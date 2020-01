Rostock

Der bekannte Musiker Adel Tawil ist in der Rostocker Stadthalle zu Gast. Neben seinen neuen Songs können sich die Fans auch auf Perlen aus seiner Zeit bei Ich+Ich freuen.

OZelot: Von Ihrem neuen Album „Alles lebt“ habe ich gerade den Song „Atombombe“ gehört. Bei diesem Thema läuft es einem ja kalt den Rücken herunter. Wie ist denn der Text entstanden, was steckt dahinter?

Adel Tawil: Der Song „Atombombe“ ist auf Hawaii entstanden. Als wir dort Anfang 2018 für das neue Album Songs geschrieben haben, gab es auf der Insel einen Atomwaffen-Alarm. Die Info dazu war, dass eine Atomrakete von Nordkorea in Richtung Hawaii unterwegs ist. Die Leute waren natürlich verunsichert bis panisch in der Zeit, bis endlich aufgeklärt war, dass es ein Fehlalarm war. Wir auch.

Wie lange hat denn dieser Zustand angedauert?

Es waren genau 38 Minuten, bis schließlich klar wurde, dass es ein Fehlalarm war. Aber in diesen Minuten gab es eine große Verunsicherung, bis hin zur Todesangst. Eltern brachten zum Beispiel ihre Kinder in Sicherheit. Dieses Erlebnis hat wohl bei allen, die damals dort waren, tiefe Spuren hinterlassen. Bei mir auch, gleich danach habe ich mich an diesen Text gesetzt.

Diese gedankliche Tiefe setzt sich in anderen Texten fort. Der Titel „Katsching“ auf dem neuen Album klingt sehr nachdenklich, ja fast kapitalismuskritisch. Sie thematisieren darin das Leben in der Überflussgesellschaft. Wie kam es dazu?

Auch das ist eine Erfahrung von Hawaii. Wenn man dort eine Weile lebt, lernt man die Einfachheit des Lebens zu schätzen. Es ist wirklich wie in einer anderen Welt, die Leute auf Hawaii kommen mit wenig aus. Mehr braucht man eigentlich nicht. Das hab ich dann in diesem Text verarbeitet.

Ein anderer Text des Albums heißt ganz einfach: „ Hawaii“, wie eine Liebeserklärung an die Insel. Ist das ganze Album dort geschrieben worden?

Ja, dort finde ich Ruhe zum Schreiben. Ich komponiere auch nicht gerne alleine, ich mag es, wenn noch andere Schreiber dazukommen, wenn die Ideen hin- und herfließen. Denn wenn ich alleine schreibe, dann kommt das oft so aus einem Bauchgefühl heraus, dann wird es manchmal sehr melancholisch. Da holen mich dann die anderen wieder raus.

Zur Galerie Der Sänger war bereits solo und mit Ich+Ich in Rostock

Es ist leider zu spüren, dass sich in Deutschland die politische Stimmung in den letzten Jahren geändert hat. Wie gehen Sie zum Beispiel mit Ausländerfeindlichkeit um?

Es ist wohl klar, dass ich mir Sorgen mache. Meine Eltern kommen aus Ägypten und Tunesien, das sieht man mir ja auch an. Als ich mal in Dresden war, hat mir ein Hotelmitarbeiter geraten, am Montag lieber nicht in die Stadt zu gehen. Das war vielleicht nett oder fürsorglich gemeint, aber da hab ich gedacht: Was ist denn hier los? Und das hat grundsätzlich nichts mit dem Osten zu tun, denn die Ausländerfeindlichkeit ist ein allgemeines Problem, die ist überall zu finden. Im Osten habe ich übrigens auch einige meiner größten Fans.

Wie gehen Sie mit solchen Erlebnissen um? Kommentieren Sie die auch? Welchen Einfluss haben solche Dinge auf Ihre Musik?

Ich habe das auf meinem Album in meinem Song „Wohin soll ich gehen“ verarbeitet. Darin habe ich beschrieben, wie ich mich fühle, was mich bewegt. Und die Frage ist ja auch, ob mich dieses Land noch mag. Dieser Song ist wie ein Brief an mein Land.

Trotzdem sind ja Ihre Konzerte eine freudige Angelegenheit, jetzt sind Sie auf Tour mit Ihrem neuen Album. Was werden Sie live in Rostock bringen?

Wir spielen natürlich eine repräsentative Song-Auswahl aus meinen Alben. Und natürlich werden wir dazu noch einige Perlen aus der Zeit von Ich + Ich bringen, dann aber in anderen Arrangements.

Adel Tawilspielt am 9. Januar in der Stadthalle Rostock, Beginn 20 Uhr

Lesen Sie auch:

Von Thorsten Czarkowski