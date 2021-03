Elmenhorst

Die Stimmung ist gereizt im Gemeindezentrum Elmenhorst. 17 Kommunalvertreter sind erschienen, zwölf Gäste dürfen der Dringlichkeitssitzung beiwohnen, die SPD, FDP und WG „Das Dorf“ beantragt haben. In der Sache ist sich das Gremium einig: Die unsäglichen Zustände im Strandweg, wo ein Neubürger ein Haus und 2012 samt Straße gekauft hat, müssen enden. Die Sachverständige Anne Homann-Trieps stellt den Fall juristisch und lässt kaum Zweifel. Die Gemeinde hat 2012, als sie in Person des damaligen Bürgermeisters Horst Harbrecht (CDU) aufs Vorkaufsrecht verzichte hat, einen Fehler gemacht und nun die Aufgabe, im Sinne der Daseinsfürsorge die Rechtssicherheit und öffentliche Ordnung, die im Strandweg nicht mehr gegeben sei, zu sichern. Und zwar per Ordnungsverfügung, die den Eigentümer daran hindert, Sperren aufzustellen und ihn auffordert, die Zäune zu entfernen.

Der Stachel im Fleisch von Elmenhorst

Rechtlich gehe es nicht darum, ob die Straße in Privatbesitz sei, sondern welchen Zweck sie erfüllen soll. Außerdem, so führt Hartmut Hornickel von der WG aus, habe es eine Vereinbarung zwischen der damaligen Bürgermeisterin und der Ostseebau GmbH, die das Gebiet erschlossen habe, gegeben, dass der Strandweg öffentlich sei. Hornickel zitiert Sartre: „Der Strandweg ist der Stachel im Fleisch von Elmenhorst.“

Amtsleiter bezieht sich auf alte DDR-Unterlagen aus LPG-Zeiten

Darin sind sich alle einig – fast alle. Außer jener Behörde, die der Ordnungsverfügung zustimmen muss. Das Amt Warnow-West. Amtsleiter Leif Kaiser sagt: „Aus unserer Sicht ist der Strandweg keine öffentliche Straße. Ich teile diese Auffassung nicht.“ Kaiser bezieht sich auf Katasterunterlagen aus DDR-Zeiten, die nachweisen, dass der damalige LPG-Weg von der heutigen Straße abweiche. Tja, irgendwas ist immer. Aber im Gemeinderat stellt sich die Frage, warum das Amt, das 2012 über den Verkauf der Straße hätte wachen müssen, nun die Gemeinde dabei ausbremst, die öffentliche Ordnung wieder herzustellen.

Von Michael Meyer