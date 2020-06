Ärger um Müll in Hohe Düne: „So einen Umgang kann ich nicht akzeptieren“

Warnemünde

Eine Ansammlung von Müll auf dem Weg zwischen dem Fähranleger Hohe Düne und der Ostmole erhitzt die Gemüter von Anwohnern und Ortsbeirat. Denn seit Wochen kümmert sich niemand um dessen Beseitigung. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund ist Besitzer des Weges, hat aber mit der Stadt eine Vereinbarung, in der diese sich verpflichtet, den Weg zu reinigen – um ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Jedoch wird deutlich: Die Stadt vernachlässigt ihre Pflicht, weil die Bedeutung des Weges zu gering und der Aufwand zur Reinigung zu groß sei.

Es ist eine tägliche Routine für Dora Riß. Die 69-jährige Anwohnerin von Hohe Düne walkt mindestens einmal am Tag am Fähranleger und der Yachthafenresidenz vorbei auf die Ostmole und wieder zurück. „Man hat von dort so einen herrlichen Blick auf Warnemünde“, sagt Riß. Als sie vor etwa vier Wochen einen Eimer mit Anglerresten am Wegesrand entdeckt, denkt sie sich noch nichts Böses. Schließlich wird den schon jemand entfernen. Doch weit gefehlt: Der Eimer bleibt stehen und bietet aufgrund der fehlenden Abfallalternativen gerade für Angler einen Anlaufpunkt zur Entsorgung von Resten.

Unklare Zuständigkeiten

Neben leeren Sektflaschen und zahlreichen Plastikverpackungen modert Biomüll vor sich hin. „Es stinkt abscheulich nach vergammelten Fleisch“, sagt Riß. Die Ansammlung des Unrats sei darüber hinaus ein gefundenes Fressen für die Möwen.

Auch Markgrafenheides Ortsbeiratsvorsitzender Henry Klützke ist zu dem Problem bereits unterrichtet worden. „Ich habe zwei Meldungen von Anwohnern erhalten, die sich darüber beschwert haben.“ Warum sich hier noch niemand gekümmert hat? „Das liegt daran, dass die Zuständigkeiten vor geraumer Zeit unklar waren.“

Eine Vereinbarung für die öffentliche Nutzung

Kurze Rückschau: Bereits im Januar hat die Ostsee-Zeitung über die unklaren Zuständigkeiten entlang des Weges berichtet. Ende 2019 sind dort nämlich sämtliche Sitzgelegenheiten verschwunden – mit ihnen auch alle Abfallbehälter. Die Yachthafenresidenz hatte den Weg lange Zeit bewirtschaftet, doch bereits 2017 wurden die Nutzungsrechte wieder auf die Stadt übertragen. „Die Yachthafenresidenz hat den Weg jahrelang vorbildlich gereinigt“, sagt Klützke.

Henry Klützke (Die Linke) Quelle: Maria Baumgärtel

Nach Abtretung der Nutzungsrechte fühlte sich jedoch weder die Stadt noch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) zuständig. Beidseitig schob man sich die Verantwortung zu. Und noch heute zeigt sich die Unklarheit über die Zuständigkeit an den seit Wochen dahinmodernden Müll- und Fleischresten. Auf erneute Nachfrage beim WSA heißt es von Amtsleiter Stefan Grammann: „Es ist bedauerlich, dass die Stadt ihrer ursprünglich vereinbarten Unterhaltungspflicht nicht nachkommt.“

Konsequenz: Sperrung des Weges für die Öffentlichkeit?

Beim WSA habe man den Wegebau auf Wunsch der Verwaltung so ausgeführt, dass er auch für den öffentlichen Besucherverkehr nutzbar ist. Im Gegenzug habe die Stadt sich bereiterklärt, die Unterhaltungslast zu übernehmen. Heute heißt es vonseiten des Amtes für Umweltschutz: „Eigentlich ist das kein öffentlicher Weg, sondern ein Betriebsweg der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord. Diese sind auch Eigentümer des Grundstücks“, sagt Ullrich Böttner aus der Abteilung Abfallwirtschaft. Gleichzeitig bestätigt man jedoch, dass die vom WSA erwähnte Vereinbarung besteht.

Ulrich Böttner Quelle: Thomas Niebuhr

Die Probleme mit der Bewirtschaftung können Konsequenzen haben: „Wenn sich die Stadt jetzt aus dieser Zusage zurückzieht, müsste die öffentliche Nutzung untersagt werden.“ Das wäre ein herber Schlag für Anwohner und Touristen. „Der Weg ist sehr beliebt und häufig frequentiert“, bestätigt Ortsbeiratsvorsitzender Klützke.

Zu hoher Aufwand und geringe Bedeutung?

Doch laut der Stadt komme man der Verpflichtung nach. „Dieser Weg wird einmal monatlich durch die Stadtentsorgung Rostock GmbH gereinigt. Die letzte Reinigung fand am 11. Juni statt. Die nächste wird am 9. Juli stattfinden“, sagt Böttner. Doch die Müllansammlung wurde dabei nicht entfernt. Der Weg an der äußeren Peripherie der Stadt habe „nun einmal nicht die gleiche Bedeutung wie die Bereiche im Ortsgebiet von Warnemünde oder der Innenstadt.“ Der Aufwand, diesen sauber zu halten, mit den Kehrmaschinen für An- und Abfahrt mehr als eine Stunde unterwegs zu sein, sei einfach zu groß.

Henry Klützke reagiert verwundert und empört: „Dass man so mit Markgrafenheide umgeht, kann ich nicht akzeptieren. Solch eine Reaktion ist der Hanse- und Universitätsstadt nicht würdig. Schließlich befindet sich dort ein hochpreisiges Hotel, am Ende des Weges steht ein Kongresszentrum, in dem zum Teil Regierungstagungen stattfinden. So viele Anwohner und hochbetagte Touristen flanieren dort.“ Klützke will das Thema noch einmal mit in den Ortsbeirat nehmen und eine offizielle Anfrage an die Stadt stellen.

Versuch, ohne Müllbehälter auszukommen

Immerhin: Seit April stehen wieder Bänke entlang des Weges. Was fehlt, sind weiterhin die Abfallbehälter. „Man wollte versuchen, dort ohne auszukommen“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende. Wie das endet, sehe man nun an der Müllansammlung. Ob die Stadt dort Müllbehälter plant? Dazu äußert man sich nicht. Jedoch: „Es ist bereits ein Auftrag an die Stadtentsorgung Rostock GmbH ergangen, den Abfall kurzfristig zu beseitigen“, heißt es aus dem Amt für Umweltschutz.

Von Moritz Naumann