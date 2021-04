Rostock

Die Vorwürfe klingen unglaublich: In Rostock sollen Eltern von den Kitas ihrer Kinder ausspioniert worden sein, um ihren Anspruch auf Notbetreuung zu überprüfen. Das zumindest sagen mehrere Eltern unabhängig voneinander der OZ. Auch der Kita-Stadtelternrat erklärt, dass mehrere Fälle bekannt seien, „in denen Einrichtungsleitungen oder Mitarbeiter offenbar massiv ihre Kompetenzen überschreiten“, wie Bastian Schwennigcke, Vorsitzender des Gremiums, sagt.

So sei es vorgekommen, dass vonseiten der Kita versucht wurde, Eltern auf den angegebenen Dienst-Nummern zu erreichen, um deren Anwesenheit im Büro zu überprüfen. „Zudem wurde auch bei Arbeitgebern nachgefragt, ob die Eltern in Schichten oder im Homeoffice arbeiten und so ihre Kinder im Lockdown selbst betreuen könnten“, schildert Schwennigcke. „Solche Maßnahmen sind eine Belastung für das Miteinander und ein irreparabler Schaden für das Vertrauensverhältnis zwischen den Einrichtungen und den Eltern.“

Seit Montag und dem Beginn des neuen Lockdowns in Mecklenburg-Vorpommern gelten verschärfte Regeln in Kitas. Eltern dürfen ihre Kinder nur dann in die Kita geben, wenn mindestens ein Elternteil als systemrelevant gilt und der zweite auf Arbeit unabkömmlich ist.

Neben der Kontaktaufnahme zu den Arbeitgebern gibt es in der Hansestadt offenbar noch eine weitere Form der Kontrolle. So erzählen Eltern gegenüber der OZ, dass in einer Kita in der Rostocker Innenstadt die Kinder in der Notgruppe von Erziehern „ausgehorcht werden, ob die Eltern beispielsweise zu Hause arbeiten“.

Verstoß gegen den Datenschutz

Konkret handele es sich bei den geschilderten Fällen um Einrichtungen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sowie vom Institut Lernen und Leben (ILL). Sergio Achilles, Chef des ILL, hörte durch die OZ zum ersten Mal von den Vorwürfen. „Und die weise ich für unsere Häuser und die Mitarbeiter ganz klar von mir“, sagt er. Vonseiten des Trägers gebe es keine entsprechenden Anweisungen an die Kita-Leitungen. „Und das wäre auch ein Verstoß gegen den Datenschutz. Das wissen alle unsere Mitarbeiter und daran halten sie sich“, so Achilles. Zudem sei gerade Erziehungs- und Bildungsarbeit nur in Partnerschaft zwischen Personal und Eltern möglich. „Und unter Partnern vertraut man sich.“

Beim ASB zeigte man sich ebenfalls überrascht. Nachfragen an Eltern seien nur dann nötig geworden, wenn für die Notbetreuung notwendige Unterlagen gefehlt hätten, sagt Katrin Böhm. Von Anrufen bei Arbeitgebern wisse sie nichts. „Wir werden dem aber intern nachgehen.“

„Solches Verhalten ist inakzeptabel“

Natürlich sei die derzeitige Lage – besonders nach einem Jahr Pandemie – für alle Beteiligten schwer. „Die Nerven sind bei allen angespannt, da stehen auch mal schnell Vorwürfe im Raum“, sagt Alexander Kujat, Sprecher des Sozialministeriums. „Trotzdem muss es Grenzen geben. Und das Aushorchen von Kindern geht gar nicht.“

Was laut dem Sprecher aber im Einzelfall denkbar wäre, sei, dass die Einrichtungsleitungen im Falle berechtigter Zweifel zumindest nachfragen, ob der Notbetreuungsanspruch rechtens ist. „Weil sie die Eltern am besten kennen und recht gut einschätzen können, ob in dieser Situation wirklich keine andere Form der Kinderbetreuung möglich ist“, so Kujat. „Dabei sollte man aber nicht über das Ziel hinausschießen. Die derzeitigen Zahlen der Notbetreuung geben keinen Anlass, dass sich jemand als ,Hilfssheriff’ in Gang setzen müsste“, erklärt er.

Die bisher bekannt gewordenen Fälle stammen alle aus Rostock. Die Stadtverwaltung stellt allerdings eindeutig klar: „In keinem einzigen Fall hat das Jugendamt den Kitas Hinweise gegeben, Hintergründe von Beschäftigungsverhältnissen zu erforschen“, so Sprecherin Kerstin Kanaa.

Von Claudia Labude-Gericke