Rostock

Die Anwohner des Rostocker Stadtteils Lichtenhagen sind genervt. Grund dafür ist die immer angespanntere Parkplatzsituation im Viertel. Besonders in den Abendstunden und am Wochenende sei es vielerorts kaum noch möglich, einen freien Stellplatz zu ergattern. „Manchmal muss ich mehrere Runden um den Block drehen, ehe ich irgendwo dann doch noch eine kleine Lücke finde“, berichtet Maik Duve.

Der 55-Jährige wohnt erst seit Kurzem in der Hansestadt, ist mit seiner Frau von Bayern an die Küste gezogen. Doch schon in seiner ersten Woche in seiner neuen Heimat musste er schmerzlich feststellen, wie hart umkämpft die Parkplätze rund um die Mecklenburger Allee sind. „Eines Abends sind wir erst ziemlich spät nach Hause gekommen und ich war froh, dass ich direkt um die Ecke noch etwas gefunden habe.“

Abschleppdienst regelmäßig im Einsatz

Als der Neu-Rostocker aber am nächsten Morgen wieder in sein Fahrzeug steigen wollte, bemerkte er, dass es fort war. „Ich hatte in der Dunkelheit wohl übersehen, dass es sich bei der Fläche um privates Eigentum handelt und wurde abgeschleppt.“

Und Duve ist längst nicht der Einzige, dem das schon einmal passiert ist. Auch in anderen Teilen des Viertels rollen regelmäßig die Abschleppunternehmen vor. „Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel“, sagt Heidemarie Lenz, die von ihrem Balkon aus regelmäßig beobachten kann, wie unsachgemäß geparkte Fahrzeuge abtransportiert werden. „Der Frust auf allen Seiten ist groß.“

Fehlende Markierungen

Das bestätigen auch Gudrun und Dieter Albers. Mehr als zwei Jahrzehnte leben sie bereits in Lichtenhagen. „Wir haben quasi hautnah miterlebt, wie sich die Situation hier über die Jahre immer weiter zugespitzt hat“, erzählt Gudrun Albers. Beide würden sich wünschen, dass vonseiten der Stadt Abhilfe geschaffen werde. Dass zumindest die vorhandenen Parkflächen auf Vordermann gebracht werden.

Denn aufgrund fehlender Markierungen würden zwischen den parkenden Autos oftmals große Lücken entstehen. „Die Autos stehen kreuz und quer. Auf diese Weise gehen einige Parkplätze verloren“, meint der 78-Jährige. „Es muss endlich etwas passieren. So geht das doch nicht weiter“, ergänzt seine Frau.

Kontrolldruck erhöhen

Dem Ortsbeirat und der Hansestadt sind die Probleme bekannt. Erste Maßnahmen seien bereits ergriffen worden, wie Gremienchef Ralf Mucha (SPD) bestätigt. So haben erst im Frühjahr Markierungsarbeiten in der Husumer und Demminer Straße stattgefunden. Weitere Straßen sollen in den nächsten Jahren folgen.

Mucha betont aber zugleich, dass es zum aktuellen Zeitpunkt durchaus genügend Parkplätze in Lichtenhagen gebe – wenn auch nicht immer direkt vor der eigenen Haustür. Dennoch kann er den Unmut der Menschen verstehen: „Ich weiß, dass es besonders für die älteren Mitbürger schwierig ist, wenn sie viel Laufen müssen. Wir stehen im engen Austausch mit den Ämtern und sind dabei, Lösungen zu finden“, so der Ortsbeiratschef. Eine könnte sein, den Kontrolldruck zu erhöhen.

Grünflächen schützen

Damit könnten auch die ohnehin schon wenigen Grünflächen im Stadtteil gerettet werden. Neben zahlreichen Kreuzungen und Feuerwehreinfahrten, werden nämlich auch diese immer öfter von Wildparkern missbraucht. Ganz besonders schlimm sei es neben der Zahnarztpraxis in der Eutiner Straße. Aus diesem Grund habe der Ortsbeirat für nächstes Jahr eine Baumpflanzaktion im Ortsteil geplant. „Damit wollen wir Lichtenhagen nicht nur bunter machen, sondern die bestehenden Wiesen schützen.“

Von Susanne Gidzinski