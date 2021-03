Ärger in Impfzentren: Hunderte Menschen kamen umsonst – Land sagte Termine nicht ab

Rostock/Laage

Chaos um das Impfen in MV: Die Wiederaufnahme der Impfungen mit dem britisch-schwedischen Vakzin von Astrazeneca führt nach OZ-Informationen zu massiven Problemen in vielen Impfzentren im Land. Vor allem aus dem Landkreis Rostock kommt nun Kritik – an der Impf-Hotline des Landes und der Kommunikation der Landesregierung.

Das Problem: Noch am Dienstag hatte das Land verkündet, dass diese Woche keinerlei Impfungen mehr mit Astrazeneca stattfinden. Am Donnerstagabend – nach der neuerlichen Freigabe des Vakzins durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA – dann die Rolle rückwärts. „Wir waren aber nicht darüber informiert werden, dass es schon am Freitag weitergehen soll“, so Meyer. Folge: Vor dem Impfzentrum am Flughafen Laage warteten viele Menschen vergebens auf eine Impfung.

„Desolates Management in Schwerin“

„Das Krisen-Management der Landesregierung ist absolut desolat“, sagt Vize-Landrat Stephan Meyer (CDU). „Wir haben seit Dienstag mehrmals in Schwerin nachgefragt, wann wir wieder Astrazeneca verimpfen dürfen – und haben immer die Aussage bekommen, dass diese Woche alle Termin abgesagt werden.“ Dann aber haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Vize-Regierungschef Harry Glawe (CDU) am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz verkündet, dass doch am Freitag wieder geimpft werden darf: „Darauf waren also nicht eingestellt“, sagt Meyer.

„Ich weiß nicht, wie die in Schwerin sich das vorstellen: Wir müssen unser Personal auch planen. Das geht alles nicht von jetzt auf gleich“, so der Vize-Landrat. „Es gibt ja noch nicht mal die neuen Beipackzettel mit den neuen Warnhinweise.“

Und außerdem: Auch die Impf-Hotline des Landes habe versagt. Sie habe fast 480 Termine im Impfzentrum Laage nicht abgesagt. „Die haben genau ein Mal jeden Betroffenen angerufen. Wenn derjenige nicht zu Hause war oder nicht ans Telefon gegangen ist, dann hat er keine Info bekommen“, so Meyer.

Diesen Hinweis bekamen in Laage viele „Impf-Kandidaten“ in Laage zu lesen. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Ich bin sprachlos“

Betroffen von dem Chaos ums Impfen ist unter anderem Bianka Bock. Die 42-Jährige arbeitet in der Wohnstätte der Lebenshilfe Bad Doberan in Kirch Mulsow und war am frühen Morgen mit 21 geistig behinderten Menschen zum Impfen nach Laage aufgebrochen. „Um 9.30 Uhr war unser erster Impf-Termin geplant, um 9.35 Uhr kam erst die Absage“, berichtet sie.

Vor Ort müssen ihr die Verantwortlichen erklären, dass eine Impfung für ihre „Schützlinge“ nicht möglich sein wird. Jedenfalls nicht an diesem Tag. „Ich bin darüber echt sprachlos“, sagt Bock. Für Menschen mit einem Handicap sei das Impfen in der fremden Umgebung in Laage Stress genug. „Unsere beiden Senioren haben eine Impfung bekommen – mit dem Biontech-Impfstoff. Alle anderen aber warten weiter“, so Bock.

Seit Dezember seien die Menschen mit Handicap aus Sicherheitsgründen auch im Homeoffice. „Wir wollten nach Ostern wieder mit der ,normalen’ Arbeit starten. Ob das was wird?“, so Bock. Sie ist sauer – auf die Behörden. „Seit einem Jahr leben wir alle in der Pandemie. Ich erwarte einfach, dass die Kommunikation und die Abläufe funktionieren.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

80 Menschen warten vergebens

Insgesamt mussten am Freitag rund 80 Menschen in Laage wieder nach Hause geschickt werden. Auch am Sonnabend wird dort nicht geimpft. „Ersatztermine sollen nach unserem Kenntnisstand erst ab dem Mittwoch nächster Woche von der Landeshotline vergeben werden“, heißt es aus dem Landratsamt. Vize-Landrat Meyer: „Das Land verspielt das Vertrauen der Menschen.“

Auch in anderen Landkreisen gab es am Freitag Probleme: „Ja, es hätte besser laufen können“, sagt auch Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg. Auch in den Impfzentren im Westen des Landes seien „vereinzelt“ Personen erschienen, deren Termin eigentlich hätte abgesagt sein sollen. Ähnliches meldet der Landkreis Vorpommern-Rügen: „Wir kriegen es aber irgendwie hin, die Menschen doch zu impfen“, hieß es aus dem Landratsamt dort.

Land verteidigt Hotline

Gunnar Bauer, Sprecher des zuständigen Gesundheitsministeriums, nimmt die Mitarbeiter der Impf-Hotline indes in Schutz: „Aufgrund des Aussetzens der AstraZeneca-Impftermine mussten 4000 Termine vom Callcenter abgesagt und neu vergeben werden. Gegenwärtig sind circa 450 Termine landesweit noch nicht abgesagt worden.“

Er bittet um Verständnis dafür – schließlich hätten die 75 Mitarbeiter noch andere Aufgaben: „Allein zwischen Dienstag und Donnerstag haben die Kollegen 6800 neue Termine mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech vergeben.“

Von Andreas Meyer