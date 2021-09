Ärger um Rostocks neue Schwimmhalle: Scheitert der Bau an Madsens Gigantismus?

Rostock

2016 war es, kurz vor den Landtagswahlen, als die Rostocker eindeutig Stellung bezogen: 66 Prozent – zwei Drittel der Bürger – sprachen sich in der repräsentativen Umfrage des städtischen Statistikamtes dafür aus, eine neue Schwimmhalle zu bauen. Fünf Jahre sind seitdem vergangen, in wenigen Wochen wählen die Menschen MV erneut den Landtag – doch die neue Schwimmhalle gibt es noch immer nicht.

Und das wird wohl auch noch jahrelang so bleiben. Denn die Planungen für eine neue, kombinierte Eis- und Schwimmhalle haben einen herben Dämpfer erhalten. Oberbürgermeister und Sportsenator Claus Ruhe Madsen hat die Bürgerschaft informiert, dass die neue Sport-Arena nicht in Schmarl gebaut werden kann. An der Messehalle reiche der Bauplatz nicht aus. Die Politik will sich damit nicht zufriedengeben: Madsen habe das Projekt „aufgebläht“ – zugunsten eines Investors. So stellt es jedenfalls der Chef des Sportausschusses dar.

Bürgerschaft will Eis- und Schwimmhalle

Wenn es um die Notwendigkeit und den Standort für die neue Schwimmhalle geht, sind sich Stadtpolitik und Bürger einig wie selten zuvor: In den Nordwesten soll die Sportstätte. Auch das hatten sich die Rostocker bei der Befragung 2016 gewünscht. Der damals noch für den Sport zuständige Senator Steffen Bockhahn (Linke) und der städtische Immobilien-Entwickler KOE legten daraufhin einen Plan für eine Eis- und Schwimmhalle im Bereich Hansemesse / Iga-Park vor.

Die Idee, die in der Bürgerschaft eine breite Mehrheit fand: Rostock braucht eh eine neue Eishalle, die bestehende an der Schillingallee ist nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren. Um dauerhaft Kosten zu sparen, sollen Schwimmen, Eishockey und Eislaufen unter ein Dach. Umkleiden, Foyers, Bistro könnten gemeinsam genutzt werden. Und wenn die Abwärme der Eismaschinen zum Beheizen des Badewassers genutzt wird.

Ist ein Investor das Problem?

Die Schwimmhalle sollte ein 25-Meter-Becken mit acht Bahnen erhalten, zudem eine Sauna-Landschaft, ein Kleinkinder- und ein Lehrschwimmbecken. Für die neue Eishalle waren zwei Spielflächen und bis zu 2000 Zuschauerplätze vorgesehen. 2019 kam eine Studie zum Ergebnis, dass der Bau rund 12 600 Quadratmeter Grundfläche benötige und er sowohl am Hamburger Tor – im Westen der Messehalle – als auch in den Bereich der Rotunde passen würde.

Nun aber reicht der Platz dort nicht mehr – weil das Projekt deutlich größer werden soll als von der Bürgerschaft bisher abgesegnet: Im März verhandelten Madsen sowie sein Vize, Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), mit Matthias Große. Er ist Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Short Track-Gemeinschaft (DESG), will dem Short-Track-Olympia-Stützpunkt mit Investoren aus Bayern zumindest den Teil „neue Eishalle“ für bis zu 20 Millionen Euro finanzieren. Detail des Deals – offen. Finanzsenator Müller-von Wrycz Rekowski soll treibende Kraft sein, mit den Investoren zusammenzuarbeiten. Er sieht darin, so Insider, die Chance, der Stadtkasse Geld zu sparen.

Problem nur: Die Eishalle soll nun größer werden. Das „Spielfeld“ wird nun mit 100 statt 50 Metern Breite geplant, zudem soll noch eine 400-Meter-Eisschnelllaufbahn entstehen. Und auch die Schwimmhalle nimmt ganz neue Maße an: 50- statt 25-Meter-Bahnen, ein Außenbecken extra, dazu 1700 Zuschauerplätze statt nur 200. Folge: Der kombinierte Neubau braucht 10 000 Quadratmeter mehr Platz und passt nicht mehr nach Schmarl.

Ausschuss weiß von nichts

Der Sportausschuss der Bürgerschaft kennt all das nur aus einer Vorlage aus dem Rathaus, war an den Gesprächen mit dem Investor nicht beteiligt – und zeigt sich irritiert: „Was da im Rathaus abläuft, ist ein Stück aus dem Tollhaus“, schimpft Ausschuss-Chef Karsten Kolbe (Linke). „Die Bürgerschaft hat nie ihren Segen für Verhandlungen mit einem Investor erteilt – und plötzlich droht die neue Halle an dessen Vorgaben zu scheitern?“

Kolbe: „Es darf doch nicht darum gehen, was ein Investor will – sondern was wir in Rostock brauchen. Wir haben mit dem Neptunbad eine Arena für Schwimmwettkämpfe mit Zuschauern. Wir brauchen keine zweite. Rostock braucht ein Bad für Schul-, Reha- und Freizeitschwimmer.“ Und auch die riesige Eis-Arena sieht er kritisch: „Wir wollen unseren Vereinen, unserem Olympia-Stützpunkt helfen. Aber brauchen wir eine riesige Eis-Arena in Rostock?“

Madsens Gigantismus werfe das Projekt Schwimm- und Eishalle um Jahre zurück. „Wir werden als Politik nicht zulassen, dass es noch mal fünf Jahre dauert, bis sich in Sachen Eis- und Schwimmhalle was bewegt.“ Auch aus der SPD – der Partei des Finanzsenators – kommt Gegenwind: „Ich bin total erstaunt, dass wir plötzlich eine Halle nach Vorstellungen eines Investors planen. Die Verwaltung hat sich an unsere Vorgaben gefälligst zu halten“, so der Lichtenhäger Ortsbeiratschef Ralf Mucha, der für die SPD in der Bürgerschaft und im Landtag sitzt. „Wir bauen eine Halle für die Bürger dieser Stadt.“

Von Andreas Meyer