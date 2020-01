Ärger um falsche Warnhinweise in Rostocker Wallanlagen 

Stadtmitte

Verwirrung bei Spaziergängern in den Rostocker Wallanlagen: Unbekannte haben hier Warnhinweise ausgehängt, die das Betreten der Parkanlage zwischen 18 und 8 Uhr untersagen. „Die Schreiben sind jedoch nicht offiziell und den Inhalt des Textes können wir auch nicht bestätigen“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze dazu mit. Das zuständige Grünamt habe die Aushänge bereits entfernt.

Die Polizei hat nun eine Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Straßen- und Wegegesetz aufgenommen. „Die Motivlage, wie beispielsweise ein politischer Hintergrund, wird in diesem Zusammenhang geprüft“, teilt Polizeisprecherin Ellen Klaubert mit.

Auf den falschen Warnhinweisen ist zu lesen, dass vermeintliche Konflikte zwischen Anwohnern und Geflüchteten vermieden und die Lage deeskaliert werden soll. Diese Darstellung ist laut Polizei jedoch nicht korrekt: „Bereits seit 2017 hat sich die polizeiliche Lage in den Wallanlagen deutlich beruhigt“, so Klaubert. Besonders in der jüngsten Zeit sei ein Rückgang des Straftatenaufkommens in diesem Bereich zu verzeichnen.

In der Vergangenheit ist es immer wieder zu offensichtlich politisch motivierten Aktionen in Rostock gekommen: So hatten Unbekannte arabische Schriftzeichen an Rostocker Ortseingangsschilder angebracht und einen Schweinekopf am Holbeinplatz abgelegt, wo der Bau einer Moschee im Gespräch war.

