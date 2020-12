Rostock

Weihnachtsfreude trotz Pandemie – daran konnten sich die Patienten des Südstadtklinikums am Sonntagnachmittag erfreuen. Denn zum vierten Advent spielten Jazzmusiker Andreas Pasternack und seine Bandkollegen Enrique Marcano Gonzáles und Christian Ahnsehl im Treppenhaus des Kreißsaals ein kleines Konzert.

Das Swing-Trio gab Weihnachtsklassiker wie Jingle Bells, Let it snow oder Schneeflöckchen Weißröckchen zum Besten. Die Zuschauer, die in coronakonformen Sicherheitsabständen voneinander entfernt saßen, zeigten sich vom kleinen Weihnachtsspektakel sichtlich begeistert. „Es fühlt sich warmherzig und einfach schön an, dass uns hier so etwas beschert wird“, sagte Patientin Beate Franz.

Freude verbreiten ist Pasternack ein „Herzensbedürfnis“

Die Idee für das Konzert kam von Pasternack selbst. Zur Weihnachtszeit sei es ihm und seinen Bandkollegen ein „Herzensbedürfnis“, Gutes zu tun. „Gerade in diesem Jahr, in dem schon alles so schwer ist, ist es umso wichtiger, etwas Freude zu verbreiten“, so der Entertainer. Für Musiker und Künstler sei die Corona-Pandemie ebenfalls sehr schwierig. „Und deshalb wollen wir zumindest für andere Menschen da sein.“

Brunhilde von Koß ist aktuell wegen einer Operation im Südstadtklinikum. Die Krebspatientin genoss das Konzert sehr und zeigte sich trotz der aktuellen Lage sehr optimistisch. „Man hat schon viele Gedanken, die einen bewegen, wenn man hier liegt, und da ist so eine Veranstaltung eine sehr schöne Abwechslung.“ Sie schätzt auch die Mühe des Personals. „Das ganze Umfeld hier stimmt für mich einfach. Da kann man ja nur gesund werden und guter Hoffnung sein.“ Patientin Ivonne Zorn stimmt zu: „Es ist schon alles schwer genug. Deshalb machen wir alle das Beste draus.“

Angespannte Stimmung und viel Motivation beim Personal

Hebamme Cindy Sypli freute sich ebenfalls über das Adventskonzert, besonders weil es ihre Patienten glücklich mache. „Viele müssen leider über die Weihnachtstage hierbleiben und haben durch die Besuchseinschränkungen keine Möglichkeiten, ihre Angehörigen zu sehen“, bedauert sie. „Deshalb ist das hier eine schöne Sache.“

Beatrice Brandes, die schon seit über 30 Jahren als Krankenschwester arbeitet, ist besonders motiviert, den Patienten eine gute Zeit zu ermöglichen. Es bedrücke sie, dass viele ihre Angehörigen nicht sehen können und die Stimmung sei manchmal angespannt, berichtet die 49-Jährige. „Aber wir versuchen, für alle da zu sein und ihnen Mut zu machen.“ An Weihnachten wird Brandes ebenfalls arbeiten. „Aber die lieben Kollegen und die Patienten sind da. Also ist hier niemand alleine.“

