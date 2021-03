Rostock

Einmal kurz den aktuellen Kontoauszug vom Automaten holen oder eine Überweisung am Schalter tätigen – das ist für Commerzbank-Kunden im Rostocker Stadtteil Lütten Klein bereits seit Ende des letzten Jahres nicht mehr möglich. Dann nämlich ist die Filiale auf dem Boulevard dauerhaft geschlossen worden. Und das stößt einigen Anwohnern im Nordwesten der Hansestadt übel auf. „Es ist schon ziemlich ärgerlich, dass man jetzt weite Fahrten in Kauf nehmen muss, um wichtige Angelegenheiten zu klären“, betont Dagmar Henning.

Seit vielen Jahren schon habe die Rostockerin ein Konto bei der Commerzbank. Die Außenstelle in Lütten Klein sei für sie immer die erste Anlaufstelle gewesen, wenn sie kurzfristig Geld auf ihr Konto einzahlen oder eine Rechnung begleichen musste. „Da bin ich immer auf dem Weg zur Arbeit vorbeigekommen. Nun muss ich bis in die Innenstadt fahren, wenn ich etwas zu erledigen habe.“

Onlinedienste statt SB-Automaten

Mit ihrem Frust steht die 56-Jährige nicht allein da. Auch an das Ortsamt und den Ortsbeirat haben sich Anwohner wegen der Schließung der Filiale gewandt. „Es gibt einige Bürger, die traurig deshalb sind“, bestätigt Gabriele Bolz (CDU/UFR), Vorsitzende des Ortsbeirats. Den Ärger über die Schließung kann sie allerdings nicht nachvollziehen. Schließlich habe es lange davor einen Aushang mit ausführlichen Informationen zum Vorhaben an der Eingangstür der ehemaligen Filiale gegeben. Ausweichmöglichkeiten gebe es in Rostock ebenfalls.

Seit Ende 2020 ist die Commerzbank-Filiale in Lütten Klein geschlossen Quelle: Martin Börner

„Aber genau das ist ja der Punkt“, betont ein Lütten Kleiner. „Es gibt zwar andere Filialen, diese sind allerdings nicht für alle gut zu erreichen.“ Dabei denkt er nicht nur an sich, sondern auch an seine betagten Eltern. „Für sie ist die Strecke bis in die Innenstadt zu weit und die digitalen Dienste kommen für sie nicht infrage.“ Hinzu komme, dass der nächstgelegene Automat in Warnemünde immer wieder defekt sei und somit nicht genutzt werden könne. „Es wirkt fast so, als seien der Commerzbank ihre Kunden egal“, ergänzt Henning.

Kundenverhalten ändert sich

Dass dies nicht der Fall ist, betont Commerzbank-Sprecher Mathias Paulokat. Die Zweigstelle in Lütten Klein sei im Zuge der pandemiebedingten Schließung dauerhaft mit anderen – noch vorhandenen Filialen zusammengelegt worden. „Wir haben überdies zuvor schon immer gesagt, dass wir unser Filialnetz fortlaufend überprüfen und uns dabei vorbehalten, einzelne Standorte zusammenzulegen oder zu schließen“, teilt der Sprecher auf Anfrage mit.

Dies insbesondere, weil sich das Kundenverhalten verändert und nicht jede Niederlassung gleichermaßen stark genutzt werde. „Alltägliche Bankgeschäfte werden immer mehr online oder mobil erledigt. Und bei wichtigen Finanzthemen nehmen Kunden auch eine etwas größere Entfernung in Kauf“, ist sich Paulokat sicher. Die Mitarbeiter der Commerzbank seien aber gerne behilflich, wenn es um die Ersteinrichtung von Onlinebanking und dem elektronischen Postfach gehe, in welchem alle Kontoauszüge kostenlos eingestellt werden.

Weitere Schließungen in Planung?

Ob zukünftig weitere Commerzbank-Filialen in und um Rostock – wie beispielsweise am Standort Roggentin – geschlossen werden müssen, ist derzeit nicht bekannt. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Standortbeschlüsse“, versichert der Unternehmenssprecher. Derzeit würde aber eine Erörterung des bundesweiten Filialnetzes und damit einhergehender Schließungen mit den zuständigen Arbeitnehmergremien stattfinden. Etwaige daraus resultierende Maßnahmen werden voraussichtlich erst in den kommenden Monaten feststehen. „Von daher sind hier noch keinerlei Entscheidungen getroffen.“

Von Susanne Gidzinski