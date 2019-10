Ärzte warnen vor gefährlichen Medikamentencocktails

Rostock

Ein ganz normaler Morgen in Deutschland. Es ist 7 Uhr: Eine L-Thyroxin wegen der Schilddrüsenunterfunktion, einen Betablocker, eine Omeprazol für die Magenbeschwerden, eine Magnesiumtablette, weil die ja in der Werbung so angepriesen wurde und eine Calciumtablette, weil die gut für die Knochen sein soll und so weiter und so fort. Ob man die Medikamente nun vor, während oder nach dem Essen nimmt, könnte doch egal sein, es kommt ja sowieso alles in den gleichen Magen? Falsch gedacht! Nach dem Frühstück – eine halbe Grapefruit und ein Glas Milch – mit Wasser eingenommen, hoffen nun viele Menschen, beschwerdefrei durch den Tag zu kommen und wundern sich, warum das nicht der Fall ist.

Bei der Einnahme generell und bei mehreren Medikamenten sowieso ist eine Menge zu beachten, damit die gewünschte Wirkung und keine problematischen Wechselwirkungen auftreten. Darüber sprachen wir mit Prof. Dr. med. habil. Jan-Patrick Roesner, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Südstadt Rostock und mit Hartmut Eggers, Chefapotheker im Klinikum Südstadt Rostock:

Wie viele Medikamente sind zu viel?

Hartmut Eggers: Im Prinzip ist jedes Medikament, was nicht benötigt wird, zu viel. Man kann davon ausgehen, dass, wenn sie mehr als fünf Medikamente einnehmen, im Prinzip nicht mehr nachvollziehbar ist, wie sich diese im Körper gegenseitig beeinflussen. Aus dem Grunde gibt es auch die Vorgabe, dass Patienten, die mindestens fünf Medikamente einnehmen, den Anspruch auf einen Medikationsplan haben.

Sprechen wir jetzt überwiegend von älteren Leuten, betrifft das junge Leute eher weniger?

Hartmut Eggers: Das kann man so nicht sagen. Wir machen ja seit fünf Jahren Arzneianamnese für geplante chirurgische Patienten, da sind auch 40-Jährige dabei, die 15 Medikamente nehmen. Das trifft zwar besonders auf ältere, aber nicht ausschließlich auf diese zu.

Prof. Roesner: Dann gibt es auch viele Substanzen, die gar nicht als Medikament wahrgenommen werden und frei verkäuflich sind, die aber Einfluss auf den Stoffwechsel haben, was sich dann bemerkbar machen kann. Ich denke an die frei verkäuflichen Vitaminpräparate. Wenn ich jetzt selbst ein Präparat nehme, das Vitamin D enthält und ich Vitamin D noch vom Hausarzt verschrieben bekomme, könnte das definitiv zu viel sein. Dann gibt es auch Substanzen wie Johanniskraut und ähnliche pflanzliche Pharmaka, die Einflüsse haben können und die von vielen Patienten gar nicht als Medikamente wahrgenommen werden.

Zumindest in der Schmerztagesklinik empfehlen wir immer alle Medikamente mitzubringen, die eingenommen werden. Denn oft wissen auch die einzelnen verschreibenden Ärzte nicht, was noch alles genommen wird.

Wie können Sie sich absichern, dass Sie die kompletten Informationen über Medikamente bekommen? Da wird der Arzt gewechselt oder selbst etwas gekauft – müssen Sie sich da in erster Linie auf die Angaben des Patienten verlassen?

Hartmut Eggert in der Apotheke der Südstadt Klinik. Quelle: Frank Söllner

Prof Roesner: Ich möchte zunächst betonen, dass Hausärzte einen guten Job machen! Oftmals wissen sie jedoch gar nicht, welche Medikamente vom Patienten tatsächlich eingenommen werden. Am liebsten hätten wir Mediziner natürlich ein Medium oder ein Instrument, wo das alles abgespeichert ist. Das gibt es aber nicht! Wir sind darauf angewiesen, dass es einen Medikamentenplan gibt. Da ist dann wichtig: Wie aktuell ist der? Weiß der Hausarzt wirklich alles, auch die Medikamente, die der Patient selbst gekauft hat?

Es ist auch gar nicht so selten, dass sich alte Ehepaare die Medikamente teilen. Das kennen wir: Weil es für den Mann gut ist, wird es auch für die Frau gut sein. Auch daran muss man denken. Das Beste ist, wie gesagt, alle Präparate mitzubringen und zu schauen. Ansonsten hindert uns das Datenschutzgesetz, wenn wir Informationen zur Medikation des Patienten vom Hausarzt, Orthopäden oder wem auch immer haben wollen. Solche Infos dürfen eben nicht so einfach weitergegeben werden.

Welche Möglichkeit der Information würden Sie sich für eine effektivere Arbeit wünschen?

Hartmut Eggert: Ich würde aus Sicht des Apothekers begrüßen, wenn Informationen über die elektronische Gesundheitskarte kämen. Wir reden jetzt seit fünf Jahren darüber, warum es nicht möglich ist – Datenschutz war schon einmal ein Grund - es hilft uns letztendlich nicht weiter und macht uns das Leben nur schwer. Denn es muss die Möglichkeit geben, dass all diejenigen, die an der Medikation des Patienten beteiligt sind, die Möglichkeit haben, in den Medikationsplan ihre Einträge zu machen, sprich, die öffentliche Apotheke, das Krankenhaus, der niedergelassene Arzt, alle Fachärzte. Dann könnten alle sehen, welche Medikamente der Patient wirklich einnimmt.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Chefapotheker und Ärzten im Südstadtklinikum Rostock?

Prof Roesner: Wir haben das Glück, wir haben die Apotheke im Haus. Die Möglichkeit, nachzufragen ist immer da. Und ich glaube, die werden auch gut wahrgenommen. Wir bekommen aber auch Rückmeldungen, wenn Kombinationen verordnet werden, die unglücklich sind. Herr Eggert screent Medikamentenpläne von Patienten und bei besonderen Umständen bekommen wir auf der Intensivstation ein Feedback. Dort wird ja doch ein Cocktail von Medikamenten verabreicht und da ist es wichtig, dass man mal vorsichtig überlegt, was macht Sinn, was schließt sich aus?

Wenn ich von meinen vielen Medikamenten einige loswerden möchte, kann ich so einfach damit aufhören? Bei welchen Sachen ist Vorsicht geboten?

Hartmut Eggers: Absetzen würde ich Medikamente ohne Kontrolle auf keinen Fall! Wir hören aus Gesprächen mit Patienten, dass eben das schon viele zum Teil tun. Ich würde es aber immer in Absprache mit dem Hausarzt machen. Auch wenn wir zum Beispiel eine Wechselwirkung herausfinden, wo sich zwei Medikamente nicht miteinander vertragen, informieren wir den Hausarzt darüber, dass diese Kombination problematisch sein kann. Der entscheidet dann im Gespräch mit dem Patienten, wie damit umgegangen werden kann. Das ist wichtig, um den Kontakt zwischen Klinik und niedergelassenem Arzt nicht zu strapazieren, sondern für beide Seiten zum Vorteil weiterzuführen.

Was sagen Sie zu denen, die von heute auf morgen von sich aus eine halben Betablocker weniger oder statt einer ganzen L-Thyroxin nur noch eine halbe nehmen? Was kann passieren?

Hartmut Eggers: Es kann passieren, dass die Wirkung, die mit dem Medikament erfolgen soll, nicht eintritt oder verringert wird. Zum Beispiel bei der Reduzierung von Blutverdünnern kann es sein, dass es beim Patienten zu einem Schlaganfall oder zu einem Reinfarkt kommen kann, weil die prophylaktische Wirkung der Medikamente nicht mehr gegeben ist.

Hat der Zeitpunkt der Einnahme – vor, während oder nach dem Essen – Einfluss auf deren Wirkung oder auf Wechselwirkungen?

Hartmut Eggers: Es gibt für bestimmte Medikamente einen Einfluss darauf, wann ich die einnehme. Beispielsweise sollen Schilddrüsenpräparate mindestens eine halbe Stunde vor dem Frühstück eingenommen werden, weil sonst im Prinzip die Resorption des Wirkstoffes, der in der Tablette ist, negativ beeinträchtigt ist und dann habe ich die Wirkung des Hormons nicht mehr ausreichend im Körper. Es gibt auch andere Beispiele, wie Antibiotika, die in Kombination mit Milch nicht eingenommen werden sollten, weil das Calcium in der Milch zu einer Komplexbildung führt. Diese verhindert ebenfalls die Resorption (Stoffaufnahme ins biologische System), so dass ich die gewünschte Wirkung nicht habe, die ich bei normaler Einnahme erwarten würde.

Hier ist Vorsicht geboten Schilddrüsenpräparate sollten nie gleichzeitig mit Calcium oder Magnesium eingenommen werden. Entweder trinkt man zum Beispiel Milch oder man kauft Calciumtabletten. Bei der Einnahme einen Abstand von mindestens vier Stunden einhalten! Schilddrüsenpräparate morgens auf nüchternem Magen eine Stunde vor dem Essen nehmen! Die Resorption des Präparates kann sonst bis zu 75 Prozent beeinträchtigt werden! Nimmt man Blutverdünner, sollte man bei Schmerzmitteln aufpassen. Auf keinen Fall Aspirin nehmen: Diese Tabletten sind selbst Blutverdünner! Die Wirkung würde noch verstärkt. Chefapotheker Hartmut Eggers rät hier zu Paracetamol. Psychopharmaka beeinflussen sich gegenseitig mit einer Reihe von Medikamenten. Die Zusammensetzung der Medikation sollte vom Arzt oder Apotheker speziell geprüft werden!

Ob vor oder nach dem Essen, landet nicht alles im gleichen Magen?

Prof. Roesner: Es ist richtig, dass alles in einem Magen landet. Aber es gibt Medikamente, die beeinflussen untereinander die Aufnahme in den Körper. Diese sollten nicht zusammen eingeführt werden. Dann gibt es Medikamente, die z.B. Fett benötigen, um vom Körper resorbiert zu werden. Diese sollten zu den Mahlzeiten verabreicht werden. Solche die die Magenschleimhaut schädigen sollten nicht auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Hartmut Eggers: Es gibt bestimmte Medikamente, wie beispielsweise ASS, wo empfohlen wird, sie am besten mit dem Essen einzunehmen, weil dann teilweise die Verträglichkeit des Medikamentes besser ist. ASS wirkt ja normalerweise im Magen leicht schädigend für die Magenschleimhaut und wenn ich das mit Essen zusammen einnehme, kommt es nicht zu einem so engen Kontakt mit der Magenschleimhaut. So verringere verringere ich die Nebenwirkung.

Vertragen sich Medikamente mit Grapefruit?

Hartmut Eggers: Eigentlich sollte man Medikamente gar nicht mit Grapefruitsaft einnehmen. Die Wirkstoffe im Saft beeinflussen sehr stark die Abbauprozesse im Körper. Wenn das Medikament wieder durch die Leber entgiftet wird, dann wirkt Grapefruit bei vielen Medikamenten als Verstärker oder als Abschwächer. Am besten Medikamente mit Wasser einnehmen.

Können blutdrucksenkende Mittel Ursache für zu niedrigen Puls sein?

Prof. Roesner: Ja, Betablocker können den Herzschlag verlangsamen. Wenn die überdosiert werden oder in Kombination mit anderen Präparaten können die verstärkt werden und auch zu einem langsamen Herzschlag führen. So lange es aber keine Symptome bereitet, ist es nicht dramatisch.

Nicht, dass daraufhin ein weiteres Medikament zum Anheben des niedrigen Pulses verschrieben wird...

Prof. Roesner: Man könnte dann in Zusammenarbeit mit dem Kardiologen oder Hausarzt die Dosierung des Betablockers reduzieren, dass dann eine vernünftige Herzfrequenz vorhanden ist. Manchmal könnte man auch darüber nachdenken, ob nicht eine Alternative sinnvoll ist, also ein Medikament zur Blutdrucksenkung, das nicht aufs Herz geht beziehungsweise auf den Herzschlag wirkt, sondern auf die elastische Dehnbarkeit der Gefäße. So wird der Blutdruck auf diese Weise gesenkt. Das ist ebenfalls möglich. Präparate haben wir zum Glück ja genug.

Ich nehme unter anderem blutdrucksenkende Mittel und habe Kopfschmerzen. Kann ich gedankenlos eine Ibuprofen nehmen oder sollte ich auch da auf die Sorte achten?

Prof. Roesner: Also neutrale Kopfschmerztabletten gibt es nicht. Die ganzen nicht steroidalen Antirheumatika (entzündungshemmende Mittel zur Bekämpfung von Rheuma) sind in Verruf geraten, weil sie bei Herz-Risikopatienten zu Rhythmusstörungen, Infarkten und ähnlichen negativen Ereignissen führen. Dementsprechend sollten sie nicht lange gegeben und wenn möglich vermieden werden. Eine richtig neutrale Tablette für Kopfschmerzen gibt es nicht. Viel Trinken und koffeinhaltige Getränke wie Kaffee können helfen. Es gibt aber auch Kopfschmerztypen, die werden durch chronische Einnahme von Ibuprofen geradezu verstärkt. Also eine Tablette für alles – wäre schön, wenn es die gäbe, aber es gibt sie leider nicht.

Kann man die Anzahl der Medikamente durch mehr Bewegung und Ernährungsumstellung reduzieren?

Prof. Roesner: Eine Tablette ist immer das Angenehmste, das Einfachste. Die Lebensumstände zu ändern, ist wesentlich schwieriger. Aber es gibt schon Assoziationen zwischen Übergewicht und Blutdruck, Übergewicht und Diabetes. Wenn man daran arbeitet, dann wird auch die Menge an Medikamenten weniger werden.

Was könnte man dadurch reduzieren?

Hartmut Eggers: Zum Beispiel Blutdruck- und Insulinpräparate.

Es gibt jedoch bestimmte Medikamente, die muss man sein Leben lang nehmen. Das sind Schilddrüsenpräparate, das sind auch Präparate, die gegen Transplantatabstoßung bei Leber- oder Herztransplantationen eingenommen werden.

Prof. Roesner: Auch Medikamente für COPD, die durch chronischen Nikotingebrauch entstehen, wird man nie wieder los. Ebenso Enzyme, die die Bauchspeicheldrüse nicht mehr produziert, muss man lebenslang von außen zuführen. Das sind Sachen, die man nicht durch Lifestyleänderungen beeinflussen kann. Aber Kreislauf und Zucker sind auf jeden Fall dabei.

Bei Schmerzmedikationen kann man durch Gewichtsreduktion, Sport und Physiotherapie auf jeden Fall eine Menge erreichen. Unsere multimodale Schmerztherapie basiert auf viel Bewegung, Physiotherapie und auf einer Behandlung der die Psyche, die auch beachtet werden muss. Hier sind auch Medikamenteneinsparungen möglich. Am besten aber, man fängt gar nicht erst damit an.

Es ist unserem immer schneller werdenden Leben leider geschuldet, dass eine Tablette oft die einfachste, aber nicht unbedingt nachhaltigste Art der Therapie darstellt.

Interview: Kerstin Rathje-Wesselow

Von Kerstin Rathje-Wesselow