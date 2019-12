Rostock-Stadtmitte

Zu wenig Personal, kaputte Technik und Fehlplanung: Rostock nimmt in diesem Jahr deutlich weniger Geld mit Knöllchen ein als geplant. Im jüngsten Haushaltsbericht ist im Bereich der Bußgelder ein Minus von 600.000 Euro ausgewiesen. Eigentlich sollten 2019 insgesamt 3,45 Millionen Euro eingenommen werden, die Prognose wurde jedoch inzwischen auf 2,85 Millionen gesenkt.

Der Hauptgrund für die Mindereinnahmen im ruhenden Verkehr, also vor allem bei Parkverstößen, waren laut Rathaus fehlende Kontrolleure. „Von 26 eingeplanten Mitarbeitern waren bis August nur 19 auch tatsächlich unterwegs“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Zum einen gab es viele Fehltage aufgrund von Krankheit, zum anderen konnten nicht alle Stellen besetzt werden. „Inzwischen wurden allerdings 14 neue Mitarbeiter eingestellt“, sagt Kunze.

Winter (Grüne): Falschparken ist kein Kavaliersdelikt

Sie werden es schwer haben, das bisherige Minus auszugleichen: Bis Ende September 2019 wurden in der Hansestadt 58.264 Knöllchen wegen Falschparkens verteilt, rund 2200 weniger als in den ersten neun Monaten 2018. Vor allem Parkverstöße auf Geh- und Radwegen wurden deutlich seltener geahndet.

Das ärgert Felix Winter (Grüne), Vorsitzender des Finanzausschusses in der Bürgerschaft: „Parken auf Rad- und Gehwegen ist kein Kavaliersdelikt. Falschparker gefährden andere Verkehrsteilnehmer und halten Menschen davon ab, das Rad zu benutzen oder ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen“, sagt Winter.

Kröger (Linke): Auch kein Personal kostet Geld

„Natürlich ist die Parkplatzsuche in einigen Vierteln zermürbend. Aber die Zahl der Autos nimmt in Rostock jedes Jahr zu – zurzeit um tausend pro Jahr. Und wir können nicht jedes Jahr tausend neue Parkplätze bauen.“ Stattdessen müssten Fußwege, Radverkehr, Carsharing und öffentlicher Nahverkehr verbessert werden, damit weniger Menschen auf ein Auto angewiesen sind. „Dafür hätte ich auch gern die 600.000 Euro eingesetzt, die wegen der geringen Kontrollen in diesem Jahr fehlen“, so Winter.

Die Vorsitzende der Linksfraktion, Eva-Maria Kröger, meint: „Die Autofahrer wird es freuen – für die Stadtkasse ist es dagegen ärgerlich.“ Rostock habe schließlich in den nächsten Jahren so einiges vor. „Wenn so viel Geld fehlt, wird es noch schwieriger, diese Pläne umzusetzen.“ Mit Blick auf den von Oberbürgermeister Claus-Ruhe Madsen verhängten Einstellungsstopp für die Verwaltung fügt Kröger hinzu: „Das Beispiel zeigt: Nicht nur Personal kostet Geld – auch kein Personal kostet Geld.“

Kaputte Blitzer sorgen für Einbußen

Der zweite große Posten im Bereich der Ordnungsangelegenheiten ist der fließende Verkehr – sprich Einnahmen durch Blitzer. Hier ging der Stadt viel Geld verloren, weil zwei stationäre Blitzer längere Zeit kaputt waren. Das mache laut Kunze allein die Hälfte der fehlenden 600.000 Euro aus. „Zudem gab es Probleme bei der technischen Ausstattung mit mobilen Geräten“, so Kunze. Das zeigt sich auch an der Zahl der ertappten Raser: Sie war im dritten Quartal 2019 mit 6338 nur halb so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

Der Einnahmeplan aus dem Bereich Bußgelder für 2019 lag sogar um 100 000 Euro über dem von 2018. Dabei hätte man es besser wissen können, meint Kunze: „2018 wurden neue stationäre Blitzer aufgestellt. Erfahrungsgemäß rauschen in neue Blitzer erst einmal viele Autofahrer rein. Wenn es sich allerdings herumgesprochen hat, dass an einer Stelle ein Blitzer steht, fahren die Leute dort meist vorsichtiger.“

Ergebnis: Im Folgejahr muss mit weniger Geld gerechnet werden und nicht mit mehr. „Da ist bei der Planung wohl von falschen Annahmen ausgegangen worden“, so Kunze, der jedoch auch einen Vorteil sieht: „Andererseits sind wir ja auch froh, wenn wir sehen, dass unsere Maßnahmen Wirkung zeigen.“

