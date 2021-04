Es kracht erneut bei Rostocks Kleingärtnern: Der Dachverband hat größere Trampoline und auch Planschbecken in den Parzellen verboten. Eltern sind sauer und auch so mancher Vereinschef hat kein Verständnis mehr für die Entscheidungen: Worum es geht, was genau verboten sein soll und wer sich dagegen jetzt wehrt.