange Straße noch Straße des Nationalen Aufbauwerkes. Rostocks neue Magistrale sollte doppelt so breit werden wie die zerstörte Lange Straße und vom Bussebart bis zum Neuen Markt reichen. Sogar ein Theater war auf dem Platz zwischen Stadthafen und Kröpeliner Tor geplant. Aus einigen Plänen für die Lange Straße wurde jedoch nichts. Denn in den 1960ern wurde das Geld knapper. Gleichzeitig brauchte Rostock schnell günstigen Wohnraum, was mit der aufwendigen Stein-auf-Stein-Bauweise nicht machbar war. Priorität hatten nun die Großplattenbauten in der neuen Südstadt. Seit 1979 steht die Lange Straße unter Denkmalschutz.

Die Untersuchungen des Gutachters in den Kellerräumen der Hausnummern 1 bis 5 stünden jedoch in keinerlei Zusammenhang mit den herabstürzenden Bauteilen. „Vielmehr haben wir im vergangenen Jahr die rückwärtigen Garagen in dem Bereich untersuchen lassen, weil es hier in der Vergangenheit immer wieder zu Durchfeuchtungen kam“, teilt Klehn mit.

Sanierungskonzept ist in Arbeit

Für das notwendige Sanierungskonzept sei es sinnvoll, sich den gesamten Kellerbereich anzuschauen, um mögliche Schäden an Mauerwerk, Abdichtungen und Rohrdurchführungen aufzunehmen. „Hierfür muss der Gutachter nach Möglichkeit auch in alle Keller der Mieter“, so Klehn. Und weil die Wiro selbst keinen Zutritt zu den Kellern habe, erhielten die Mieter ein Info-Schreiben mit der Bitte, dem Gutachter den Zugang zu ermöglichen.

Über dem Tunnel an der Langen Straße 16 sind Putzfelder in einem Schmuckband verwittert. Die Sanierung läuft. Quelle: André Horn

Inwiefern in diesem Bereich nun Bauarbeiten und Sperrungen notwendig sind, sei noch offen. „Um diese und andere Fragen beantworten zu können, haben wir den Gutachter beauftragt“, sagt Klehn. Erst wenn das Sanierungskonzept vorliege, können die notwendigen Arbeiten in Ruhe geplant werden. „Dann werden wir die Mieter informieren.“

523 Wohnungen und 87 Gewerbeeinheiten vermietet

In den Wiro-Häusern in der Langen Straße gibt es insgesamt 523 Wohnungen. Alle Häuser wurden mit Gründung der städtischen Wohnungsgesellschaft vom VEB Gebäudewirtschaft übernommen. Die Wiro feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Insgesamt zählt das Unternehmen in der Langen Straße 87 Gewerbemieter auf der Vorder- und Rückseite. „Derzeit steht kein Gewerberaum leer“, sagt Klehn.

Carsten Klehn ist Sprecher der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro. Quelle: Frank Söllner

Nicht zur Wiro gehören Kaufhaus, Haus der Schifffahrt, Marienkirche, Old Western und das Radisson-Hotel. Auch das Wohnhaus Lange Straße 7/8 hat einen anderen Eigentümer.

