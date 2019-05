Rostock

Anderthalb Jahre lang hat Heike Nagel gegen den Krebs gekämpft. 2016 wurde bei der damals 55-Jährigen ein sogenanntes malignes Lymphom diagnostiziert. Eine Operation und anschließende Chemotherapien hat sie gut vertragen, wie ihr Ehemann Heinz Nagel berichtet. Dann aber breiteten sich die bösartigen Zellen auch in der Magenschleimhaut, der Leber und in den Knochen aus. „Am Ende war es die Krankheit, die gesiegt hat“, sagt Nagel traurig. „Ich bin dankbar dafür, dass sie friedlich in meinen Armen eingeschlafen ist.“ Zumindest ein kleiner Trost für den Rostocker.

Angehörige sind sauer

Gerne würde der 56-Jährige mit dem Tod seiner Frau abschließen. Neun Monate ist die Beisetzung auf der kleinen Wiese der Urnengemeinschaft des Warnemünder Friedhofs bereits her. Mehrmals pro Woche besucht er die Grabanlage, doch anstatt zur Ruhe zu kommen, stimmt ihn der Anblick der Stele wütend. Dort, wo der Name seiner Liebsten stehen sollte, herrscht noch immer Leere. „Meine Frau hat sich dieses Feld ausgesucht und wollte namentlich verewigt werden.“ Seit mittlerweile acht Monaten wartet er darauf, dass dieser letzte Wunsch in Erfüllung geht. „Im Beerdigungsinstitut teilte man mir mit, dass es zwischen drei und fünf Monate dauern kann“, erinnert sich der Straßenbauarbeiter.

Mehrmals sei er mit der Friedhofsverwaltung in Kontakt getreten, um den Stand der Dinge abzufragen. „Jedes Mal wieder wurde ich vertröstet. Wann die Arbeiten an der Stele endlich beginnen, konnte man mir nicht sagen“, so der Rostocker enttäuscht. Damit steht er nicht alleine da. Auch andere Besucher klagen über langwierige Prozesse innerhalb der Friedhofsverwaltung. „Man zahlt einen Haufen Geld, um den Verstorbenen eine schöne letzte Ruhestätte zu bieten, und muss dann hinter den Behörden herrennen, statt sich Zeit zum Trauern zu nehmen“, meint ein Warnemünder. Er kann den Unmut von Heinz Nagel sehr gut nachvollziehen. Auch er habe lange dafür kämpfen müssen, bis der Name seiner verstorbenen Frau schließlich an einer Stele angebracht wurde. „Die Ungewissheit und Warterei zerrt an den Kräften. Verständlich, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, aber über ein halbes Jahr lang ist nichts passiert.“

Kein Anspruch auf ein Anbringen der Namen

Das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege teilt mit: „Auf ausgewählten Gemeinschaftsanlagen werden durch den Friedhofsträger zusätzliche Angebote unter anderem das Anbringen der Namen der Verstorbenen erbracht. Ein Anspruch hierauf besteht allerdings nicht.“ Sofern die Namensanbringung möglich ist, werde ein Vertrag geschlossen. Die Anbringung könne aufgrund unterschiedlicher Parameter mehrere Monate in Anspruch nehmen. „In den Wintermonaten erfolgen keine Arbeiten“, bestätigt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Rechnungslegung erfolge daher erst nach der Befestigung der Buchstaben.

„Die Anbringung der Namen auf den Steinstelen erfolgt durch einen Steinmetzbetrieb. Derzeit läuft hierzu das neue Ausschreibungsverfahren. Voraussichtlich ab dem 1. Juni 2019 wird dann der Steinmetzbetrieb die Arbeiten aufnehmen können“, sagt Kunze weiter.

Nagel: „Ich möchte damit abschließen können“

Heinz Nagel hofft, dass seine Warterei im Juni endlich ein Ende nimmt. Nach 32 Ehejahren möchte er seine Frau an einem ruhigen Ort wissen. „Wir haben schwere Stunden hinter uns. Solange ihr Name nicht an der Stele angebracht ist und ich ihn anfassen kann, werde ich nicht mit ihrem Tod abschließen können“, sagt der „Dann weiß ich, dass sie dort liegt und angekommen ist.“

Susanne Gidzinski