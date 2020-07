Ärger um Grillplatz in Rostocks Iga-Park: Was der Chef den Schmarlern verspricht

Rostock

Der Grillplatz am Tor zum Iga-Park in Schmarl Dorf erhitzt die Gemüter: Sobald ein lauer Abend anbricht, zieht Ärger auf. Viele Griller wollen das schöne Wetter beim Barbecue an der Badestelle auskosten. Die Schattenseiten solcher Sommernächte bekommen Park-Anwohner zu spüren. Sie klagen über Lärm, Müll und Alkoholgelage. „Wir wünschen uns schon manchmal regelrecht, dass es kein schönes Wetter gibt“, sagt Helmut Gürtler.

Er zählt zu den Anliegern und sitzt zudem im Schmarler Ortsbeirat. Bei dessen jüngster Sitzung löste der Grillplatz am Iga-Park-Tor eine kontroverse Debatte zwischen Anwohnern und Iga-Park-Chef Matthias Horn aus. Erstere wollen Ruhe vor der eigenen Haustür haben. Die sei seit zwei Jahren dahin, sagen die Schmarler. Damals war der Grillplatz gleich hinterm Zaum errichtet worden. Seither mehren sich die Beschwerden.

Vorwürfe gegen Wachdienst

„Viele von uns trauen sich da abends schon gar nicht mehr rein, weil stark alkoholisierte Leute provokativ am Tor stehen“, beschreibt Helmut Gürtler. Vielen seiner Nachbarn geht es ähnlich. Bei der Ortsbeiratssitzung berichten sie von Grillern, die mit Flaschen schmeißen und, sobald der Park gegen 23 Uhr die Tore schließt, lärmend durchs Dorf ziehen.

Laut Polizei ist der Iga-Park kein Kriminalitätsschwerpunkt. Seit Jahresbeginn habe es dort lediglich sieben Einsätze wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung gegeben. Vier Mal rückten die Beamten zur Gefahrenabwehr ab. Der Wunsch vieler Anwohner, die Polizei möge im Iga-Park Streife laufen und so potenzielle Krachmacher abschrecken, wird sich nicht erfüllen. Dafür sei der Wachdienst zuständig.

Nicht alle Griller halten sich an diese Vorgaben. Quelle: Martin Börner

Anwohner berichten jedoch von Sicherheitspersonal, das nicht konsequent genug durchgreift. Sie wollen sogar beobachtet haben, dass sich Wachleute schon mal nicht in den Park trauten aus Angst vor vielen Angetrunkenen. Ein Vorwurf, den Matthias Horn nicht stehen lassen will. „Wäre das der Fall, wüsste ich davon. Der Iga-Park ist keine No-Go-Area.“ Im Gegenteil: Er ziehe viele Besucher an.

„Standort hat sich bewährt“

„Wir sind angetreten, diesen riesigen Park zu beleben. Das ist mit dem Grillplatz gelungen. Mit der Belebung des Parks kommen aber auch solche Probleme. Wir versuchen, sie in den Griff zu kriegen, aber das wird uns nie ganz gelingen“, stellt Horn klar. Er habe Verständnis für den Unmut der Anwohner. „Die Vielschichtigkeit an Musik und Nationalitäten mag bei manchen ein mulmiges Gefühl auslösen. Aber ein Grillplatz neigt eben dazu, Leute anzuziehen, die etwas lauter sind und was trinken. Das wird nicht weniger, nur weil man ihn 40 Meter versetzt.“ Der jetzige Standort sei gewählt worden in der Hoffnung, dass er gut angenommen wird. „Und das ist der Fall.“

Momentan ist der Strandabschnitt sauber und leer. In lauen Sommernächten ist er ein gut besuchtes Ausflugsziel. Quelle: Martin Börner

Damit wollen sich die Park-Anlieger nicht zufriedengeben. Horn habe im vergangenen Jahr versprochen, den Grillplatz zu verlegen, betont Helmut Gürtler. Der Park-Chef aber wiegelt ab. Der jetzige Standort sei aus Sicht der Nutzung ideal. Zudem helfe er gegen illegales Grillen. „Der Platz war vorher keine jungfräuliche Ecke.“ Für Horn ist das Problem die Buschreihe, die sich an den Grillplatz anschließt. „Sie wird von einigen als Deckung wahrgenommen, hinter der man alles Mögliche machen kann.“

Müllcontainer und Schließung auf Probe

Auch vor dem Zaun gibt es Probleme: Autos stehen im Parkverbot. Und sobald der Iga-Park geschlossen wird, geht’s an der Uferpromenade weiter. Am Strandabschnitt beim Jugendschiff Likedeeler werde bis in die Nacht Krach gemacht, so die Kritik. Das böse Erwachen kommt am Morgen: Scherben und Müllberge.

Jörg Lerche vom Likedeeler-Förderverein fordert mehr Müllcontainer und regt eine zeitweilige Grillplatz-Schließung an. Sobald die Corona-Lockerungen Discobesuche wieder zulassen, würde sich die Situation vor und hinter dem Park-Zaun vielleicht entschärfen, hofft er. Auch viele andere Anlieger befürworten, dass – wenn er schon nicht versetzt wird – dem Problem-Grillplatz auf Probe der Garaus gemacht wird. Dann werde sich zeigen, ob er Ursache allen Ärgers ist.

Konkrete Zusagen gibt Iga-Park-Chef Matthias Horn den Schmarlern zwar nicht. Aber: „Ich verspreche Ihnen: Wie werden uns das noch mal angucken und testen durch, wie es besser gehen kann.“ Wohl nicht das, was die Anwohner gern gehört hätten, aber immerhin ein Fünkchen Hoffnung, sagt Helmut Gürtler. „Wir lassen nicht locker, bis das Problem gelöst ist.“

Von Antje Bernstein