Der Rostocker Mediziner Andreas Crusius wehrt sich im OZ-Interview gegen Rassismusvorwürfe – und geht zugleich mit der Politik und auch den Klinikchefs in MV hart ins Gericht. Denn dass Ärzte fehlen, sei vor allem den Umständen geschuldet. Was die Ärztekammer jetzt fordert und was das für Patienten bedeutet.