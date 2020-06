Bentwisch

400 000 Schutzmasken sollen seit 18. Mai täglich im Adcada-Park in Bentwisch produziert werden. Dafür hatte Unternehmenschef Benjamin Kühn auf dem Firmengelände eine Produktionshalle eingerichtet und mehrere Maschinen aus China einfliegen lassen. Doch seit der medienwirksam inszenierten Landung des Transportflugzeuges am 15. Mai auf dem Flughafen Laage (OZ vom 18. Mai) ist offensichtlich nichts passiert.

Jungunternehmer Kühn selbst hatte die millionenschwere Fracht in Empfang genommen und in einem Werbefilm vollmundig verkündet, dass am 18. Mai die Produktion von zwölf Millionen Masken im Monat starte. „Im Juli geht’s weiter“, legte Kühn gleich nach. Dann sollten 20 Millionen Masken plus vier Millionen hochwertigere FFP2-Masken in Bentwisch produziert werden. Seitdem ist es ruhig geworden, Adcada lässt nicht mehr hinter die Kulissen schauen. Für einen Pressetermin in der Maskenproduktion werden Redakteure der OSTSEE-ZEITUNG seit Wochen vertröstet. Sie habe noch nicht das Okay vom Chef, teilt Unternehmenssprecherin Eva Käther mit.

Stattdessen verweist sie auf eine der vielen Erfolgsmeldungen im durchgestylten Internetauftritt von Adcada. „Die ersten Masken wurden verlost.“ So hatte es der Chef versprochen: „Zwölf Prozent der Masken werden wir für Menschen spenden, die sich sonst keine leisten können.“ Ein Jahr lang, jeden Monat. Interessenten könnten sich bewerben. 13 Institutionen seien im ersten Part elektronisch ausgelost worden und sollen in den nächsten Tagen ihre Ware bekommen. Wer die Gewinner sind, wird nicht verraten.

Projekte nur mit privaten Anleihen

Rund vier Millionen Euro habe Adcada eigenen Angaben zufolge in die Maskenproduktion investiert. Mit Banken und anderen professionellen Finanzgebern arbeite Adcada nicht zusammen, sondern nur mit privaten Investoren, ist auf der Website nachzulesen. Und so hat das Bentwischer Firmengeflecht auch bei der Schutzmaske zur Anleihe gegriffen und eine Verzinsung von satten zwölf Prozent angeboten.

Die Anleger sind nach mehreren Warnungen von europäischen Finanzaufsichtsbehörden schon seit längerem verunsichert und fordern ihre Einlagen zurück. Rechtsanwalt Jens Reime aus Bautzen vertritt mehrere Gläubiger, die hohe fünf- und sechsstellige Summen bei Adcada angelegt und nun ihre Anleihen fristgerecht gekündigt haben. Inzwischen hat auch der erste Anleger Strafanzeige bei der Polizei gestellt, unter anderem wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung.

Firmengeflecht wächst – Anleger werden misstrauisch

Auch er hat vor drei Jahren im sechsstelligen Bereich investiert, gelockt mit elf Prozent Verzinsung, „aber auch überzeugt vom Konzept von Adcada“, die mit dem Geld eine hochwertige Plattform für ihr Mode-Online-Geschäft aufbauen wollten. Die Zinsen seien pünktlich gezahlt worden, doch als 2019 immer mehr Tochterfirmen gegründet wurden – Adcada-Immo, Adcada-Money und andere – wurde der Anleger misstrauisch. Dazu habe ihn die „schwulstige Wortwahl“ auf den Internetseiten irritiert. Der Investor kündigte fristgemäß die Anleihe, sah aber nie Geld auf seinem Konto. Mitte Juni stellte er online Strafanzeige, unter anderem wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung.

Rechtsanwalt Reime schildert dubiose Angebote an einen seiner Mandanten. Dieser hatte sein Nachrangdarlehen für die Adcada Fashion.Zone GmbH fristgerecht zum 31. Dezember 2019 gekündigt. „Im Januar hatte Herr Kühn die Auszahlung angekündigt, nun wartet unser Mandant schon seit Monaten auf sein Geld“, berichtet Reime. Stattdessen habe ihm ein Adcada-Mitarbeiter Ende Mai telefonisch ein Kurzzeit-Nachrangdarlehen „ Adcada.Healthcare Zins“ angeboten.

„Mit mindestens 200 000 Euro Einlage und einer Rückzahlung nach zwei Monaten von 400 000 Euro oder nach vier Monaten von 600 000 Euro“, erzählt der Anwalt, der allen Anlegern rät, ihre Verträge zu prüfen und auf Kündigungsfristen zu achten. Reime spricht von „in höchstem Maße fragwürdigen Geschäften“.

Nach Durchsuchung der Büros noch keine Ergebnisse

Bereits am 7. Mai wurden Büros der Adcada-Gruppe in Bentwisch und Liechtenstein durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen das Kreditwesengesetz 2018 und 2019. Noch lägen keine Ergebnisse vor. „Aber wir kennen auch die neuesten Warnungen der BaFin“, sagt Oberstaatsanwalt Harald Nowack, „und werden prüfen, ob weitere strafrechtliche Vergehen vorliegen.“

Benedikt von der Decken, Geschäftsführer der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, beobachtet das Unternehmen und wundert sich über so hohe Verzinsungen, „die können nicht seriös sein“. Die Bonitätsbewertung hat Creditreform in dieser Woche ausgesetzt. Das Inkassounternehmen gibt derzeit keine Beurteilungen der Firmengruppe ab.

Adcada hat weiter große Pläne und hofft auf Anleihen

Doch CEO Benjamin Franklin Kühn hat weiter große Pläne, die finanziert werden wollen. 2020 soll der Spatenstich für ein „Herzensprojekt der Adcada Group“ erfolgen, heißt es auf der Website. Im Norden von Südafrika sei der Bau von 30 Lodges auf einem ehemaligen Farmareal geplant. So muss Kühn weiter Anleger mit gutem Konzept überzeugen, Vertrauen gewinnen.

Und dafür hat er eine starke Marketing-Truppe um sich geschart, die es versteht, Anleger mit angeblichen Erfolgsmeldungen, Fotos und kleinen Videos auf einer professionell gestalteten Homepage bei Laune zu halten. Anstelle eines Einblicks in die Maskenproduktion erfahren Online-Besucher: „ Adcada goes green“. Auf dem gemieteten Firmengelände in Bentwisch wurden Obstbäume gepflanzt. Die Geldgeber sehen jedoch nicht grün, sondern rot.

Von Doris Deutsch