Ackern wie die Großen: Rostocker Kita nimmt an bundesweitem Projekt teil

Kritisch beäugt Finn (4) sein Werk. An dem Spaten, den er fest in der Hand hält, klebt noch immer frische Erde. Gemeinsam mit Freundin Noga (3) hat er in mühevoller Arbeit mehrere Löcher in den Boden gegraben. „Da kommen gleich der Salat und der Fenchel rein“, verrät der Vierjährige. Dass seine Hände beim Gärtnern schmutzig und seine Hosen nass geworden sind, macht ihm nichts aus. „Das kann passieren. Ich mag es zu buddeln“, sagt er und schnappt sich beherzt einen Setzling.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Junge in der Kindertagesstätte Ernst-Haeckel-Straße in der Rostocker Südstadt zu Schippe und Harke greift. Schon im Innenhof hat er fleißig beim Pflegen der Hochbeete geholfen. Diesmal aber gibt es einen ganz besonderen Anlass. Als eine von sechs Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, nimmt der Kindergarten an dem bundesweiten Projekt „ Ackerkita“ im Bildungsprogramm der „Gemüseackerdemie“ teil.

Natur erleben und wertschätzen

Ziel dieses Programms sei es, dass die Kinder durch spielerisches und praktisches Erleben die Wertschätzung für Natur und Lebensmittel und das Interesse für biologische Vielfalt steigern, wie Acker-Coach Moritz Isensee erklärt. Seit mittlerweile 15 Jahren ist er als Gärtner tätig. Die Arbeit mit Heranwachsenden liegt ihm dabei sehr am Herzen. „Ich bin selbst im Hausgarten meiner Eltern groß geworden. Ich finde es wichtig, dass auch die jüngeren Generationen wissen, wie viel Mühe es kostet, bis das Essen auf ihren Tellern landet.“

Ludwig (3) hat beim Einpflanzen der Tomatensetzlinge sichtlich Spaß. Gemeinsam mit dem freiwilligen Helfer Pascal Marschar gibt es sich große Mühe. Erhofft, dass er bald die ersten Früchte pflücken kann. Quelle: Susanne Gidzinski

Der Acker-Coach hilft der Kindertagesstätte aber nicht nur beim Anlegen des neuen Beetes. Gemeinsam mit dem Team der „Gemüseackerdemie“ begleitet er die Einrichtung über mehrere Jahre hinweg. „Man kann nicht erwarten, dass die Lehrkräfte die Kompetenzen haben, den Kindern alles über den Gemüseanbau beizubringen. Dafür sind wir da“, meint Isensee. „Das machen wir so lange, bis die Erzieher sich fit genug fühlen alles allein in die Hand zu nehmen.“

Pflanzen, pflegen, ernten

Vorbereitet wurde der kleine Acker vor der Kita bereits in den letzten Wochen. „Weil unser gemeinsames Umgraben mit den Eltern Corona bedingt ausfallen musste, haben sich drei Väter dazu bereit erklärt hier alles fertig zu machen“, berichtet Erzieherin und Projektleiterin Janina Schau. Heute müssen die Kinder wieder mit anpacken.

Eingeteilt in mehrere Teams sollen sie selbstständig Samen und Setzlinge in die Erde bringen. In den nächsten Wochen und Monaten können sie den Pflanzen auf dem hergerichteten Acker regelrecht beim Wachsen zusehen – vorausgesetzt sie pflegen die Beete auch gut. Ob Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Kohl oder Möhren: spätestens im Herbst darf sämtliches Gemüse geerntet und verspeist werden. „Wenn man nicht aufpasst, sind die Köstlichkeiten schnell weg“, sagt Kitaleiterin Manuela Mantei mit einem Augenzwinkern. Sie ist froh über das große Engagement ihrer Schützlinge.

Finn (4) und Freundin Noga (3) pflanzen gemeinsam Salat und Fenchel. Quelle: Susanne Gidzinski

Gartenarbeit, die ist lustig

Finja (3) und Annie (3) können es kaum erwarten, dass sie ihr selbst angebautes Gemüse ernten können. Beim Einpflanzen der Kartoffeln haben die Mädchen riesigen Spaß. Mit Schwung versenken sie die Knollen in der Erde. Aus dem Lachen kommen sie kaum noch raus. „Das ist wie mit Murmeln spielen“, sagt Finja.

„Genau so soll es sein“, meint Isensee, der den beiden Mädchen dabei zuschaut, wie sie vergnügt ihrer Aufgabe nachgehen. Durch den Anbau, die Ernte und das anschließende Verarbeiten des Gemüses würden sich die Kleinen nicht nur landwirtschaftliches Grundwissen aneignen, sondern könnten den natürlichen Verlauf eines Acker-Jahres mit all ihren Sinnen erfahren. Dies fördere sowohl die Naturverbundenheit, das Gespür für gesunde Ernährung, sowie Motorik und Sozialkompetenzen. „Die Hauptsache ist aber, dass sie dabei Freude empfinden.“

Von Susanne Gidzinski